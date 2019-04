Ach du grüne Neune!

Die Grünen sind seit einiger Zeit im Aufwind, drohen die nächste Volkspartei zu werden. Selten zuvor hat sich eine grüne Parteispitze so deutlich für den Marktfundamentalismus geäußert, wie es die aktuelle tut. Ein bisschen alternativ zu tun heißt nicht, dass man eine Alternative ist.

Während Robert Habeck mittlerweile der beliebteste Politiker Deutschlands ist, mausert sich seine Partei zur nächsten Volkspartei. Öko liegt im Trend, Umweltbewusstsein und Klimaschutz, wenn man sie politisch so inszeniert, dass sie auch bloß ein bisschen aufrichtig wirken, sind die halbe Miete. Wenn man das Angebot in diesen Zeiten noch um Weltoffenheit und unkritischem Europageist anreichert, kommt man offenbar als Alternative zur müden politischen Realität noch ein bisschen mehr in Frage. Man verstehe das richtig, die Grünen bieten das nicht an, sie jonglieren nur mit Worthülsen, einen adäquaten Plan zu einer ökologischen Wende, der ja zwangsläufig mit unserer kannibalistischen Weltordnung kollidieren würde, kennen sie nicht. Sie repetieren nur gerne ökologisch, ökologisch, ökologisch und geraten so in der Wahrnehmung der Menschen zur ökologischen Alternative.

Antithese zur AfD

Ganz ähnlich läuft es, wenn sich die Grünen als Alternative zur Alternative aufstellen. Nicht, dass sie mit Inhalten punkten würden. Sie beteuern einfach, dass die AfD europafeindlich ist und betonen wie europafreundlich sie seien: Und das muss bitte reichen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.

Für das Neue Deutschland schrieb ich vor einigen Monaten, dass »die Grünen […] inhaltlich schwach aufgestellt« seien. »[…] sie bedienen ein urbanes liberales Publikum, das irgendwie gesund und bio leben will, aber gleichzeitig viel jettet und urlaubt. Die Bedienung dieser Klientel hat sie mit Moralin durchbrochen – und das gelang mit freundlicher Hilfe eines politischen Gegenspielers, dessen Antithese man mimt: der AfD. Eigentlich ist es nämlich so: Die Grünen haben ein existenzielles Interesse daran, dass die AfD nicht politisch oder thematisch bekämpft wird und dass sie eine gewisse Größe beibehält. Denn sie ist schließlich dafür verantwortlich, dass man ohne inhaltliche Weichenstellungen, nur mit einem reinen Image- und Moraldiskurs zu einer neuen Volkspartei heranwächst.«

Die neue Volkspartei äußerte sich zuletzt zudem auch ökonomisch, sagen wir mal, indifferent – nämlich eindeutig für den Markt. Der soll sein Versprechen, den Menschen Wohlstand zu bringen, wieder erfüllen. Woher genau beziehen denn Habeck und Baerbock dieses Verständnis des Marktes? Wer, außer vielleicht die Chicago Boys, die Freiburger Schüler oder die Vertreter der österreichischen Schule, hat je behauptet, dass der Markt diese Aufgabe, nämlich die Schaffung des Wohlstandes für alle, erfüllen müsse? Ja, nicht mal die genannten haben das so gesehen – für sie war der Markt eine Matrix, innerhalb der sich vereinzelte und auf sich selbst zurückgeworfene Protagonisten bewegen könnten, um bei geeigneter Verwertbarkeit darin wohlständig aufzugehen. Die Kritiker dieses Marktfundamentalismus waren nun wahrlich nie der Ansicht, dass der Markt ein Garant für etwas anderes als Profite darstellte.

Markt, Kapitaldeckung, Hartz IV-Ende, Enteignungen: Alles kann, nichts muss

Die Altersvorsorge soll nicht klassisch duch Umlagefinanzierung aufgestellt werden, sondern durch einen Bürgerfond, sprich: Der Aktienmarkt soll die Rente sichern. Etwaige Erfahrungen mit kapitalgedeckter, durch Aktien abgesicherte Rentenkonzepte, speziell in Zeiten der Wirtschaftskrise, werden eben mal ausgeblendet. Die Grünen tun so, wie es schon Generationen von neoliberalen Apologeten vorher gehalten haben: Man erklärt die demographischen Verwerfungen nur mit der Stabilität des Marktes umgehen zu können – alter Trick: Alternativen zu einer Krise sehen im ersten Augenblick immer wie Lösungsvorschläge aus, selbst dann, wenn sie selbst nichts als eine weitere Krise sind.

Markt und Kapitaldeckung – und trotzdem irgendwie gegen Hartz IV sein, trotzdem Enteignungen ins Auge fassen: Die Quadratur des Kreises scheint gefunden. Oder einfach nur ein nicht näher geschärftes Portfolio, die komplette Beliebigkeit, die sich nicht außerhalb neoliberaler Vorstellungswelten zu orientieren vermag. Alles kann, nichts muss auf dem Weg zur Volkspartei.



Einerseits haben wir bei der Union eine eventuelle Nachrückerin, die dem puren, dem radikalen Neoliberalismus eine Renaissance in Aussicht stellt. Andererseits formiert sich ein etwaiger Koalitionspartner für diese Nachrückerin, der ein Programm erwürfelt hat, das gar nicht schlecht zur Richtlinieninkontinenz einer solchen Konstellation passen würde. Kurz und gut, die Grünen bringen sich als Alternative für Deutschland in Stellung und sind, wie die Partei dieses Namens, eines auch nicht: Nämlich eine Alternative für Deutschland. Das, was da so als Lösung angeboten wird, haben wir alles schon so oder doch sehr ähnlich gehabt. Mit den Folgen haben wir zu tun. Sie haben Instabilität erzeugt und Unzufriedenheit und Wut generiert. Die Grünen bieten das Problem als Lösung an. Ach du grüne Neune!