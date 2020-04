Die Entdeckung der Fürsorgepflicht

Mit der Klimakrise entdeckten Unternehmen ihre Klimaverträglichkeit für sich. Damit ließ sich werben. Die Corona-Krise lässt sich für sie genauso ausnutzen: Sie haben die Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter entdeckt. Und auch damit kann man sich empfehlen.

Der Spaziergang durch die beinahe vollständig geschlossene Innenstadt war aufschlussreich. Fast alle Läden hatten aus freien Stücken geschlossen, wenn man den Zetteln glauben durfte, die sie sich in die Auslage hängten. »Um Sie und besonders unser Personal zu schützen, haben wir uns entschlossen, unseren Laden zu schließen …« So und so ähnlich las sich das. Stets ging es um die Belegschaft, auch ein bisschen um die Kundschaft. Man wolle niemanden gefährden; Gesundheit gehe vor Geschäft.

Geschlossen haben sie alle aber erst, als man das politisch veranlasst hatte. Vorher blieben die Türen offen, konnte man noch Kaffee trinken oder Jacken erwerben. Es gab Personal und Kundschaft auf engstem Raum, Geschäft ist Geschäft – was man niemanden zum Vorwurf machen kann. Seuchenschutz ist nicht die Aufgabe des Geschäftsführers eines Herrenausstatters. Seine Kompetenz betrifft Konfektionsgrößen und Dienstpläne. Aber dann den Großkotz rausghängen lassen und so tun, als habe man aus einer Vernunftentscheidung heraus geschlossen, wo es doch verordnet wurde: Ich muss schon sagen, das ist ein genialer Kniff!

Marketingstrategische Deutung der Ereignisse

So macht man das heute eben. Alles ist verwertbar, um als Marketingstrategie erfolgreich sein zu können. Noch gar nicht so lange her, da habe ich an dieser Stelle schon mal auf eine ähnlich Entwicklung aufmerksam gemacht. Seinerzeit ging es um das Klima, das urplötzlich von den Unternehmen entdeckt wurde, um damit eben gutes Klima zu machen – für das eigene Geschäft, versteht sich. »Immer mehr Firmen präsentieren ihre Produkte in Anzeigen und auf Plakaten als klimafreund­lich, klimaneutral oder klimaschonend. Ob es sich um ehrliche Informa­tion oder Etikettenschwindel handelt, können Verbraucher oft nicht erken­nen«, mahnte deshalb bereits im letzten Jahr die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Nicht ganz so, aber doch ähnlich, präsentieren sich jetzt die Unternehmen in der Corona-Krise. Als Business mit Herz nämlich, fürsorglich und über den Geschäften stehend. Die Gesundheit der Mitarbeiter gehe vor. Auch Sie, lieber Kunde, sind uns wichtig. Daher bleiben die Türen jetzt geschlossen. Aber natürlich erst, nachdem die Bundesregierung das vorgeschrieben hat.

Na, bitte nicht falsch verstehen, gerade ich, wo ich so halbgare Ansagen immer wieder kritisiert habe, weil man sich nicht auf die Vernunft der Menschen verlassen könne, man sie eigentlich leiten und führen sollte, mache den Unternehmen deshalb keinen Vorwurf. Wenn man nicht möchte, dass sich Menschen in Geschäften versammeln, muss man es verbieten. Über Sinn und Unsinn, über alternative Maßnahmen und so weiter, kann man dann gesondert sprechen. Aber sich großkotzig hinstellen und die eigene Verantwortung unterstreichen: Das ist schon irgendwie ulkig.

Letztlich kann man heute aus jedem Umstand eine Werbe- oder Imagestrategie basteln. Man muss die Ereignisse halt nur richtig deuten – oder umdeuten, wenn sie sich verändert haben. Marketing ist ja letztlich nie etwas anderes gewesen, man muss nur mit der Masse psychologisieren. Ob es stimmt oder nicht, hat noch nie jemand interessiert. Porentief rein wäscht jedes Waschmittel im Jingle – ob das im Haushalt auch noch zutrifft: Zweitrangig. Das Narrativ steht, die vergilbte Bluse ist weiß, weil es ein Versprechen war.

Betriebe und Geschäftswelt: Eigentlich ein idyllisches Lebensgefühl



Es geht um erzählte Geschichte, darum wie man die Realität ausdeutet. Ob die den Tatsachen entspricht, gar der Wahrheit zuneigt, ist dabei nicht so wichtig. Wenn jemand sagt, dass er nun erzähle, wie es wirklich war, dann begeht er damit schon einen Irrtum. Er kann bestenfalls erzählen, wie es für ihn wirklich war. Wahrheit ist ein »bewegliches Heer von Metaphern« – diese Metapher von den Metaphern ist von Friedrich Nietzsche. Sie trifft es ganz gut. Weiter erklärte er, sie sei »eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden« – das jedenfalls war seine Wahrheit.

Eine Geschichte wird dabei ganz nebenbei erzählt, wenn man jetzt so liest, wieviel Verantwortungsgefühl deutsche Unternehmen so in sich tragen: Sie sind eigentlich ganz gute Dienstherren, Kümmerer halt, zeigen Verständnis für die Belange ihrer Belegschaft. Wer aus reiner Fürsorge seinen Laden schließt, der muss doch ein feiner Kerl sein, oder?



Die Gesundheit unseres Personals geht vor, schreiben viele. Zumindest jetzt, wo publikumswirksam damit geworben werden kann. Sonst allerdings? Ladenöffnungszeiten werden ausgeweitet und immer wieder aufs Tapet gebracht. Dass der Sonntag noch Ruhetag ist: Der Handel hält das für eine Schande. Belegschaften schuften viel, bekommen immer mehr Aufgaben übertragen. Personal fehlt. Krank zur Arbeit? Im Augenblick bitte nicht. Sonst gehört es zur Betriebskultur deutscher Unternehmen, Krankheitszeiten als persönliche Schwäche zu attestieren – von manchen Betrieben wird berichtet, dass man kranke Mitarbeiter unter Druck setzt.

Das Idyll, das da mitschwang, als Deutschlands Läden geschlossen blieben: Schon ein abenteuerliches Narrativ. Aber eines, mit dem sich punkten lässt. Denn wer heute verkaufen will, der braucht nicht nur ein gutes Produkt, der benötigt ein Image. Wer heute Rasierer an den Mann bringt, der bringt nicht einfach nur einen Rasierer an den Mann, sondern weitaus mehr: Ein Lebensgefühl nämlich. Und das ist es, was in der Corona-Schließzeit vermittelt werden sollte: Das Gefühl, es nicht mit alten Krämerseelen zu tun zu haben. Denn die vermitteln nun mal keinen Lifestyle.