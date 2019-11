Die impotente Frau

Der moderne Feminismus ist patriachal und erklärt die Frau zu einem gefallsüchtigen und lustfeindlichen Frauchen ohne Potenz. Ob nun #Aufschrei oder #metoo: Als Hashtag-Feminismus fehlt ihm ein gesunder Bezug zur Angemessenheit und damit Erdung.

Viele Frauen sind Sexistinnen in eigener Sache. Sexistinnen, die zuweilen einer seltsamen Prüderie verfallen. Um Himmels willen, das behaupte nicht ich. Die Philosophin Svenja Flaßpöhler ist dieser Ansicht. Nun ja, jedenfalls sinngemäß. In ihrer kleinen Streitschrift »Die potente Frau« – so einen Feminismus wünscht sie sich nämlich: Einen mit Potenz, mit Macht. Und nicht diese komische Chimäre, der sich zellartig aus Opfer-Abo und Beweislastumkehr zusammenschustert.

Als Mann dürfte ich mir so ein Urteil ja gar nicht erlauben. Auch wenn mir das Grundgesetz auch als Mann freie Meinungsäußerung in allen Belangen zuerkennt. Aber auch um Flaßpöhler steht es da nicht besser. Sie spricht aber ganz offenbar einen wunden Punkt an, denn dafür sprechen viele Bewertungen des Büchleins. Eine Antifeministin sei sie, die nicht weniger als »frauenfeindliche Ressentiments« schüre. Eine »alte weisse privilegierte Frau die auf andere Frauen einhackt« sei sie außerdem. Das Buch habe »nichts in der feministischen Rubrik verloren«. Da sage ich nur: Getroffene Hündinnen …

Du Opfaaa!



Das starke Geschlecht gilt gar nicht mehr als besonders stark. Der Mann wurde abgelöst, Frauenpower kann all das, was Männerstärke einst vermochte. So jedenfalls will es der Sunshine-Feminismus für den praktikablen Alltag. Frauen krempeln die Hemdsärmel hoch, können das, was Männer können – oft sogar besser. Grundsätzlich ist daran nichts auszusetzen, oft stimmt dieses Bild ja auch. Ganz so stark ist das eigene Frauenbild aber offenbar nicht. Die Debatten zu »Frauenthemen« zeigen uns was anderes. Nehmen wir nur #metoo: Dort kommen Frauen nur als Opfer vor. Als völlig unterlegene, benachteiligte, rechtlose Opfer.

Was sich unter #metoo versammelte, hatte im Grunde keinen roten Faden. Außer vielleicht jenen, dass Männer stets darauf aus seien, Frauen an die Wäsche zu wollen. Berichtet wurde von versuchten Übergriffen ebenso, wie von scheelen Blicken im Supermarkt, den einkaufende Männer auf einkaufende Frauen warfen und der objektiv betrachtet ja alles bedeuten kann: Ein Augenleiden, psychische Orientierungslosigkeit, Verwirrung oder eben – und so wurde es dann für #metoo interpretiert – plumpe Anmache und Sexbereitschaft.

Insofern kommt die Frau beim Hashtag-Feminismus nur als passive Figur vor, als Lustbewahrerin, die ziemlich Nein sagt, ganz so, wie die »Negativität des Begehrens« als Topos »unsere Kulturgeschichte seit jeher durchzieht«. Svenja Flaßpöhler weist darauf hin, dass die Frau als reines und sittliches Wesen, bedrängt von schamlosen Männern, genau das Weibchen ist, das früher als Ideal postuliert wurde. Mit zeitgenössischen Songs wie jenem von Meghan Trainor, die singt »My name is No, my sign is No, my number is No« erblüht diese antiquierte Haltung zur weiblichen Selbstverneinung erneut auf.

