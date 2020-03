Ohne Worte

Und die Altparteien so? Wie – das darf ich nicht sagen? »Altparteien« ist AfD-Duktus? Ach komm, jetzt hört doch mal auf. Man kann es auch übertreiben mit der Abgrenzungsstrategie. Am Schluss bleiben einem ja keine Wörter mehr – und man wird sprachlos.

Mir war das gar nicht aufgefallen. Anders gesagt: Ich hatte mir nichts dabei gedacht. In einer meiner letzten Kolumnen für das Neue Deutschland, in der es um die Ereignisse in Thüringen ging, habe ich das A-Wort verwendet. Ich schrieb: »Mit der AfD alleine ist das nämlich nicht zu erklären. Sondern eben auch mit dem Verhalten diverser Altparteien.« Altparteien also! Weder hier noch bei Facebook störte sich jemand daran. Wohl aber beim Twitter-Auftriff des ND. Es mehrten sich die Beschwerden, ob das wirklich deren – oder eben mein – Ernst sein soll.

Nennt mich jetzt naiv, aber ich konnte der Empörung nicht richtig folgen. Was genau war der Vorwurf? Aha, da schrieb es einer: Das sei AfD-Duktus. Ehrlich jetzt? Mir war eigentlich so, als habe ich dieses Wort schon vorher gekannt, schon bevor mit der AfD eine Partei das deutsche Welttheater betrat, die man nun wirklich für alles Schlechte verantwortlich machen konnte. Wie gesagt, nennt mich naiv. Denn ich bin auch jetzt noch nicht ganz einsichtig, »Altparteien« beinhaltet ja nichts Menschenverachtendes. Jemanden ein Alter vorzuwerfen: Ist das jetzt auch schon zu hart?

Das Neue Deutschland hat es dann abgeändert: »Etablierte Parteien« heißt es jetzt im Text. Nein, ich beschwere mich nicht deswegen. Ich kann es verstehen, man will schließlich seine Ruhe haben. Wenn ich genervt bin, klappe ich den Laptop zu. Das kann eine Tageszeitung nicht tun, der kleine Blogger lebt da einen Luxus des Rückzuges, den ein Wirtschaftsbetrieb nicht für sich in Anspruch nehmen kann.

Petra Kelly, Oskar Lafontaie und die Piraten: Neonazis?

Mir war so, als habe man um die Jahre 2005 bis 2007, damals als eine Linkspartei entstehen sollte und dann auch entstand, viel von Altparteien gesprochen. Denen wollte man nämlich einheizen. Friedhelm Hengsbach verteidigte damals in einem Interview mit der SZ die Rückkehr Lafontaines in die Politik und sagte außerdem, dass seitdem »es die demokratische Linke [gäbe], sich die Altparteien in der Ankündigung sozialer Wohltaten« überschlagen würden. In einem Diskussionspapier Berliner WASG-Mitglieder wurden die SPD, die Grünen und noch die PDS als Altparteien aufgezählt. Lafontaine selbst beanstandete in jenen Jahren, dass die Altparteien täglich Irrlehren herunterbeten würden – man konnte davon im Neuen Deutschland lesen.

Überhaupt kam dieses Unwort der Stunde dort seit 1990 recht häufig vor, wie man im Archiv nachlesen kann. Mal in Leserbriefen, aber auch in Artikeln. Verwunderlich war das freilich nicht, denn noch einige Jahre zuvor sprachen die Grünen häufig von den Altparteien. Speziell Petra Kelly. In ihrem Buch »Um Hoffnung kämpfen. Gewaltfrei für eine grüne Zukunft« unterstellte sie den Altparteien Wunschdenken, weil die die Grünen einbinden wollten, aber damit scheitern würden. »Viele Inhalte, für die man noch vor drei Jahren von den Altparteien schlichtweg als ausgeflippt erklärt wurde, sind heute eingedrungen in deren Politik«: Das sagte Joschka Fischer dem Spiegel schon 1983.

