Die Leute im Park haben jedes Recht!

Die Leute, die in Eisdielen gehen und in Parks hocken, obwohl heimischer Rückzug empfohlen wird, haben durchaus Recht. Das ist ja das Problem. Zum Thema Ausgangssperre.



Oh, was haben die Leute das junge Liebespaar böse angeguckt, das da in einer Ecke der S-Bahn stand, engumschlungen und ab und an knutschend. Mein Gott, was waren die verliebt. In Zeiten wie diesen ist das eine Bürde. Da darf man das nicht nach Außen zeigen. Die Leute betrachten einen dann offenbar als Biowaffe oder sowas. Gesagt hat keiner was, nur böse geglotzt. Normalerweise beachte ich solche Akte körperlicher Zuneigung nicht, aber diese beiden von letzter Woche fand ich gut. Liebe ist vielleicht nicht stärker als Corona – aber sie ist menschlich. Und um Menschlichkeit geht es uns doch, oder?

Weil! Ich! Es! Kann!

Dachte man anfangs, als es losging mit dieser Krise. Mittlerweile sind wir im bekannten unmenschlichen Moralismusbetrieb angekommen. In den Netzwerken geht es weniger um Besonnenheit oder Information als um Sündenböcke. Das braucht die Bubble, sonst stockt und stottert sie. Egal in welcher Krise wir auch stecken: Ohne Moralin und Empörung geht nichts mehr. Letztes Jahr um diese Zeit starben wir am Klimawandel und Autofahrer waren Monster, Flugreisende Umweltsäue und das CO 2 Knigge. Jetzt sind es Leute in Lokalen und Parks oder Liebespaare wie jenes, von dem ich berichtete.

Als ich letzte Woche in einem Nebensatz fallen ließ, dass ich am Vortag mit meiner Tochter in einer Eisdiele saß, gaffte man mich auch empört an. »Wie – Eisdiele?« Es sollten doch alle daheim bleiben, gerade ich, der in einem Krankenhaus arbeitet, sollte das besser wissen. Gegen Klischees habe ich was, mein Job macht mich nicht zum verfluchten Heiligen, ich habe offen gesagt was gegen diese Form moralischen Rigorismus‘.

Meine Antwort war sehr deutlich: »Warum ich in einem Lokal saß? Weil! Ich! Es! Kann!« So einfach ist die Nummer. Es ist mein Recht. Ganz rechtens und so gewollt. Warum sonst hatten Gastronomiebetriebe denn da noch auf? Damit man sie besuchen kann. Alles andere wäre Quatsch. Aber die Vernunft sollte mich zu einer besseren Entscheidung bringen? Darum geht es aber doch nicht. Wenn man will, dass die Leute nicht mehr in Parks und Lokale gehen sollen, dann sollte man nicht bitten und empfehlen, dann sollte man vorschreiben.

Die Vernunft, der alte Bleifuß

Klar ist auch, dass man das alles sehr verlernt hat. In unserer liberalen Alles-kann-nichts-muss-Kultur tut man ja gerne so, als regelte die unsichtbare Hand alles. Sie sei die Extremität der Vernunft gewissermaßen. Wobei Vernunft in dieser ganzen Angelegenheit ja auch nicht so eindeutig ist. Es gibt sicherlich mehr als die medizinische, die virologische Vernunft im menschlichen Kosmos – auch dieser Tage. Eine schlecht besuchte Eisdiele beehren: Auch das ist ein Akt von Vernunft, genauer gesagt von ökonomischer Vernunft. Darauf will ich heute aber gar nicht hinaus.

Was mich ärgert ist, dass man Leute moralische Vorwürfe macht, obgleich sie nur das tun, was ihr gutes Recht ist. Ob das Recht in diesem Augenblick so richtig ist, darüber kann man diskutieren. Dass sie nicht aus eigenen Antrieb ohne Vorgaben tun, was keiner ihnen befehlen und anschaffen will, darüber allerdings nicht. Dieses liberale Gewichse war ja vor dieser Situation schon unerträglich. Ich habe es oft kritisiert und mich gefragt, ob ich mich vielleicht nicht hineinsteigere, es dramatisiere. Momentan ist allerdings gut zu sehen: Nein – die intellektuelle Zerrüttung ist ein massives Problem, ein nicht virologischer Virus, könnte man sagen.

Freiwillige Selbstverpflichtungen sind ja sehr beliebt. Ich schrieb desöfteren darüber. Klöckner ist Spezialistin auf dem Gebiet. Und Autobahnen kennen bei uns zwar eine Richtgeschwindigkeit und sind mit »Fuß-vom-Gas«-Schildern gesäumt. Höchstgeschwindigkeit geht aber nicht: Man soll langsam fahren – muss aber nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn Schilder nichts anderes vorschreiben. Angemessene Geschwindigkeit sei dennoch vernünftig. Wie vernunftbegabt die Leute sind, sieht man dann in den Unfallberichten dieser Republik.



Ob indes eine Ausgangssperre probates Mittel und kontrollierbar ist, um auf unser Thema zurückzukommen, darf natürlich auch hinterfragt werden. Denn eines reglementiert der Seuchenschutz nämlich nicht – auch wenn viele es offensichtlich so sehen: Meinungsverschiedenheiten und andere Betrachtungsweisen. Man darf sie haben – auch in der Krise. Gerade dann.