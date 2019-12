Ganz beschissenes Klima

Plötzlich waren alle grün. Labels von Unternehmen wurden begrünt. Der Strom grünte. Und sogar McDonalds machte ins Grüne. Mit dem Klima ist es jetzt genauso. Alles wird zur Werbung, zur Ware – und damit zu einem weiteren Produkt, das man als gesunder Konsumkritiker verschmähen möchte.

Am letzten Mittwoch hat es geklingelt. Am späten Nachmittag. Es waren irgendwelche Christen. Die hatte ich schon lange nicht mehr an der Haustür. Früher kamen die öfter mal vorbei. Das hat sich aber irgendwie verlaufen. Es handelte sich um zwei junge Frauen, die aussahen, als hätten sie sich mit Kamillentee Mut angesoffen, bevor sie ihre Runden durch die Mietshäuser antraten. Die eine fing auch gleich an, sie erzählte etwas von den Problemen unserer Zeit, dann kam sie auf mich zu sprechen, denn ich habe doch sicherlich auch so meine Gedanken zum Klimawandel. Sie wollte wissen, wie ich das so sähe, ob ich glaubte, ein gnädiger Gott würde das … an der Stelle unterbrach ich bereits ihre Ausführungen. Jeder wie er will, gar keine Frage – aber die Sorgen, die uns das Klima bereitet, sind nun mal nicht theologischer Natur. Es lohnt sich also nicht, auf diese Weise darüber zu sprechen.

Überhaupt hielt ich den Auftritt für nicht ganz uninteressant. Früher kam ja aus dem christlichen Lager immer die Einschätzung, dass der Mensch sich die Erde untertan machen müsse. Als Krone der Schöpfung darf man ihm da nichts in den Weg legen. Man war zwar nicht gerade unter den Atombefürwortern angesiedelt, aber so ganz wollte man das Primat des Menschen über Natur und Welt lieber doch nicht ablegen. Heute ist alles verdreht, die Missionare klingeln einen heraus und nehmen über das Klima Anlauf, um dann bei einem Gespräch über Gott zu landen. Sogar die Religionen haben jetzt also das Klima als Aufhänger gefunden. Da sind sie in bester Gesellschaft.

Klimatische PR



Denn alle sind sie ganz dick im Klima. Mercedes-Benz natürlich. Und die Deutsche Bahn. Es gibt CO 2 -neutrale Handys und man kann umweltfreundlich fernsehen. Letztens bekam ich eine Mail von Flixbus: Die fahren mich zur nächsten Klima-Demo. Die Werbung mit Umwelt-Argumenten boomt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt: »Immer mehr Firmen präsentieren ihre Produkte in Anzeigen und auf Plakaten als klimafreund­lich, klimaneutral oder klimaschonend. Ob es sich um ehrliche Informa­tion oder Etikettenschwindel handelt, können Verbraucher oft nicht erken­nen.«

Die Unternehmen bemühen auf Plakaten und in Spots die Natur, man sieht Bäume und Wälder, satte Wiesen und Blumen. Ein blauer Himmel ziert die Idylle, Schäfchenwolken ziehen vorüber. Familien picknicken, genießen es draußen herumzulungern: Und vor diesem Hintergrund wird das Produkt feilgeboten. Ganz unabhängig davon, ob es überhaupt etwas mit diesem Szenario zu tun hat. Einen Flachbild-TV kann jedenfalls draußen im Wald niemand benutzen. Jedenfalls nicht zum fernsehen – zum drauf sitzen hingegen schon. Aber seine Anschaffung ist natürlich trotzdem irgendwas, das irgendwie dem Klima guttut, mindestens aber keinen Schaden zufügt.

