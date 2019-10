Luther, Goethe und Marx: Gaaanz alte weiße Männer

Luther war Antisemit. Was Marx über Lasalle schrieb, legt nahe, dass er es auch war. Und der olle Dichtergeheimrat stand auf die flapsige Vergewaltigung. Verstaubte Männer halt. All das muss man diesen gaaanz alten Knaben bitte austreiben. Posthum. Mit hunderten Jahren Verspätung. Und damit letztlich so fanatisch, wie frühere Fanatiker, die Leichen ausgruben und bestraften.

»Luther, du mieses Stück Scheiße! Antisemitismus, Sexismus, Despotismus – kein Grund zum Feiern!« So grüßten junge Leute vor zwei Jahren, anlässlich der 500-Jahr-Feier zu Luthers Thesen-Anschlag, zurück in die Vergangenheit. Da sollte schnell klar sein, wem die evangelischen Kirche gemeinhin huldigt: Einem schlechten Menschen. So wie die Linken, die es mit Karl Marx halten. Sie würdigten letztlich einem üblen Charakter, einem Antisemiten und Rassisten. Da kann man seine Theorien gleich gar nicht mehr ernstnehmen. Und nun hat es auch Johann Wolfgang von Goethe in die Reihe alter, nicht mehr ganz so lebendiger Männer geschafft, die sich nicht an die Werte unserer Zeit halten wollen: Im »Heidenröslein« kleidete er die Vergewaltigung in lyrischen Humor.

Die Metamorphose der Rape-Lyrik

Vor einigen Jahren gingen zartbesaitete amerikanische Studenten durch die Gazetten. Sie fühlten sich von ihrem Professor überrollt, ja ihm ausgeliefert, weil er Ovids »Metamorphosen« las. In dem antiken Klassiker kommt sexuelle Gewalt vor. Unvorbereitet könne man sich mit diesem Stoff nicht befassen, meinten die Studentinnen und Studenten damals. Speziell dann nicht, wenn man eventuell selbst Erfahrungen sexueller Gewalt gemacht habe. Triggerwarnungen seien das mindeste, was man da erwarten könne. Wer etwas über mögliche Auslöserreize wisse, könne sich der Lesung entziehen.

Die »Frankfurter Hauptschule« geht nun weniger sanft vor. Sie will nicht warnen, sie fährt bloß vermummt nach Weimar und schmeißt mit Klopapier. Denn das sei »ein eindeutiges Zeichen. Jeder weiß ja, was man eigentlich mit Klopapier macht«, erklärte die Gruppe junger Frauen und Männer äußerst geistreich. Sie wollten einen auf »degenerierten Christo« machen, das Gartenhäuschen des Geheimrates einwickeln. Wahrlich eine Meisterleistung der Performance-Kunst. Und alles nur deshalb, weil man glaubt, der Dichter habe »humoristische Vergewaltigungslyrik« fabriziert.

Im letzten Absatz des »Heidenrösleins« heiße es nämlich: »Und der wilde Knabe brach / ’s Röslein auf der Heiden; / Röslein wehrte sich und stach, / Half ihm doch kein Weh und Ach, / Mußt’ es eben leiden.« Entweder habe daher das Gedicht von den Lehrplänen zu verschwinden, sagen die jungen Klopapier-Virtuosen nun – oder man müsse Tacheles reden mit den Schülerinnen und Schülern. Triggerwarnungen müssen vorher wahrscheinlich aber schon sein. Nicht jeder mag vielleicht so harten Tobak um die Ohren gehauen bekommen. Wir ahnen schon: Für zarte Seelen soll es dann vermutlich ein Alternativangebot geben. Vielleicht irgendwas mit Toilettenpapier, Masken und Mummenschanz.

Alte weiße verwesende Männer

Luther, Marx und Goethe waren nicht politisch korrekt. Luther muss ein unausstehlicher Geselle gewesen sein. Marx war wohl privat unerträglich – Jenny litt viel unter ihm. Goethe, der Musterfreund von Schiller, war wohl nicht immer so loyal und freundschaftlich, wie sich das viele Germanisten gerne ausmalen. Und ja, sie waren teils sexistisch, rassistisch und antisemitisch. Sensationsmeldung! Aber letztlich war das alles im Spiegel ihrer Zeit normal. Es waren nämlich auch nur Menschen – Menschen unter Menschen. Das kann man ihnen, Jahrhunderte nach ihrem Tod, nicht ernstlich zum Vorwurf machen.

