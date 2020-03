Bahn frei!

Da war die Deutsche Bahn ganz schnell. Kaum, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen angeordnet war, meldete sie den Sparbetrieb an. Wegen weniger Fahrgästen.

Am Samstag stand sie am Bahnsteig, lugte durchs Straßenbahn-Fenster, notierte sich, wie leer oder voll die Bahn war. Erfassung der Fahrgastzahlen halt, die junge Frau machte nur ihre Arbeit. Da war man fix bei den Nägeln mit den Köppen; kurz zuvor hatte die Bahn schon angekündigt, sich in den Sonntagsfahrplan zu verabschieden. Wenn Schulen und Kitas leer blieben, Homeoffice das neue Arbeitsmodell würde, dann könne sie schließlich ein bisschen was einsparen.

Vorbildlich auf Sparkurs

Natürlich können nicht alle vom Sofa aus in betrieblichen Betriebsanwendungen fuhrwerken und für ihren Global Player nützlich sein. Es gibt ja leider immer noch Jobs, die vor Ort erledigt werden müssen. Und derart Berufstätige müssen nun mal weiterhin zur Arbeit. Schließlich leisten wir uns den ganzen Aufwand, um die Infrastruktur halbwegs aufrechtzuerhalten. Schwer genug, wenn man das Kind nicht mehr betreut kriegt. Dass sich die Bahn aber gleich noch rauszieht und auf Sonntagsmodus switcht, ist schon dreist.

So ein normaler Betriebsablauf entzehrt ja auch ordentlich. Denn natürlich sind weniger Menschen zu den Stoßzeiten unterwegs. Gar keine Frage. In den Park oder die Eisdiele fährt man halt nicht zwischen sechs und neun Uhrvormittags, sondern später, wenn die, die die öffentliche Ordnung noch gaufrechterhalten, schon zur Arbeit gefahren sind. Regulär fahrende Nahverkehrsmittel würden das Gedränge in seltener verkehrenden Zügen und Bussen allerdings minimieren. Abstand halten ist ja immerhin eine Maßnahme, die man höchstinstanzlich anordnet.

Nur die Bahn und die Verkehrsbetriebe sehen das anders, sie stellen Aufläufe in Aussicht und machen damit weiter, womit sie schon seit Jahr und Tag beschäftigt waren: Einsparpotenziale abschöpfen. Für niemand scheint Geld mehr eine Rolle zu spielen – darüber demnächst mal mehr -, aber die Bahn kariolt gegen den Strom und bleibt vorbildlich auf Sparkurs.

Kriegsgewinnler und Pfeffersäcke

Natürlich ist es nachvollziehbar, dass man auch aus anderen Gründen runterfahren kann und muss. Busfahrer und Tramlenker sind ja auch nur Menschen. Recht arme Menschen sogar, getrieben von Mitmensch und Chef; immer schuld, wenn es Verspätungen gibt und nicht wertgeschätzt, wenn sie ihre Arbeit gut und verlässlich verrichten. Als Menschen werden diese Meister des Asphalts und der Schiene nun mal auch krank, dann reduziert sich das Fahrangebot von ganz alleine.

Davon war aber gar keine Rede, als die Bahn den Sonntagsbetrieb ankündigte. Sie sah nur leere Züge und die Möglichkeit, Material und Personal zu schonen. Nicht wegen Krankheit, sondern weil es sich gerade so anbot.



In anderen Zeiten hätte man dieses Geschäftsprinzip als Vorgehen von Kriegsgewinnlern eingeordnet. Von dreisten Pfeffersäcken und Profiteuren, die absahnen und sich gütlich tun, während andere die Nöte und Sorgen des krisengeschüttelten Alltags ausbaden müssen. Wohlgelitten waren die nie. Vorsichtig formuliert, ist man mit solchen Leuten nicht sonderlich zimperlich umgegangen. Einfach weil sie ein asoziales Verhalten an den Tag legten. Die Austeritätsmobilität, die wir vor dieser Krise kannten, war ja schon asozial. Wie man diese Phase jetzt auch noch nutzt, um den maroden Laden zu schonen, ist dazu nochmal eine Steigerungsform.