Ich verstehe das ja, mit einem lächelnden Froilein, das in die Kamera stiert und sagt, dass das Gerät wirklich, ganz ganz wirklich gut sei, weil man der Marke blind vertrauen könne, punktet heute keiner mehr bei den Verbrauchern. Vertrauen ist heute kein Kriterium mehr. Nein, Verbraucher wollen andere Gründe – böse Zungen sagen: Sie gieren nach Lifestyle. Da muss man schon was Cooleres bieten. Momentan ist es halt das Klima. Alle springen auf den Zug auf. Zugfahren ist ja ohnehin klimaverträglicher – eigentlich also nicht so schlimm, oder?

Doch verdammt, es ist schlimm! Sehr schlimm. Unerträglich geradezu! Nun steinige man mich mal ausnahmesweise bitte nicht sofort: Aber ich kann es nicht mehr hören! Wenn einer mit Klima anfängt, ist bei mir das Klima schlagartig abgekühlt. Manchmal, in politischen Debatten, okay, das ertrage ich, da gehört es hin. Aber bei jedem Furz, in jedem noch so banalen Gespräch, in der Werbung, jetzt auch noch bei den Jesus-Freaks: Leute, das ist zu viel! So sensibilisiert man nicht. So macht man verdrossen!

Der (nicht mehr ganz) so neue Geist des Kapitalismus

Ja, schon klar – so ist er halt, der Geist des Kapitalismus. Aber das ist er gar nicht. Jedenfalls nicht der alte Geist. Was wir hier erleben ist der neue Geist des Kapitalismus. So nannten Luc Boltanski und Ève Chiapello diese kuriose Entwicklung, wonach das Kapital plötzlich nicht mehr streng, autoritär und arrogant mit jenen verfährt, die es ausbeuten und abmelken will. Es habe sich von der Künstlerkritik der Sechzigerjahre befruchten lassen. Im Gegensatz zur Sozialkritik jener Jahre, die die soziale Ungerechtigkeit anprangerte, habe die Künstlerkritik damals den Kapitalismus mehr oder weniger ausschließlich als uniform kritisiert. Die zweite Variante fand man besonders bei der Bohème, in Kreisen, in denen die soziale Ungleichheit sich kaum manifestierte.

Die Künstlerkritik kam in den Medien an und überging die soziale Frage von Anfang an galant – das machte sie attraktiv für den Markt. Denn der konnte sich plötzlich besorgt und als Kümmerer aufspielen, ohne gleich in die soziale Kerbe schlagen zu müssen. Wir erleben das immer dann ganz eindrücklich, wenn die Werbung auf den Trichter kommt, solche Bobo-Themen zu verwursten. Urplötzlich warben Unternehmen mit Frauen, die nicht mehr mit feinsten Dosenspeisen auf ihren allerliebsten Gatten warten, um ihm den Feierabend zu versüßen. Nein, sie waren jetzt aufgeklärt und machten sich die Dose nach dem Arbeitstag für sich selbst auf. Danach kam die grüne Welle, die wir jetzt in Abwandlung als Klimabewusstsein wiederholen. Individualismusmotive findet man ebenfalls in der Werbung, Transsexuelle sind öfter zu sehen, Gays sowieso. Der Markt ist ja sooo aufgeklärt.

Aktiengesellschaften pimpen aber so lediglich ihr Image, sie zeigen sich als Unternehmen, mit denen man rechnen kann. Profite wirken da plötzlich nur nebensächlich. Die Künstlerkritik hat im Laufe der Jahre wirklich viel für das Ansehen der Marktwirtschaft getan. Sie hat ihr ein besseres Image verpasst.



Wenn ich nochmal persönlich werden darf: Mich ekelt dieses Gewäsch so an. Der Frühsoziologe Auguste Comte kokettierte einst, das die Menschheit aus mehr Toten als Lebendigen bestehe. Mehr und mehr bin ich geneigt, diesen Pessimismus zu teilen. Alles wirkt gekünstelt, nichts scheint mehr aufrichtig – kann es vielleicht auch nicht sein. Ich erwarte wahrscheinlich zu viel und glaube an immer weniger. Aber die Leute mit Dauerschleifen von Pseudo-Betroffenheit zuzukleistern, das kann nur kontraproduktiv sein. So verhagelt man ihnen die Laune.