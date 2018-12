Edel sei der Mensch, verdammt nochmal!

Braucht der Mensch Anreize oder nicht? Sanktionen bei Hartz IV: Ja oder nein? Ist er ein fauler Hund oder grundsätzlich Beschäftigungstherapeut? Von einem Extrem des Menschenbildes taumeln die Macher der Agenda 2010, Sozis und Grüne, ins andere Extrem hinüber.

Oh Mann, wie sich die Zeiten doch ändern. Die Koalitionsparteien von 1998 bis 2005 haben dem Edlen, dem Gutem, dem Wahren im Menschen eine Renaissance verordnet. Hartz IV müsse nämlich – weg! Ein Bürgergeld müsse hingegen her. Der Mensch, so hört man, sei ja nicht per se ein antriebsloser Strick. Am eloquentesten hat es der grüne Schwiegersöhnchenphilosoph Bertl Habeck formuliert, »der Mensch [sei] kein fauler Hund«, diktierte er ins Protokoll, auch ohne Sanktionen und Verfolgungsbetreuung seitens der Jobcenter wolle er, also der Mensch, ja etwas tun. So eine unglaubliche Kehrtwende am Menschenbild-Markt! Über Jahre haben dieselben Parteien, die jetzt den Menschen als edles Wesen wiederentdeckt haben, genau das Gegenteil behauptet.

Anreize brauche der faule Schlingel nämlich. Druck sei unumgänglich, sonst sitzen am Ende alle daheim herum und gucken Familien im Brennpunkt. Faulheit müsse eine abschreckende Wirkung haben. Der Mensch sei halt nun mal so – schade eigentlich, aber nicht zu ändern. Verhaltenspsychologen wurden bemüht, bezahlt, hofiert: Die Misanthropie brauchte schließlich eine akademische Note. Ein Sozialgesetz musste daher dringend die menschliche Natur im Blick haben – sonst wird es weltfremd und buchstäblich unmenschlich.

Jetzt nun die Kehrtwende: Der Mensch steht wieder im Mittelpunkt. Und zwar der edle, der gute, der wahre Mensch und nicht das Bild des Menschen, das wir bis kürzlich pflegten, als wir die Agenda 2010 in die Köpfe gekloppt bekamen. Ach ja, der Mensch! Der gute alte Mensch … Wer kennt ihn eigentlich, den Menschen? Der Mensch ist bekanntlich gut, nur die Leute sind schlecht. Ich indes kenne den Mensch gar nicht so besonders gut – wen ich allerdings kenne: Die Menschen – viele davon, verschiedene von ihnen. Wenn Leute anfangen über »den Menschen« im Singular zu politisieren, sitzt man entweder am Stammtisch oder im Philosophieseminar. Beide Einrichtungen sind nicht sonderlich bekannt dafür, erquickliche Erkenntnisse zu Tage zu fördern.

Anders gesagt: Wer sagt, dass der Mensch so oder ganz anders sei, den halte ich persönlich für ziemlich verdächtig. Pauschaleinordnungen sind meist der Zeitvertreib von Leuten, die gelinde gesagt zu doof für Komplexität sind. Denn die vielen Menschen, die ich so kenne, sind meist recht verschieden. Anders als der Liebling der pauschal erdachten Schwiegermutter, anders als Herr Habeck meint, sind darunter durchaus auch faule Hunde. Fleißige Bienchen kenne ich ebenfalls. »Der Mensch« muss folglich ein Durchschnittswert aus beiden Haltungen sein. Ganz einfach ist so ein Konzept zugegebenermaßen nicht.

Noch was anderes: Warum zum Henker spricht Habeck eigentlich über die conditio humana und definiert das Menschliche als einen Hund? Steckt da mehr als ein Logikproblem dahinter?

Ich will ja gar nicht sagen, dass wir unbedingt auf Deibel komm raus sanktionieren müssen. Dagegen bin ich ja auch. Aber ich erlaube mir als Linker doch schon ie Frage, ob es so ganz ohne Bedingungen und Vorgaben klappen kann, wie die Wiederentdecker des guten Menschen jetzt behaupten. Hartz IV ist ja nicht ungerecht, weil es gewisse Handlungsweisen sanktionierte – es ist ungerecht, weil es alle möglichen Handlungen für sanktionsfähig erachtet und das Erlassen einer Regelsatzkürzung so einfach und unbürokratisch genehmigt. Es ist ungerecht, weil Fallmanager wie Kaiser im Kolosseum den Daumen nach oben oder unten richten können, ohne sich dafür großartig erklären zu müssen. Das ist die eigentliche spätrömische Dekadenz in diesem System.

