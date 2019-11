Rettet die Arbeit!

Die Digitalisierung der Arbeit und die Dynamiken des Arbeitsmarktes könne man nicht regeln. So jedenfalls vernimmt man das recht häufig – wegen der unsichtbaren Hand des Marktes und so. Schön, dass es hin und wieder Publikationen gibt, die sich diese wirre Parole vornehmen.

Es gibt Felder, die kann man nicht der Privatwirtschaft, dem Markt überlassen. Die medizinische Versorgung zum Beispiel. Oder den Wohnungssektor. Entweder gehören die in staatliche Obhut – oder aber wenigstens durch gezielte Eingriffe reguliert. Für Lisa Herzog, Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München, gehört noch ein Sektor zu dieser Kategorie. Nämlich der Sektor aller Sektoren: Der Arbeitsmarkt.

In ihrem aktuellen Buch »Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf« redet sie nicht etwa einer Verstaatlichung und Planwirtschaft das Wort. Eigentlich ganz im Gegenteil. Aber dass man die neuen Herausforderungen der Arbeitswelt, speziell die Digitalisierung, einfach dem Markt überlässt und wieder mal die gute alte smithsonian »unsichtbare Hand« zitiert: Das hält sie für fahrlässig. Denn Arbeit ist die Grundlage der arbeitsteiligen Gesellschaft. Und die kann man nicht aus der Hand geben und schläfrig zuwarten.

Kein Schicksal, sondern Gestaltung

Herzog bringt ihre These des Buches so auf den Punkt: »Die Arbeitswelt [spiele] eine viel zu wichtige Rolle für unsere Gesellschaft (…), als dass man sie in Zeiten des digitalen Umbruchs einfach ihrem Schicksal – oder dem ungesteuerten Wirken des freien Marktes – überlassen dürfte«. Ganz einfach auch deshalb, weil Arbeit »mehr als ein lästiges Übel, und (…) mehr als ein Mittel zum Geldverdienen« sei. Selbst wenn sich die Verhältnisse völlig ändern und organisieren würden, glaubt die Autorin, so bliebe die Arbeit auch weiterhin eine »zutiefst menschliche Angelegenheit«.

Klar schwingt da auch ein bisschen Romantik mit, die Arbeit kommt hier mal wieder als Sinnstifterin und soziale Teambuilderin zum Einsatz. Aber ganz darf man diese Wahrnehmung von Arbeit nicht ausblenden. Das ist fahrlässig, denn für viele Menschen ist Arbeit tatsächlich mehr als nur ein Platz, an dem man zum Arbeiten kommt. Zumal Herzog nicht einfach nur nach dieser Logik argumentiert, die in Zeiten neoliberaler Reformitis gerne mal in dem Satz mündete: »Jede Arbeit ist besser als keine – Hauptsache Arbeit!«

Über die Arbeit definieren wir uns auch als Gesellschaft, manifestieren wir unser Gesellschaftsbild. Lässt man Änderungen unreguliert zu, winkt man ab und tut so, als gäbe es keine Handlungsoption, gibt man die wichtigste Ressource aus der Hand: Die Arbeit nämlich. Der Markt als Regulator soll es dann mal wieder richten – wer allerdings darauf wartet, wird wohl abermals enttäuscht werden. Oder auch nicht, denn jede Enttäuschung setzt eine Täuschung voraus. Und ob die Apologeten des Laissez-faire sich täuschen, bleibt nun freilich fraglich. Vermutlich wissen sie sehr genau, welche Folgen die Unterlassung haben wird – und freuen sich darauf.

The answer, my friend, is whistleblowin in the wind …

Die Autorin plädiert folgerichtig für staatliche Eingriffe. Aber intelligente Eingriffe sollten es dann schon sein. Plumpe Verstaatlichung und feiste Plankonzepte schließt sie übrigens ebenso aus, wie das bedingungslose Grundeinkommen. Letzteres hält sie für nicht zielführend; ganz so wie der Sozialphilosoph Albert Hirschman, glaubt sie, dass ein solches Modell zwar »exit«, aber nicht »voice« ermögliche. Das heißt, man könne als Angestellter zwar jederzeit mit den Füßen abstimmen und gehen, aber die Gestaltung von Arbeit und Unternehmenskulturen stärkt dieses Modell ganz sicher nicht.

