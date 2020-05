Wie die AfD …

Schon wieder ein Text, den jemand für AfD-nah hält. Kann man nichts machen. Auch wenn wir neulandrebellen keine Nähe zur AfD pflegen, muss man feststellen: Wann immer man uns in diese Ecke stellt, scheinen wir einen wunden Punkt angesprochen zu haben.

Ich hatte mir Gedanken zu einer Expertenregierung gemacht. Neulich erst. Genau hier – an dieser Stelle. Kaum war es publiziert und dort geteilt, wo der Barthel den Most holt, bekam ich Rückmeldung von einigen Usern: Sie hätten das Lesen abgebrochen – ganz klar, denn dem Text sei die Nähe zur AfD anzumerken. Aha! Da war er mal wieder, dieser Vorwurf, dem man heute schnell ausgeliefert ist. Und ich gebe zu, man hat mir das in den letzten Monaten oft unterstellt: Also AfD-Nähe. Und zwar immer dann, wenn ich den Mainstream verlassen hatte.

Wie Hitler früher – wie AfD heute

Früher war man noch »wie ein Nazi« oder »wie Hitler«, wahlweise auch der »schlimmste Hetzer seit Goebbels«. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn man heute eine Meinung vertritt, die von der Allgemeinheit nicht richtig eingeordnet werden kann, muss man nicht mehr nach 1945 zurückschreiten, man kann in der Gegenwart bleiben: Denn der AfD kann man ja alles andichten, jede Nischenmeinung, jede Spartenansicht, jeden Grenzglauben.

Sie halten die Zuwanderungspolitik für zu lax, können nicht fassen, warum viele Einwanderer auch nach Jahren kaum etwas von der hiesigen Amtssprache verstehen? Keine Sorge, Sie sind kein Nazi deswegen. Aber Sie vertreten natürlich AfD-Ansichten, auch wenn Sie vielleicht die Grünen wählen. Nicht anders mit der Klimapolitik. Wenn Sie glauben, dass die Radikalität der jungen Leute nicht zielführend ist, einen schrittweise, sozialverträglichen Anpassungsprozess befürworten, dann müssen Sie nicht gleich als Faschist tituliert werden. Es gibt schließlich die AfD, der man Sie zuordnen darf. Dafür haben wir sie ja!

Vor Zeiten schrieb ich über Hanau und das Attentat, das ganz schnell dem rechten Milieu zugeordnet wurde. Was aber, wenn dahinter was anderes steckte? Krankheit natürlich – aber eine, die in unserer hektischen Gesellschaft erst untergeht und dann explodiert? Auch da gab es Stimmen: AfD-nah. Natürlich! Ich hatte den rechten Terror, der ausgemacht schien, hinterfragt. Wochen später schätzte das BKA die ganze Angelegenheit genau so ein. Der Täter war paranoid – aber nicht per se Neonazi. Ein rechter Anschlag sei es gewesen, aber nun mal kein rechter Täter. Das BKA ist halt auch wie die AfD.

Mainstream vs. AfD

Ähnliches im vorherigen Jahr, als ich mehrfach über Gender Studies, weiße alte Männer und wieso sie nicht ganz so übel waren und andere ähnliche Idenditätsthemen schrieb: Das seien die Themen der AfD – sowas sollte man nicht lesen. So oder ähnlich zeigte sich manche Reaktion darauf. Nuancen, Übergänge und Unterschiede: Das wird in solchen Kategorisierungen freilich nicht herausgearbeitet. Sie sind keine Einschätzung, sondern eine persönliche Abgrenzungs- und letztlich Wegschiebestrategie. Wenn etwas zu komplex wird, kann man mit so einem laxen Satz einfach so tun, als lohne sich es nicht, in medias res zu gehen.

In gewisser Weise kann man es so zusammenfassen: Immer wenn die Ansichten des Mainstreams verlassen oder sogar als falsch oder gar manipulativ skizziert wurden, kam der Vorwurf der AfD-Nähe auf. Nein, ich will jetzt hier nicht so tun, als sei ich, als sei mein Kompagnon grundsätzlich immer Rebell, auch wenn diese Seite sich so nennt. Manchmal sind auch wir Mainstream. Klar doch, man kann nicht zu allem eine unterschiedliche Meinung zum Massengeschmack haben – und manchmal ist ja eine Zigarre auch nur eine Zigarre. Aber augenscheinlich ist es ja schon, dass wir immer dann in dieses neue rechte Lager verfrachtet werden, wenn wir uns nicht dem fügen, was allgemein als wahr ausgemacht ist.

Im liberalen Mainstream der letzten Jahre haben sich Betrachtungsweisen etabliert, die frei sind von Pluralismus und Vielfalt. Der öffentliche Diskurs wird nicht ausgehandelt und austariert, er scheint viel mehr ein Produkt verschiedener PR-Strategen zu sein. Man ordnet den Medien sicher keine Gleichschaltung an, animiert aber zur Übernahme gewisser Sichtweisen. Im Falle der Corona-Politik kann man das aktuell gut beobachten. Es gibt ja sogar Radiohörer, die empört sind über die Vielfalt ihres Senders und sich beschweren. So weit sind wir schon!

Liberaler Mainstream: Abweichende Ansichten sind für ihn unvorstellbar

Der Mainstream gilt nicht mehr als das zu überprüfende Narrativ, irgendwann hat man begonnen, ihn als Mitte der etablierten Wahrheit zu begreifen. Als neues Selbstwertgefühl, in dem nicht mehr mächtige Partikularinteressen die Deutungshoheit takten, sondern das Gute, Schöne, Wahre angekommen ist. Die liberale Identitätspolitik, die man dem neoliberalen Wirtschaftkonzept angezogen hat, hat viel vom kritischen Verstand derer genommen, die jetzt in der Masse aufgehen.

Wer diesen bequemen Weg verlässt, hinterfragt oder ihn sogar angreift, der muss zu den Teufeln gehören, die unsere Gesellschaft zerstören wollen. Und die sind heute in Reihen der AfD zu suchen. Den gegenwärtigen Dämonen, die die Geister von einst abgelöst haben. AfD-Nähe zu attestieren ist der einfachste Weg, sich lästiger Verunsicherungen zu erwehren und weiter in der Masse aufzugehen. Die Eindimensionalität will schließlich gegen jene verteidigt werden, die im hiesigen Mainstream ein Problem erkennen. Verleumdung ist dabei das probate Mittel der Wahl für all diejenigen, die im Takt des Gleichschritts ein demokratisches Wesenselement hineininterpretieren.



Denn eine vom Mainstream abweichende Meinung zu haben, erscheint vielen heute als so abwegig, dass nur noch eine Schlussfolgerung zu ziehen bleibt: Da sind Ewiggestrige am Werk, Hardliner, schlechte Menschen, ja irgendwie Nazis. Und die findet man nach Ansicht des Mainstreams ja nur noch bei denen, die als blauer Balken bei Wahlen unterlegt werden. Wenn wir also AfD-Nähe attestiert bekommen, steht eines fest: Wir haben keine Mainstream-Meinung. Gott oder wem auch immer sei Dank!