CO2: Die Beschränkung der Moral

Über Jahrhunderte kannte die Ethik keine Währung. Seit einigen Monaten gibt es aber ein allgemeines Abrechnungssystem für moralische Fragen: Das CO 2 nämlich. Wahrscheinlich wäre die Geschichte der Ethik ganz anders verlaufen, hätte Kant schon auf diese Einheit zurückgreifen können.



Die Frage nach der Moral, nach gerechten Strukturen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Generationen von Denkern rätselten, wie man ein moralisches Leben innerhalb einer moralischen Gesellschaft führen könne – um letztlich die Fragen aller Fragen zu stellen: Wann ist denn überhaupt etwas moralisch einwandfrei, wann ist es gerecht? Darüber brütete auch Immanuel Kant endlos; ohne Kniffe, Tricks und Spekulationen (Stichwort: »apriorische Sittlichkeit«) war auch für ihn Ethik nicht praktizierbar.

Selbst John Rawls musste sich hierzu noch ordentlich verbiegen. Er outete sich bekanntlich – wie schon Rousseau – als Befürworter der Vertragstheorie, die allerdings bei ihm als neue Idee, den »Schleier des Nichtwissens« heranzieht. Damit ist gemeint, dass Menschen sich aus freien Stücken für die gerechteste Gesellschaft entscheiden würden, wenn sie vorab nicht wüssten, welche Rolle sie in dem auszuhandelnden Gemeinwesen einnehmen würden. Was dabei ausgehandelt würde, wäre demnach als gerecht anzusehen.

Dieser Kunstgriff mit dem Urzustand ist freilich ein Traumgebilde, ja ein philosophisches Schurkenstück, wenn man so will. Denn keiner von uns schwimmt als Unwissender in einer Ursuppe – wir sind in ein Leben und in eine Gesellschaft geworfen. Die Gerechtigkeit obliegt daher oft der Selbstwahrnehmung und einer gewissen Konditionierung. Sie ist ein Wert, den man nicht beziffern kann – der aber jede Gesellschaft mehr oder weniger antreibt. Nun scheint es aber seit einigen Monaten, dass wir eine Währung gefunden haben.

Das Schöne, das Wahre, das Gute, das Kohlenstoffdioxid

Das CO 2 nämlich. In dieser Summenformel kulminiert nicht nur das Kohlenstoffdioxid, welches es abkürzt. Es hat sich zuletzt als moralische Einheit erwiesen. Mit ihr beziffert man den moralischen Gesamteindruck einer Sache. Jede Tätigkeit, die man im Alltagsleben verrichten muss, will oder soll, lässt sich damit nach ihrem Gerechtigkeitsfaktor bemessen und auswerten. Das CO 2 »wurde zum neuen, leicht quantifizierbaren Massstab für Gut und Böse, der ökologische Fussabdruck definiert den moralischen Status eines Menschen«, schätzt Konrad Paul Liessmann von der NZZ dies ganz richtig ein.

Ob man so weit gehen muss, wie er es in der Folge tut, bleibt fraglich. Für ihn lauert in dieser zeitgenössischen Werteeinheit für moralisches Betragen, ein religiöser Anspruch. Immerhin würde viel über Gut und Böse gesprochen – und ein bisschen manichäischer Eifer lässt sich tatsächlich nicht leugnen -, aber im Grunde meint Liessmann nur den Zelotismus vereinzelter Aktivisten. Gemeinhin hat das CO 2 aber auch andere, ganz normale, entspannte Zeitgenossen mit der Ausmesserei der Moral infiziert.

Das Schöne, das Wahre und das Gute waren abstrakte Größen, keine mathematische Einheiten zur Berechnung von ethischer Lebensführung. Sie lagen im Auge des Betrachters und machten die Ethik zu einem unbefriedigenden Fach; zu einer Kategorie, die nie auch nur ansatzweise Allgemeinverbindlichkeit erlangen konnte. Die Menschenrechte zum Beispiel, die wir im Westen als Ausdruck moralischer Menschwerdung begreifen, gelten schon in China – das ja mittlerweile durchaus dem Westen zugeneigt ist -, als individualisierender Irrtum, der auf keinen Fall Ausdruck moralischer Lebensführung sein kann.

Insofern ist das Schöne, das Wahre und das Gute nicht zwangsläufig das, was wir in sie hineininterpretieren. Für andere ist es hässlich, verlogen und schlecht. Nur das Kohlenstoffdioxid hat eine mathematische Eindeutigkeit, wie kein Moralin vorher.

Die Moral einer gefährlichen Reduzierung

»Wer sich auf der Seite des Guten wähnt, muss nicht mehr argumentieren«, schreibt NZZ-Journalist Liessmann außerdem. Da ist was dran, man kennt solche Verhaltensnormen mittlerweile an allen Fronten, wo diese Debatte geführt wird. Er übersieht aber dabei etwas anderes, bringt das in seiner kleinen Abrechnung gar nicht zur Sprache: Die Reduzierung auf das CO 2 als Bemessungsgrundlage für moralische Lebensführung, klammert andere Messeinheiten, die nicht so klar wissenschaftlich und beziffert daherkommen, völlig aus.

Moralische Lebensführung und Gerechtigkeit kennen aber noch andere Lineale, die man anlegen könnte – ja anlegen muss! Das geht schon innerhalb des ökologischen Agenda Setting los. Nachhaltigkeit ist nicht zwangsläufig CO 2 -neutral – die CO 2 -Bilanz von Plastiktüten ist weitaus besser, als jene von Papiertüten. Dennoch ist es sinnvoll, die besser bilanzierten Plastiktüten nicht mehr zu verwenden, denn sie werden im Durchschnitt 25 Minuten benutzt und zersetzen sich über Jahrhunderte nicht. Baumwollbeutel haben sogar noch eine schlechtere Bilanz. Aber nachhaltiger als der olle Jutebeutel ist wohl kaum eine Alternative.