Das Menschenbild, das man in das SGB II diktiert hat, war natürlich eine total pervertierte Form eines ursprünglich humanistischen Gedankenbildes: Der Mensch sei nämlich ein autonomes, ein selbstverantwortliches Wesen. Aus seiner Unmündigkeit muss er, ganz im Sinne Kants, selbst einen Ausgang finden. Der Mensch ist demnach kein Opfer, muss nicht warten, bis man es errettet. »Es rettet uns kein höh’res Wesen / Kein Gott, kein Kaiser noch Tribun / Uns aus dem Elend zu erlösen / Können wir nur selber tun.« Dieser Satz, der aus der Internationalen stammt, atmet einen aufklärerischen, einen humanistischen Geist. Menschen müssen nicht fatalistisch warten, auf ein paternalistisches Gönnernicken warten – sie können es anpacken. Das ist ein positives Menschenbild. Damals hatte das Wort Eigenverantwortung noch keinen so schlechten Ruf.

Die neoliberalen Vordenker haben sich diesen Ansatz angeeignet und ihn dann pervertiert. Sie haben wohl vernommen, dass der Mensch kein Opfer ist. Und weil sie die Welt gerne in einfache Modelle segmentieren, daher nicht sonderlich gerne in Schattierungen und Grauvariationen ticken, haben sie daraus abgeleitet, dass alle, die keine Opfer sind, eigentlich einen Täterkomplex in sich tragen. Daher brauche es scharfe Überwachungselemente, finanziellen Druck und eine Behörde, die tief in die Psyche der Leistungsbezieher eindringt. Das autonome, das selbstverantwortliche Menschenbild wurde auf dieser Ebene gänzlich aus dem gesellschaftlichen Kontext gerissen – ursprünglich war der bei Kant und anderen Aufklärern noch ein zentraler Punkt. Irgendwo dort liegt der Ursprung der Soziologie als Fach begründet. Denn »der Mensch« kam in dieser Wahrnehmung als sittliches Wesen innerhalb eines Gemeinwesens vor – die Pervertierer des Gedankens taten jedoch so, als gäbe es Gesellschaft gar nicht, als könne man soziologische Denkweisen ad acta legen.

Das Gegenteil von dieser Denkweise ist es nun, alles das zu leugnen und ins andere Extrem zu tendieren. Dort kommt dann »der Mensch« als edler Wilder vor, als ein Wesen, das von der (sozial-)staatlichen Betreuung versaut wurde und erst wieder zu seiner Mitte, zur inneren Ruhe findet, wenn er gar keine Bedingungen mehr erfüllen muss. Das Gegenteil vom Guten im Menschen ist das gut Gemeinte vom Menschen.

Wie gesagt, es ist dringend notwendig, dass man Hartz IV reformiert – und das grundlegend. Ob es weg muss, wie viele immer wieder fordern, ist ja nur eine Frage des Namens. Eine Lohnersatzleistung braucht es ja so oder so. Ob man jetzt aber mit dem edlen Wesenskern des Menschen hausierengehen muss, wie das viele Grüne und Sozis heute tun, sei mal dahingestellt. Letztlich ist es doch so, dass immer dann, wenn jemanden von »dem Menschen« quakt, nur ein Modell damit gemeint ist. In der Wirklichkeit geht es vielfältiger zu. Da gibt es Menschen, die auch ohne Arbeit immer auf der Suche nach Beschäftigungsfeldern sind – und es gibt welche, die lieber auf dem Sofa bleiben. Manchmal haben Menschen auch Phasen, sind eine Weile umtriebig, dann wieder träge. Und zu guter Letzt gibt es auch Arbeitende, denen es ganz genauso geht.



Man kann halt so schlecht pauschalisieren. Nur bei den Grünen und den Sozis lohnt sich nach wie vor ein pauschales Urteil: Sie sind unglaubhaft – allesamt.