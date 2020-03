Hopp, hopp, hopp!

Was für ein Theater zuletzt in Sinsheim! Der von Fans beleidigte Milliardär Dietmar Hopp hält Patschehändchen mit Karl-Heinz Rummenigge und ein halbes Stadion fühlt mit. So kann der Fußball nicht weitermachen, heißt es jetzt. Dabei kam schon Schlimmeres vor als das.

Das waren vielleicht herzergreifende Bilder am letzten Samstag. Ein halbes, gefühlt jedoch ein ganzes Stadion vereint in Anteilnahme. Der Präsident des FC Bayern hielt dem Mäzen der TSG Hoffenheim das Händchen. Grund waren die Plakataktionen der Gästefans: Sie nannten Dietmar Hopp einen Hurensohn. Damit hat der Mann seit einer Weile zu kämpfen. Man wirft ihm vor, den Fußball entweiht zu haben, weil er einen Dorfverein mittels riesiger Investitionen zu einer passablen Größe in der Bundesliga emporgehoben hat. Tradition habe sein Verein allerdings keine.

Der Vorwurf ist natürlich absoluter Quatsch. Fußball ist ein Business – Tradition ist die Folklore, die man auf das Produkt klebt. Wie der ikonische Bauernhof, der auf Waren von Wiesenhof aufgedruckt ist. Hähnchen dieses Lebensmittelkonzerns haben nie so einen Hof gesehen, sie verbringen ihr Leben in engen Käfigen. Aber irgendwie vermittelt es beim Kunden ein wohligeres Gefühl, wenn er annehmen kann, dass sein Hähnchenfilet einst glücklich-pickende Hofwochen verlebte.

Die Szenerie des letzten Samstags war trotzdem affig. Die Bayern waren kulant genug, es beim 6:0 bewenden zu lassen, dann Symbolfussball mit statt gegen den Gegner zu spielen. Alles nur, damit das Match nicht doch noch abgebrochen wird. Wie hätten die Münchner wohl reagiert, wenn Hopp beim Stand vom 1:2 beleidigt worden wäre? Hätte man da symbolisch gekickt? Und wäre ein Abbruch nicht eine deutliche Sprache denen gegenüber gewesen, die als Fans in Stadion gehen und dann als Hurensöhne despektierliche Plakate entrollen?

Feuerzeuge, Golfbälle, Bananen, Granaten, Schweinehälften und Affengeräusche

Was ist denn eigentlich so neu an der ganzen Geschichte? Beleidigt wird in Stadien seit Menschen- und Schlachtenbummlergedenken. Schön war das nie – aber halt irgendwie auch nicht zu ändern. Überhaupt kommt man ja noch ganz gut weg, wenn man nur mit Beleidigungen konfrontiert wird. In Deutschlands Stadien spielten sich schon ganz andere Szenen ab. Mit Feuerzeugen Spieler zu bewerfen gehört quasi zur gelebten Fan-Tradition. Oliver Kahn bekam mal einen Golfball an die Schläfe. Er spielte blutüberströmt weiter. Natürlich empörten sich hernach Spieler und Trainer – Volker Finke meinte, es habe sich was verändert im Fußball. Aber so ein riesiges Theater wie jetzt bei Hopp gab es allerdings nicht. Schon gar nicht von Seiten des Verbandes.

Bierbecher fliegen außerdem dauernd auf das Spielfeld. Mit Klopapier und Schweineköpfen – wie man das mal in der spanischen Liga gesehen hat – verletzt man wenigstens niemanden. In Italien wirft man auch mal Motorroller auf den Rasen. Im englischen Ligabetrieb soll in den Sechzigerjahren mal jemand eine nicht entsicherte Handgranate geworfen haben. Neben den meisten dieser Wurfgeschosse wirkt so ein Banner, auf den ein Milliardär beleidigt wird, noch recht konziliant und wie ein Bekenntnis für friedvollen Umgang.

Kein nationaler Verband hat wohl je den Kopf so in die Empörungsmaschinerie gesteckt, wie nun der DFB – und zusätzlich die DFL. Grund genug hätte es neben enthemmten Spinnern auf den Rängen ausreichend gegeben. Rassistische Beleidigungen sind zum Beispiel ganz normal. Schwarze Spieler werden mit Affengeräuschen begrüßt, spendierfreudige Rassisten werfen schon mal Bananen. Sportmediziner beschäftigen sich indes mit der Frage: Wie werden Bananen sinnvoll eingesetzt? Als Wurfobst ganz sicher nicht! Neulich brach in der Bundesliga ein Fußballer in Tränen aus, weil er rassistisch beleidigt wurde. Stand das Spiel auf der Kippe, einigten sich die Teams etwa auf einen Symbolkick? I wo! So ein Rührstück ist nur »Ehrenmännern« vorbehalten.

Aber doch nicht den »Ehrenmann«!



Als einen solchen »Ehrenmann« bezeichnete die Führungsriege des FC Bayern München den Hoffenheimer Mäzen schon vor längerer Zeit. Man schätzt sich, kennt sich, spielt sich medial Pässe zu. Hoeneß und Hopp sind Golf-Buddies. Dass ihnen das jetzt peinlich war, wie die Fans ihres noblen Teams auftraten, lässt sich vor diesem Hintergrund besser verstehen. Klar, diese Leute, die beim Fußball Plakate mit sonderbaren, justiziablen und teils kriminellen Botschaften ausrollen, sind wirklich schwer zu ertragen. Die Frage ist aber jetzt, wie man damit umgeht.

Ist das noch angemessen, wenn man daraus eine solche Affäre stilisiert? Es gab tausende Zwischenfälle vorher, die die Empörung von jetzt verdient hätten – und es werden tausende Zwischenfälle folgen, bei denen man die Empörung dann doch wieder lax handhaben wird. Denn was wir jetzt erleben, wenn Vereinsfunktionäre, Spieler und Verbandsmenschen unisono erklären, dass es so nicht mehr weitergehe, ist ein elitaristisches Schaulaufen. Hier wird ein Milliardär in Schutz genommen, der sich aufgrund seiner finanziellen Potenz zur Wehr setzen könnte – nicht, dass die Kicker, die beworfen und beleidigt werden, arme Schlucker wären. Aber im Vergleich zu Giving-Pledge-Hopp sind sie freilich kleine Lichter.



Dietmar Hopp hat schon vor Zeiten angedroht, solche Schmähungen zur Anzeige zu bringen. Und das wäre eine angemessene Reaktion. Das haben diese Leute sich redlich verdient. Aber eine Staatsaffäre heraufzutüfteln, den allgemein ausgerufenen Niedergang des Abendspiellandes zu inszenieren: Das ist alles überzogen und das Machwerk einer elitär geprägten Clique, die jetzt auf politisch korrekt macht. Ein Milliardär, der händchenhaltend mit seinem Kumpel aus München durchs Stadion läuft: Sorry, wie konnte so ein Mann das werden, was er heute ist? Musste er nie was aushalten? Man muss als Beobachter wahrlich kein zynischer Hurensohn sein, um so eine Frage zu stellen.