Nehmen wir nur Kant: Auch der alte Geizhals hielt sich einen Diener. Und weshalb zum Henker stand er nicht offen dazu, dass er Männer mochte, so wie man sich das heute bei einem aufgeklärten Aufklärer vorstellt? Der Revuekomponist Friedrich Hollaender schrieb urkomische Couplets und musste als Jude vor den Nazis flüchten. »Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln« summte mancher auch noch, als der bereits in Hollywood exilierte: Er war also ein Blackfacer und damit Rassist. Warum hat sich Herbert Marcuse so oft mit Kippe oder Stumpen ablichten lassen? Dachte er etwa nie an die Jugendlichen, die viel zu früh zu Nikotin greifen und deshalb Wachstumsstörungen bekamen? Dass er außerdem selbst in bahnbrechenden Werken vom »Neger« schrieb, sollte man bitte nicht unterschlagen.

Braucht es eine Leitkultur? Darüber wird seit Jahrzehnten viel spekuliert und geschrieben. Es scheint, eine Leitkultur hat sich speziell im liberalen Betroffenheitsmilieu etabliert: Die Leitkultur der späteren Generationen, die über ihre Ahnen zu Gericht sitzen – und die die ihnen widerfahrene Gnade der späten Geburt, selbstgerecht und arrogant als Vorzugsrecht exekutieren. Sie geben sich als die Herren und Herrinnen des Zeitgeistes aus, deren Aufgabe es zu sein scheint, die Geschichte zu klittern, die Vergangenheit auszumerzen und geradezu nach stalinistischen Prämissen zu retuschieren.

Leichensynoden reloaded: Gaaanz aufgeklärte Geschichtsinteressierte



Die Ambivalenz der menschlichen Wirklichkeit wird zu einer die Jahrhunderte überdauernde Moral, die so angewandt wird, als habe es sie so, in dieser unserer zeitgenössischen Form, bereits der Ursuppe gegeben. Geschichtsvergessen würde man das in anderen Fällen nennen. Das ist moralischer Gesinnungsimperialismus über alle Zeitenläufte hinweg. Mit den Erkenntnissen späterer Generationen über historische Personen ethisch zu urteilen, die diese Erkenntnisse nicht für sich in Anspruch nehmen konnten: Statthaft ist das jedenfalls nicht. Die gegenwärtige Moralüberlegenheit ist die wohl kurioseste Form politischer Korrektheit, die momentan glaubt, um Deutungshoheit ringen zu müssen.

Diese fundamentalistische Ethik, die jegliche Ambivalenz als Möglichkeit menschlicher Anwesenheit grundsätzlich ausklammert und überdies eine moralische Reinheit postuliert, deren Messlatte entweder zu hoch liegt oder die man mit gegenwärtigen Kennzahlen auf vergangene Zeiten anwendet, schafft einen Nährboden, der sich historischer Gelassenheit entzieht. Auf dieser Grundlage schwingt man sich auf zum ehrenwerten Vorsitzenden, der mit Jahrhunderten Verspätung Urteile bemisst und erlässt.



Das hat alles ein bisschen was von Papst Stephan VI., der im Jahr 897 die sterblichen Überreste seines Vorgängers Formosus exhumieren und vor Gericht stellen ließ. Er unterstellte ihm Missbräuche während seines Pontifikats. Das Urteil stand schon vorab fest – und war »drakonisch«. Man nahm dem »Angeklagten« sein päpstliches Ornat, schnitt ihm Finger ab und verscharrte ihn wie einen Hundskadaver, nur um ihn kurz danach nochmals auszubuddeln und in den Tiber zu werfen. Der Vorgang ist als Leichensynode bekannt geworden. Was für ein Glück, dass die Leichname der drei erwähnten Herren bereits zerfallen sind. Sonst kämen die Päpste der fanatischen Übermoral, die in einer Art historischen No-Border-Manie mündet, noch auf ganz andere dumme Gedanken.