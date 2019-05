Freiheit, Gleichheit, Fürchterlichkeit

Die liberale Identitätspolitik hat einen antidemokratischen Makel: Sie hantiert mit Opfer- und Schuldkomplexen – und baut diese zu verdichteten Wahrheiten aus, die unantastbar sein sollen. Der daraus erschaffene »neue Geist der Menschheit« ist weder frei noch offen, er speist sich aus zwanghaften Reflexen und Schubladendenken.

Neulich fiel mir was auf: Bei Aktenzeichen XY suchte man mal wieder einen Mörder. Viel wusste man über den Tathergang nicht. Es gab eine Leiche. Sichtbare Gewalteinwirkungen. Ohne handfeste Indizien zu haben, wird nun ermittelt, um den Mörder zu finden. Denn dass es ein Mord war, das steht außer Frage. Dass die Polizei eventuell auch eine Mörderin sucht, teilte man den Zusehern allerdings nicht mit.

Morde sind meist männlich – das lehrt die kriminalistische Empirie zwar, sie schließt aber nicht aus, dass es auch weibliche Mörder gibt. Frauen morden kreativer, behauptet die forensische Psychiaterin Sigrun Roßmanith – Stichwort: »Giftmischerin«. Unter Umständen ist es daher schwieriger, Frauen als Mörder zu entlarven. Übrigens nennt man Frauen die töten Mörderinnen. Mörder*innen – so wäre das richtig, wenn man modern und kein Sprachästhet ist. Und man kann sogar nach ihnen fahnden geschlechtsneutral und ergebnisoffen, versteht sich.

Tätermann und Opferfrau



Leider ist nicht bekannt, ob diese genderistische Einseitigkeit von berufener feministischer Warte aus, irgendwo auch mal zur Empörung geführt hat. Man liest darüber wenig – vermutlich ja, weil es eine etwaige Empörung in solchen Fällen nicht gibt. Während wir alle zwei bis drei Wochen eine Gender- oder Feminismusdebatte aufgedrückt bekommen, sucht die hiesige Polizei einfach weiterhin ohne konkreten Hinweis Männer als Täter, wo man sich mindestens auch Frauen vorstellen könnte. Einfach nur deswegen, weil es schon immer so war.

Dass man allerdings etwas tut, was schon immer so getan wurde, kann man jedoch auf anderen Gebieten nur schwer ertragen. Fräulein sagt heute niemand mehr. Das sächliche kleine weibliche Wesen gilt als Titulierung respektlos, auch wenn es quasi schon immer benutzt wurde. Tradition alleine ist nun mal kein hinreichender Grund, um mit etwas Falschem weiterzumachen.

Zur ideologischen Ausrichtung passt die maskuline Mördersuche nicht schlecht. Denn die feministische und die genderistische Identitätspolitik ist zu einer Ideologie mutiert, in der das eigene Dasein dadurch aufgewertet wird, indem man das Alte, das Überkommene, geschlechtlich gesprochen, den Mann, als das Schlechte kartographiert. Aus dem berechtigten Anliegen emanzipatorischen Ursprungs hat sich eine radikale Eindimensionalität transformiert. Eine Ideologie, die die eigene Andersartigkeit mit einem Exzellenzanspruch überfrachtet, der die Andersartigkeit der anderen wiederum nicht nur zum Problem, sondern zur feindlichen Haltung aufwiegelt.

Aufwertung durch Abwertung: Ein auferlegter Zwang?

In diesem Zusammenhang von Aufwieglung zu sprechen, ist gar nicht so verkehrt. Die Debattenkultur bei solchen Sujets lässt sehr zu wünschen übrig. Nicht nur bei denen, denen man nachsagt, sie wollten ewig im Gestern weiterleben, sie seien reaktionär und nicht bereit für eine neue bessere Welt. Sondern eben und gerade auch bei den Vorkämpfern des vermeintlich neuen Zeitgeistes. Sie verteilen die Rollen, teilen ein wer historisches Opfer und wer historischer Täter zu sein hat. Diese Rollenverteilung eignet sich vielleicht für die Gerichtsbarkeit – aber schon für ein Ethikstudium wäre sie zu einseitig. Geschweige denn für den politischen Kampf.

Carolin Emcke hat erst kürzlich den Leserinnen und Lesern ihrer SZ-Kolumne ein Gedankenexperiment an die Hand gegeben. Denn der Vorwurf, Minderheiten »würden mit „Identitätspolitik“ universale Prinzipien hintertreiben«, der sei auf keinen Fall stichhaltig. Mit dem Experiment glaubte sie die »Mechaniken der Exklusion« zu entlarven. Es geht ganz einfach: Der Leser sollte sich nur mal vorstellen, dass urplötzlich alle Menschen über 1,85 Meter Körpergröße vom Opernbesuch ausgesperrt würden. Irgendwann würde sie sich zusammentun, die individuell empfundene Ungerechtigkeit würde die Ausgeschlossenen zusammenbringen und beratschlagen lassen. Sie würden sich über ihre Größe definiert fühlen und daher das Hauptaugenmerk ihrer politischen Aufklärungsarbeit genau auf den Grund ihres Ausschlusses lenken.

