Bürger, die nicht oder falsche Alternativen wählen. Mangelnder Respekt vor staatlichen Institutionen. Hass auf Medien. Verdrossenheit und Wut gegen das System. Kein Wunder, denn wir haben keinen Plan mehr. Und warum? Na, weil der Gemeinsinn atomisiert wurde.



Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine philosophische. Man kann sie allerdings auch ökonomisieren. Das wäre dann die Frage nach dem Sinn unseres wirtschaftlichen Treibens. Wohin wollen wir als Gesellschaft eigentlich? Oder: Welche Vision von der Zukunft haben wir? Es handelt sich dabei um Fragen, die komischerweise exakt dort nicht gestellt werden, wo sie ihren Platz hätten: In der Politik. Zwar liest man auf Wahlplakaten stets das Schlagwort »Zukunft«, aber so richtig fassbar wird dabei nie, wie sich die die jeweilige Partei ausmalt. Haben Sie je gehört, dass Angela Merkel, immerhin seit mehr als 14 Jahren die politische Richtlinienkompetenz des Landes, mal ein bisschen über Zukunft und Gesellschaftsperspektiven sprach?

Ein perfider Plan: Die geplante Planlosigkeit



Nicht doch, solche Fragen kommen bei ihr gar nicht vor. Sie ist nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, die Gegenwart zu flickschustern, hier was zu drehen und dort was zu kitten. Sparprogramm hier, falsche Anreize dort, verschlimmbessern drüben. Und natürlich aussitzen. Immer wieder aussitzen. Besser als es der große Bimbes je konnte. Aber ein Plan? So eine richtige Vision? Schon klar, Helmut Schmidt empfahl Visionären einen Arzt. Aber auch als Patient kann man ja eine Vorstellung von Gemeinwesen haben oder wenigstens entwickeln.

Ach was, einen Plan hat die Kanzlerin nicht. Sie nicht – und andere auch nicht. Für Perspektiven ist gar keine Zeit, die Sachzwänge, die uns die Märkte auferlegen, erlauben perspektivische Betrachtungen nicht. Als Getriebene unterliegen wir der fortwährenden Eile. Vielleicht wird es ja mal ruhiger, verlangsamt sich die Tretmühle, dann können wir ja mal darüber sprechen, wofür wir das alles über uns ergehen lassen, all die Sparzwänge und Kürzungen, all die Verordnungen zur Wettbewerbsfähigkeit und Deregulierungen. Das muss doch alles irgendwie einem Ziel dienen.

Das Frage nach dem Ziel: Das macht doch menschliche Existenz aus. Man sucht als Mensch Sinn, Camus‘ Felsenwälzer kann auf Dauer auch nicht befriedigen, denn Leere ist kein Antrieb. Doch leider kommen solche Zieldefinitionen gar nicht mehr vor. Eigentlich ist es ein ziemlich trauriger Umstand, dass sich das als real existierender Sozialismus bekannte Projekt da nicht lumpen ließ.

Planspiele der Gemeinsinnstiftung



Ausgerechnet die olle DDR, die wir heute für einen Staat halten, dem die Menschen aus Perspektivlosigkeit davonliefen, hat noch Ziele definiert. Fünf-Jahres-Pläne, an deren Ende etwas stand, was das Leben aller verbessern sollte. Hat es nicht immer – schon klar. Aber immerhin, man wusste ebendort schon: Ein Sinn muss formuliert werden, sonst entsteht Leere. Die Parteibonzen mögen ja verschlagen gewesen sein und sich Pfründe gesichert haben, aber so feige, den Menschen keine Antworten auf ein potenzielles Ziel zu geben, waren sie dann letztlich nicht. Eine bessere, eine menschlichere Gesellschaft sollte das sozialistische Projekt sein. Eine gute Idee – wohlgemerkt Idee.

Mir ist schon klar, dass der Vergleich hinkt. Aber uns fehlt einfach was, eine neue Geschichte, eine sinnstiftende Erzählung – und sei die noch so schüchtern und zurückhaltend. Irgendwas, was uns erdet, uns motiviert und ein Leitmotiv gibt. Ja, was nicht nur sinn- sondern eben gemeinsinnstiftend ist.

Wer hat denn je einen Wirtschaftspolitiker in den letzten Jahren davon reden hören, dass das Ziel des neoliberalen Projektes sei, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, glückliche Leben zu ermöglichen oder den Menschen eine gewisse Planungssicherheit zu garantieren? Also ich nicht! Wenn man überhaupt mal über Perspektivisches spricht, dann wird man ganz gedankenschwanger und deutet an, dass nichts mehr sicher sei, man müsse flexibel bleiben, damit man bestehen kann auf dem Markt. Weshalb diese Wettbewerbsfähigkeit wichtig ist, zum Beispiel, damit wir unseren Kindern eine glückliche Gesellschaft hinterlassen, neue Menschheitschancen eröffnen: Darüber dann schon kein Wort mehr.

Der Marschallplan der Planlosigkeit: Entsolidarisierung



Nein, wir müssen schließlich ganz sinnbefreit dranbleiben, auf Habachtstellung ausharren, um wettbewerbsfähig in einem Wettbewerb der vermeintlichen Sinnlosigkeiten zu bleiben. Je länger man darüber nachdenkt, je zweifelhafter man die Hohlheit, die Öde dieses Umstandes hält, desto deutlicher wird, dass der Verlust eines gemeinsam fixierten Ziels, ganz konkret etwas voraussetzt, das nicht mehr wirklich beliebt ist: Der Gemeinsinn. Gemeinschaft eben. Relativen Zusammenhalt. Und ja: Gemeinsamkeit auch.

Exakt an der Stelle kommen wir auf was zu sprechen, was wir seit Jahren beklagen. Den Verlust der Solidarität nämlich. Und das nicht etwa als Nebeneffekt des Zeitgeistes, sondern ganz kalkuliert, als Maxime des neoliberalen Gesellschaftsumbaus. Nun haben die Reformer so viele Jahre erfolgreich an der Atomisierung der Solidargesellschaft, des Gemeinsinns an sich herumgepfuscht, da kann man jetzt nicht aufkreuzen und von einem Ziel, einen Plan sprechen. Spricht man nämlich davon, könnte das – uiuiui, Gefahr! – Gemeinsinn beinhalten.



Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Doch der ist – wie gesagt – nicht ökonomisch und ebenso wenig politisch vorgesehen. Nur bei Sonntagsreden quasselt man davon, wenn mal wieder der Zusammenhalt beschwört wird. Aber eine Geschichte, die uns mit Sinn erfüllen könnte, eine andere als »Sparen, wettbewerbsfähig bleiben, abwarten«, muss zwangsläufig auf einen Rohstoff namens Gemeinschaftlichkeit bauen. Und auf Gemeinsamkeiten aller – etwas, was den identitätspolitisch modifizierten Neoliberalismus momentan so gut aufzulösen gelingt. Gemeinsinn stört die Geschäfte, eine Geschichte aller für alle: Das schafft ein Bewusstsein für Unrecht. Und dann wirds eng für die Planlosen.