Nach den Linken entstand kurzzeitig nochmal eine neue Partei: Die Piraten. Seinerzeit wurde auch viel darüber gesprochen, dass diese neue Bewegung den alten Parteien zusetzen würde. Der Spiegel informierte dann auch stilsicher über das Verhältnis zwischen Piraten und Altparteien. Das Hamburger Magazin gebrauchte das Wort sowieso recht häufig. Es fällt auf, dass nach der Wende ziemlich oft von den Altparteien aus dem Westen gesprochen wurde. Als sich das ostdeutsche »Komitee für Gerechtigkeit« formierte, meldete der Spiegel: »… Alarmzeichen für Bonn: Die ratlosen Altparteien hoffen, dass die Protest-Gruppe sich wieder verläuft«.

Und Carl von Ossietzky auch?

Das Wort unseres heutigen Interesses hat aber nicht etwa in den Achtzigerjahren das Licht der Germanistik erblickt. Schon vorher kannte man es. Joseph Goebbels ist allerdings nicht der Erfinder, wie man das öfter mal lesen kann. Ja, er soll es noch nicht mal besonders oft verwendet haben. Je nach Quelle wird sich darüber gestritten, wie er es linguistisch mit den Altparteien hielt. In seinen dokumentierten Reden soll er jedenfalls nie von ihnen gesprochen haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Was aber zutrifft: Schon vor dem zwölf Jahre dauernden Tausendjährigen Reich gab es das Wort.

Kein Geringerer als Carl von Ossietzky hat 1928 in seiner »Weltbühne« von ihnen gesprochen. Die von den Altparteien Enttäuschten, die »sich anderweit zu organisieren suchen«, schrieb er als Herausgeber jenes Blattes, würden »obendrein beschimpft«. Keiner wird wohl behaupten können, dass dieser Mann, den die Nazis ins KZ steckten, ein Faschist gewesen sein könnte.

Die gefilterte Suche bei Google gibt nochmals Aufschluss darüber, dass der Begriff schon 2010, also drei Jahre vor Gründung der AfD, rege Verbreitung fand. Verschwiegen soll dabei aber nicht werden, dass es häufig auch die NPD war, die sprachlich gegen die Altparteien ins Feld zog. Aber dass der Begriff per se aus dem rechten Lager stammen soll, kann man nicht behaupten. Eher das Gegenteil ist zutreffend.

Da bleiben einem die Worte weg

Ich betone nochmals: Ich habe mir da gar nichts dabei gedacht. Nicht, dass ich jetzt die ganze Begriffsgeschichte im Kopf hatte. Das ganz sicher nicht. Aber vor einigen Jahren, als ich noch die Gründung der Linken begrüßt und begleitet habe, fiel das Wort recht häufig. Die Altparteien, das waren für uns Linke die überkommenen Parteien, die sich dem Neoliberalismus an den Hals geworfen, ja die sich überlebt hatten – oder von denen wir mindestens hofften, dass sie sich überlebt hätten. Altparteien halt, Dummparteien, Korruptparteien: Das schwang in dem Begriff alles mit.

Natürlich habe ich das Wort danach auch bei der AfD vernommen. Ich bilde mir ein, dass ich es auch in den Piratenjahren hin und wieder gehört hatte. So ist es eben, wenn Neuparteien über die sprechen, die vorher da waren. Jede Neupartei tut das je nach ideologischer Ausrichtung auf verschiedene Weise. Dass die AfD den Begriff verwendet hatte, fand ich per se ganz normal. Deshalb gleich ein linguistisches Kontaktverbot einzuführen: So weit denke ich gar nicht – mir ist das auch viel zu anstrengend bei einem ja nicht sonderlich vorbelasteten Begriff.



Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, halte ich diese Haltung sogar für hochgradig gefährlich. So macht man sich selbst sprachlos. Natürlich gebrauchen Rechte, Faschisten, böse Menschen oder Kriminelle immer Worte. Auch sind ja sprachbegabte Wesen. Wenn man damit beginnt, nicht mehr »Guten Morgen« sagen zu wollen, weil das mal Himmler zu Göring raunte, haben wir echt ein Problem. Es kann nicht jedes Wort vorbelastet sein, auch wenn es von den Belasteten benutzt wurde. Wenn mal einmal damit beginnt, bleiben einem die Worte weg. Und Sprachlosigkeit kann ja nun echt keine Lösung sein.