Emcke meint nun, dass das gewissermaßen ein auferlegter Zwang ist. Denn »wer sich wehrt gegen Ungleichbehandlung oder Ausgrenzung, muss notgedrungen oft in Kategorien argumentieren, die selbst erst durch die Ausgrenzung entstanden sind.« Gewollt sei das aber nicht, es ergäbe sich gewissermaßen von alleine so. Auch wenn Emcke das so nicht direkt anspricht: Für sie ist das ein Automatismus. Jedenfalls dann, wenn es den Minderheiten darum gehe, nicht nur bloß als solche toleriert und anerkannt zu werden. Dieser Gedanke ist ein zentraler Punkt der Identitätspolitik.

Toleranz reicht nicht mehr

Wir kommen gleich darauf zurück, zunächst aber noch ein Wort zu Emckes Experiment. Carolin Emcke stammt aus dem elitären Milieu. Sie ist das Patenkind von Alfred Herrenhausen. Über dessen Tod und was er mit ihr machte, berichtete und sinnierte sie in ihrem Buch »Stumme Gewalt. Nachdenken über die RAF«. Sie studierte in Havard. Den Kritikern der identitätspolitischen Überfrachtung, die zeitgleich fast immer betonen, dass diese neue linksliberale Haltung die zentrale Frage der Linken überlagert, nämlich die soziale Frage, wirft nun also eine Frau aus elitären Zirkeln ein Experiment vor die Füße, in dem es um einen Operbesuch geht. Wie aus dem Alltag gegriffen, möchte man da zynisch nachlegen. Es gibt tatsächlich Menschen, die von Opern- und Theaterbesuche ausgesperrt werden: Menschen aus den unteren Einkommenssegmenten. Hier zeigt sich schon, wie konstruiert nicht nur das Experiment, sondern die gesamte identitätspolitische Haltung an sich ist.

Lassen wir das aber mal als Fußnote stehen. Carolin Emcke spricht davon, dass es zur Betonung des Andersartigen und des Vielfältigen kommen muss, wenn man nicht nur toleriert und anerkannt werden will. Wenn man mehr will, nämlich die totale Akzeptanz, dann muss man das »Celebrate Diversity« als automatische Folge betrachten. Es ist der Irrwitz schlechthin, dass man den Kampf um Toleranz aufgegeben hat – vielleicht auch aufgegeben hat, weil er nicht ganz so unerfolgreich war. Randgruppen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie zu tolerieren reicht aber offenbar nicht mehr aus.

Nein, jetzt geht es darum, sie zu lieben. In aller Totalität anzuerkennen. Ein Zustand, den niemand je gesellschaftlich erreicht hat – ja, ein unmöglicher Zustand geradezu. Wer ist schon total anerkannt? Und was soll das sein? An irgendeiner Stelle unserer First-World-Saturiertheit gingen wir offenbar dazu über, die berechtigten Kämpfe gegen Scharmützel auszutauschen, in denen wir protototalitaristische Sachverhalte abhandeln. Gleichstellung reichte nicht mehr: Es musste die Totale sein, die Bewunderung, die Anerkennung und die völlige Hingabe zur Diversität.

Das Gute als Menschheitsziel pfeift auf den demokratischen Diskurs

Wenn ich als nicht mehr ganz so junger weißer Mann sage, dass ich Transsexualität akzeptiere, sie toleriere, auch für einen entspannten Umgang mit ihr bin, gleichzeitig aber behaupte, ich verstehe das Phänomen nicht richtig, was aber nicht weiter schlimm sei, weil es mich so arg auch gar nicht interessiere, dann reicht das offenbar nicht mehr aus für die Absichten, die da manche Menschheitskämpfer hegen. Meine laxe Einstellung lässt mich so gewissermaßen in die geistige Nähe von Rechtspopulisten geraten. Bei denen sind Schwule und Lesben ja auch akzeptiert – die Chefin ist lesbisch. Ja, wenn die Schlechten das schon akzeptieren, dann müssen die vermeintlich Guten doch noch nachlegen und weiter-, darüber hinausgehen als bis zur bloßen Akzeptanz.

Emcke entkräftet ihr Experiment mit diesem einen Satz vollkommen. Es dient gar nicht dazu, die Kritik an der aktuellen Identitätspolitik auszuhebeln. Ja ganz im Gegenteil, es skizziert quasi, woran es dieser Haltung mangelt: An Lockerheit, an der Gelassenheit, wonach Menschen eben etwas nicht lieben müssen, um es trotzdem auszuhalten. Das Gute als Menschheitsziel, wie es in solchen Diskursen um Diversität stets durchschimmert, hat insofern gar keinen demokratischen Selbstanspruch. Es führt den demokratischen Grundgedanken ad absurdum.



Denn letztlich kommt es in einer demokratischen Grundordnung nicht darauf an, was Menschen denken oder wen sie wirklich leiden können oder nicht. Es geht darum, was sie tun, wie sie handeln und ob sie bereit dazu sind, ihre Vorurteile ruhen zu lassen, sie zu kanalisieren. Sie ist eine physische Ordnung und nicht etwa ein mentales Gesinnungsgemeinwesen. Im Grund sind es genau diese Schubladen und zwanghaften Reflexe, die die identitätspolitisch Beseelten zu jenen Zeitgenossen werden lassen, die sie in der Praxis bekämpfen und die sie dort recht schnell als »AfD-Wähler«, »Faschist« oder »Ewiggestriger« titulieren. Dass es der Undemokrat ist, der den Undemokraten die bessere Welt beibringen will: Das ist die Fürchterlichkeit unserer Zeit.