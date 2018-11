Sitzen bleiben, lächeln, nicht bewegen

Momentan liegt es wohl im Trend, der Bundeskanzlerin auf ihren letzten Metern nochmal Lob auszusprechen. An dieser Stelle werden wir nun nicht behaupten, dass wir sie vermissen werden. Für den südeuropäischen Flair, den sie ins Land brachte, danken wir aber recht herzlich.

Man muss sich nur eine alte Klamotte aus den Sechzigern oder Siebzigern angucken, vorzugsweise etwas, wo Heinz Erhardt mit Kind und Kegel und Ruth Stephan nach Bella Italia kurvt, dann ahnt man schon so ein bisschen, wie man in Deutschland über das südeuropäische Gemüt denkt: Das dortigen (Dienst-)Personal, Behörden und Polizei sind pflichtvergessen, Beschwerden nehmen sie mit Achselzucken zur Kenntnis, sie sitzen Krisen aus und scheren sich einen Teufel um das, was die nörgelnde Kundschaft vorträgt. An der Stelle verliert sich gemeinhin der von deutscher Romantik geprägte Blick auf das dolce vita, es kippt flugs ins Saure um. Solche Streifen haben jedenfalls die deutsche Perspektive auf das Arbeitsethos in südlicheren Gefilden massiv geprägt. Jahre später, ich war Jugendlicher, glaubten die Leute, die mir über den Lebensweg liefen, zuweilen auch, dass es im Herkunftsland meines Vaters exakt so abliefe. Mit der Hitze habe das zu tun, wussten die Anthropologischeren unter ihnen. Da entwickle man so ein LMAA-Gefühl automatisch. Siesta und versteinert dasitzen: Ach, ihr Südeuropäer!

Das deutsche Selbstverständnis war freilich stets ein anderes, war ein gegensätzlicher Entwurf: Hierzulande würde etwas geschehen, wenn man möchte, dass etwas geschieht. Da bleibt keiner auf seinem Sessel kleben, wenn Beschwerden kommen. Der Deutsche, sofern nicht verbeamtet, sei da viel eifriger, dienstlicher, Schnaps sei Schnaps, Dienst aber in jedem Falle aber Dienst. Daher prallen in den alten Klamotten ja immer Welten aufeinander, der deutsche Tourist kann absolut nicht verstehen, dass da nicht der große Aktionismus ausbricht, wenn ihm was nicht passt. Dass es da Menschen gibt, die es mit den guten alten Werten der Stoa aussitzen: Das galt lange als südeuropäische Lebensart – zuletzt flammte diese Weltanschauung bei der Krise in Griechenland auf. Ja, diese Krise sei ja eigentlich nur deswegen existent, weil es eine solche stoische Lebensart gibt, urteilte man im deutschen Meinungsjournalismus.

Mit Angela Merkel hat das Südeuropäische in die politische Landschaft dieser kleinen Republik Einzug gehalten wie nie zuvor. Der große Aussitzende, Helmut Kohl, war ein Anfänger – seine politische Ziehtochter mauserte sich auf dem Gebiet zur Könnerin. Keine beherrschte diese Technik, die man eigentlich immer einem italienischen Portier unterstellte, in einer so regungslosen Perfektion, wie die noch amtierende Bundeskanzlerin. Stoizismus konnte man von ihr wirklich lernen in all den Jahren. Totstellen und nichts sagen, einfach sitzen bleiben und lächeln, so tun, als begreife man nicht, Nix verstehe! radebrechen und sich einfach nicht bewegen: Das war das große Thema ihrer Regierungszeit immer dann, wenn sie gefordert gewesen wäre. Bis sie dann aus dem Quark kam, war die Sache abgekühlt, nicht mehr ganz so dramatisch.

Seitdem sie sich von Jahr zu Jahr verewigt hat, scheint dieses große Thema ihrer Ära aber auch eine Art bewegungsloser Gestaltungsauftrag geworden zu sein. Nie zuvor wirkten deutsche Behörden so handlungsunfähig. Ruft man bei der Polizei an, sitzt man dort aus, spielt auf Zeit, vielleicht erledigt sich ja die Angelegenheit von alleine. Bis dann Beamte anrücken, hat sich die Szenerie schon verändert, man muss nicht mehr eingreifen. Nicht anders bei den Steuerbehörden oder bei den Ordnungsdezernaten. Beim Straßenbau oder dem Wohnungsbau. Man sitzt aus, wer sich zuerst bewegt, der verliert. Die Aussitzende der Union hat uns ein Land in Bewegungslosigkeit vererbt. Eine Republik, in der der politische Gestaltungsauftrag wie von einem klischeebehafteten italienischen Portier abgewickelt wird.

Die Schauspielerin Maria Furtwängler, als Gattin des Herrn Burda wohl kaum jemals in der aussichtslosen Lage gewesen, auf eine regungslose Politik warten zu müssen, hat Angela Merkel unlängst sehr gelobt. »Dieses Sachbezogene, dieses Unaufgeregte, dieses Uneitle, dieses Skandalfreie, danach können sich andere Länder nur sehnen.« Das Unaufgeregte, was sie da meint, ist tatsächlich ein netter Euphemismus für jemanden, der sich gar nicht rührt, wenn er sich rühren sollte. Wer eine solche Haltung unaufgeregt nennt, ist vermutlich auch der Meinung, dass ein Baum mobil eingeschränkt ist. Das ist die verschleiernde Sprache von Leuten, die zu viel gesellschaftliche Höhenluft geschnuppert haben – und die nebenbei erwähnt, die Bundeskanzlerin schon als Geburtstagsgast bewirteten, wie im Jahr 2010, als ihr guter Hubert 70 Lenzen voll machte.



Aber vermutlich hat Frau Furtwängler am Ende sogar recht, wenn sie glaubt, andere Länder sehnen sich nach Merkels Art. Denn die Spanier, Italiener und Griechen, waren nie solche Aussitzer, wie es der deutsche Blick auf die Dinge verheißen hat. Südeuropäische Lebensart: Selbst das kann man von der Uckermärkerin noch lernen. Grazie, liebe Kanzlerin!