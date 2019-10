Mit den Gender Studies ist es, wie mit fast allen libertären Themen des herrschenden Zeitgeistes: Sie wehren sich gegen Gleichmacherei, Kategorisierung und Verallgemeinerungen. Dabei sind diese vermeintlichen Unwerte ja nun wirklich nicht grundsätzlich falsch. Schon gar nicht in der Massengesellschaft.

Neulich habe ich bei Wladimir Kaminer eine hübsche Passage gefunden. Er erzählt von seiner Tochter, die mit Gender Studies in Kontakt kam und dann ihrem Papa, Mann alter Schule, berichtete. In einer Vorlesung zu Gender-Problemen wurden die Studenten von einer älteren Professorin mit kurzen Haaren und Trotzki-Bärtchen gebeten, »ihre momentane Situation zu beschreiben: Sie sollten kurz und prägnant zusammenfassen, was sie gerade taten. Die meisten schrieben, sie säßen in einem Seminarraum und hörten einer Frau zu, die vor ihnen stehe.«

Das war ganz offenbar die falsche Antwort, denn die Professorin ging der Sache auf den Grund: »Woran haben Sie denn festgemacht, dass ich eine Frau bin? […] Ich trage eine Hose, ich habe kurze Haare und einen Bart. Was hat euch zu dem Vorurteil gebracht, mich als Frau zu sehen?« Die jungen Leute waren also »einem sexistischen Stereotyp zum Opfer gefallen«.

Zwei, drei, unzählige Geschlechter

Erst im Laufe der nächsten Wochen lernten sie hinzu, begriffen sie, dass »Menschen […] in Wahrheit flexible Wesen [seien], ihr Denken und ihr Verhalten änderte sich je nach Lust und Laune, und zusammen ergaben sie eine bunte frohe Welt. […] In Wahrheit gäbe es keine Geschlechter, diese seien bloß Instrumente der Unterdrückung, mit denen alle Menschen, unabhängig von ihrem Aussehen, terrorisiert würden, meinte die Professorin.«

Nun ist mir schon klar, dass Wladimir Kaminer keine berufene Stimme ist, kein Experte, dessen Zitierung einen in akademische Ehrfurcht erstarren lassen müsste. Trotzdem hat mir die Passage aus dem Herzen gesprochen. Obgleich der Autor nicht sonderlich parteiisch schrieb. Wie immer gibt sich Kaminer mehr oder weniger neutral, geht flapsig mit seiner Umwelt um. Das verleiht im eine Distanz, die sich Verbissenheit nicht leistet. Er ist kein Aktivist eines Weltbildes, kein Getriebener, ja eigentlich könnte man ganz lakonisch diagnostizieren: Er wirkt so als Unparteiischer.

Dasselbe Gefühl wie ihn beschleicht auch mich bei den Gender Studies zuweilen. Dass wir nun ein diverses Geschlecht haben, ist für mich jetzt nicht gerade der Untergang des Abendlandes. Mei, das ist halt so. Aber die ganze Dialektik dieses Themas, wie man es erklärt, auch diese aggressive Opferhaltung dabei, das belustigt mich nicht nur: Ich halte es geradezu für total verquer, verwegen und überzogen, sodass ich nicht einfach abwinken und es ignorieren kann oder will.

Wissenschaftlich durch Standardisierung

Wenn es so viele Geschlechter geben soll, wie es Menschen gibt, stellt sich für mich als nicht mehr ganz so taufrischen weißen Mann aus nüchterern Tagen doch eine Frage: Braucht man dann für jedes Menschengeschlecht eine eigene Biologie? Und wenn ja, was heißt das eigentlich medizinisch?Ist die Chirurgie noch praktizierbar – und braucht jeder einen Haus- und Hofchirurgen, der das spezielle Geschlecht studiert hat? Oder darf man das alles nicht so materiell sehen in unserem Emotiozän?

Kaminer liefert hierzu übrigens noch kurze Passage als Antwort. Seine Tochter beanstandete nämlich, dass Männer und Frauen doch unterschiedliche Organe hätten, aber »der Professorin gelang es […], die Studenten von der Scheinheiligkeit solcher Argumente zu überzeugen. Denn letzten Endes ging es gar nicht darum, wer welche Organe hatte, sondern um den Umgang der Menschen miteinander.« Aha, also so ein Gefühlsding halt, nichts Greifbares wird hier verwurstet, sondern eine Befindlichkeit. Ob das Wissen schafft?

Nun bin ich nur ein ganz ordinärer Materialist, Gefühlslagen sind für mich nur sehr bedingt ein Muster für dialektische Analyse – es sei denn, man seziert »das Gefühl« an sich. Es fällt mir daher sehr schwer, den Gender Studies und ihrer Geschlechterunspezifika zu folgen. Ich halte es da eben wie die Medizin oder die Biologie. Beide Fächer lehren uns, dass man mit Überbegriffen erfolgreich sein kann.

Schubladen: Demokratisch wertvoll und perzeptiv notwendig

Denn nichts anderes sind sie die beiden Sparten ja: Generalisierungen. Sie arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, Erfahrungswerten und potenziellen Annahmen. Der Urgedanke der systematischen Biologie oder Medizin ist ja die Standardisierung, etwas in einen übergeordneten Rahmen zu bringen, um es allgemein begreifbar zu machen. Kein Wesen gleicht sich absolut, Ernährung, Genetik und Umwelt lassen Unterschiede aufkommen. Durch Systematisierung kann aber die Medizin Rückschlüsse ziehen. Bei Gattungen ist es ähnlich, auch wenn die konvergente Evolution – übrigens schön nachzulesen bei Jonathan B. Losos – gewisse Gleichheiten erzeugt, was den Standardisierungswillen aber eher noch unterstreicht.

Um mich nicht zu verheddern, kurz gesagt: Schubladendenken ist an sich gar nichts Falsches. Es hat der Menschheit im Laufe der letzten Jahrhunderte unglaubliche Wissensvorteile verschafft. Fast scheint es ein bisschen so, als braucht der Intellekt geradezu gewisse Schubladen, um Ordnung herstellen zu können. Systematik ist nicht dumm und alt, sondern ein intellektuelles Prinzip. Eines, das die »Genderistik« verpönt. Was sagt das über diese Disziplin aus?



Unwissenschaftlichkeit eventuell? Aber auch einen antidemokratischen Touch, der sich bewusst gegen »jede Schublade« als übergeordnete Ordnungsentität wehrt, damit auch gegen jede Verfahrensweise zur Herstellung eines Gemeinsinns, der auf Grundlage einer Konstruktion (und nicht Dekonstruktion) gründet? Die Gender Studies stammen aus einer emanzipativen Bewegung, haben aber das Wir eingetauscht gegen eine Egomanie der Diversifizierung. Sie betrachten die Welt als ein Suchen nach Unterschieden – nicht nach Gemeinsamkeiten und Gemeinschaft. Und das ist keine bunte frohe Welt …