Herzog schweben tatsächlich intelligentere Ansätze vor. Die Digitalisierung wird Berufe auflösen, die es heute noch gibt. Dass Berufe verschwinden ist an sich ein normaler Vorgang, das war nie anders. Andere rücken nach. Man kann diese Entwicklung allerdings steuern, das Know-How und die ökonomische Empirie sind Ressourcen die man politisch einsetzen muss – so einsetzen muss, dass es am Ende kein zu großes Heer von Verlierer gibt. So könnte man Unternehmen verpflichten, eine Quote für Umschüler dieser Entwicklung einzuhalten – wer das nicht tut, kann ersatzweise in einem Fond einzahlen, aus dem Auffangprogramme und Fortbildungen für »Digitalisierungsopfer« finanziert werden.

Überhaupt sollte man das gesellschaftliche Bild vom Whistleblower völlig neu ausrichten. Das sind nämlich keine Verbrecher, sondern gewissenhafte Menschen, die Einblicke in die Irrungen und Wirrungen der extrem arbeitsteiligen Gesellschaft erlauben. Whistleblowern eine rechtliche Handhabe zu geben bedeutet auch, die Gewissensfrage als Faktor in die Marktabläufe einzubauen. Das würde mancher krummen Tour vorab den Wind aus den Segeln nehmen. Whistleblowin zu schützen: Das wäre eine politische Obliegenheit erster Güte, ein richtiger Schritt zu mehr Partizipation in den Unternehmen.

Betriebsverfassungsgesetz 2.0: Partizipation stärken

Denn genau darum geht es der Autorin ganz besonders. Zwar haben wir hier in Deutschland nicht wenig Teilhabe innerhalb der Betriebe, das Betriebsverfassungsgesetz hat da starke Akzente gesetzt. Aber es kann gerne noch verbessert werden. Die Hierarchieschwellen sind ohnehin gesunken, die digitale Gesellschaft ist nicht mehr strikt hierarchisch vorstellbar, sondern gibt sich ja oft wesentlich aufgeklärter und kritischer als jene Vorgängergesellschaft, die noch im Tal der analogen Ahnungslosigkeit darbte. So gesehen glaubt Lisa Herzog, dass der Staat nicht immer direkt intervenieren kann und soll – aber er soll die Grundlagen schaffen, damit Unternehmen dazu verpflichtet sind, eine demokratischere Kultur zu entwickeln.

Letztlich diente diese Maßnahme auch dazu, diejenigen, die sich als Verantwortungsträger fürstlich entlohnen lassen, wieder in die Verantwortlichkeit (mit allen Konsequenzen) zu schieben. Denn eine partizipative Unternehmenskultur wird es sich nicht leisten wollen, die Verantwortlichen gewisser Betrügereien davonkommen zu lassen. Whistleblower helfen indes dabei, die Schuldigen besser erkennen zu können. Dass dumpfe Gefühl vieler Menschen im Lande, dass Eliten machen können was sie wollen: Es entsteht millionenfach in Unternehmenskulturen, die antiquierte Hierarchien zulassen.



Der Arbeitsmarkt kann also durchaus gestaltet werden – und es ist nicht wenig, dass das heute jemand mal wieder so offen publiziert. Nach etlichen Jahren, da uns ganze Bücherregale an marktradikaler Erbauungsliteratur betrübten, ist jedes Buch mit kreativen Ideen und dem Bekenntnis, dass der Staat eben nicht am Ende angelangt ist als Gestaltungskraft, wirklich herzlich Willkommen. Der Arbeitsmarkt geht uns alle an, wie wir arbeiten, produzieren und dienstleisten. Man kann es nicht denen überlassen, die ihre Unternehmen wie Fürstentümer führen.