Auflösung rechtsstaatlicher Denkweise

Die Debatte krankt daran, dass sie die Weiblichkeit und die weibliche Sexualität an ein Ja koppelt, glaubt die Philosophin zu erkennen. Denn die Parole vom »Nein heißt Nein« ist ja genauer betrachtet mit »Ja heißt Ja« zu übersetzen – und letztlich geht es daher also ein bisschen um Unterwerfung. Laut Slavoj Žižek, dem alten weißen Mann zeitgenössischer Philosophie, hat man die Frau »in eine noch viel erniedrigendere Position gebracht […] Sie muss, überspitzt formuliert, zugeben, dass sie von einem Mann flachgelegt werden will – im Grunde muss sie das Äquivalent einer öffentlichen Erklärung hierfür abgeben.«

Die Themen Rechtsstaat und öffentlicher Raum sind aber ohnehin die Stiefkinder dieser modernen Form des Feminismus. Zu ihnen pflegt man ein schlechtes Verhältnis. Wie man im Zuge von #metoo die Unschuldsvermutung für potenzielle, vermeintliche oder aber auch nur falsch verdächtigte Sexisten aushebelte, sprach Bände. Ganz neu ist das nicht, schon vor Jahren schrieb ich dazu: »Im postulierten Geschlechterkampf gibt es keine Hemmungen (mehr), denn es ist Krieg und das andere Geschlecht ist der Feind, ein diabolischer Kontrahent, gegen den man sich auflehnen muss. In so einem Krieg darf auch mal die rechts­staatliche Praxis als unmenschlicher Akt tituliert werden – und demgegenüber, die Ent­rechts­staat­lichung als Fortschritt gefeiert werden.«

Unter dem Hashtag vereinigte sich dann ein rüder Mob, der weder die Spreu vom Weizen trennte, alles unter den Labeln »Missbrauch« oder »sexuelle Belästigung« subsumierte und dabei eines völlig außer Acht ließ: Für jeden, selbst für einen, der der Wahrscheinlichkeit nach sexuell belästigt hat, gilt die Unschuldsvermutung – bis man seine Schuld zweifelsfrei nachweisen konnte. Dass das leider nicht immer machbar ist, weil zu viel Zeit vergangen, Zeugenaussagen verblasst sind, entbindet nicht von der Pflicht, jemanden eben nicht frei von der Leber weg für einen Täter zu erklären und ihn öffentlich stigmatisieren zu dürfen.

Impotenten Feminismus ablösen

#metoo hat explizit eines bewiesen: Es gibt in zeitgenössischen Bewegungen – besonders dann, wenn sie sich auf Klickmassen berufen – ein rechtsstaatliches Manko. Und sie fördern das Anstiften zur bloßen, unhinterfragten Behauptung. Nicht, dass alles, was Frauen (und Männer) da zu Protokoll tweeteten, erfunden oder falsch war. Aber allzu oft kramte man dreckige, noch immer nicht gewaschene Privatwäsche hervor, bauschte man auf und setzte Vergewaltigung mit einem Anmachspruch gleicht. Angeheizt wurde das von Qualitätsmedien, die um Mithilfe baten: »Schicken Sie uns Ihre Erfahrungen!«



Diese hektische Stimmung, die Lust an der Skandalisierung, die sich irrtümlicherweise als emanzipativer Akt begriff, vertuschte das Grunddilemma dieses Feminismus: Er rekrutiert das Weibliche nicht in ein neues Selbstbewusstsein, sondern fundamentiert es in einem Opfermythos, der angereichert wird um die alte Wahrnehmung der Frau: Als Lordsiegelbewahrerin der Züchtigkeit, als Nein-Sagerin vor potenzstrotzenden Männern, die immer nur vögeln wollen. Die Hipsterin trägt passenderweise bis oben geknöpfte Blusen, sie gibt sich schon modisch nicht auf- und abgeklärt in puncto Sexualität, sie trägt die Genierlichkeit ihrer Großmutter neu auf.

Dass die Jugend zum Konservatismus tendiert, wie Studien zuweilen nachgewiesen haben, erkennt man besonders an dieser verschlossenen Art und Weise junger Leute. Ein eigenes weibliches Selbstbewusstsein aber, so wirft Flaßpöhler dem heutigen Feminismus vor, hat sich nie entwickelt. Ein potenter Feminismus, so urteilt sie, war schon bei Judith Butler nicht angelegt, weil der sich stets am Mann abstrampelte und die weibliche Sexualität als eine Negation zum männlichen Trieb betrachtete. Mehr weibliches Zutrauen in die eigene Kraft und Sexualität: Das wünscht sich die Philosophin allerdings. Dieser impotente Feminismus sei nicht zielführend. Dass Svenja Flaßpöhler das so sagt, werfen ihr natürlich viele vor. Netzbeschmutzerin sei sie. Diese Reaktion verrät viel darüber, wie es um den zeitgenössischen Feminismus bestellt ist.