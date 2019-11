Noch’n Grund für die AfD: Eliten ohne Haftung

Der Unterschied zwischen – sagen wir mal – Gauland und Scheuer? Ganz einfach: Scheuer hat dem Land schweren Schaden zugefügt. Gauland bislang noch nicht. Man kann nicht ernsthaft über den Kampf gegen die AfD sprechen und gleichzeitig Leute wie Scheuer straflos im Amt lassen.

Ich wiederhole mich. Wiederholung ist aber das Los des Bloggers oder – hochtrabender – des Publizisten. Da hat jeder so sein Thema. Meines war in den letzten Jahren, wie es zur AfD kommen konnte. Nicht der üblichen Lesart nach, indem man deren Wählerinnen und Wähler pathologisiert, sondern weil man verstehen möchte, woher diese schizophrene Bereitschaft kommt, sich für eine marktradikale Partei voller kruder Charaktere zu entscheiden. Maßgeblich hat das mit dem Versagen des politischen modus vivendi zu tun. Und eben mit Versagereliten in Wirtschaft und Politik.

Andreas Scheuer ist ein Paradebeispiel für dieses Versagen, das keinerlei Konsequenzen kennt. Während jede falsche Lebensentscheidung weitreichende Folgen für normale Bürger haben kann, während jeder Fehler am Arbeitsplatz geahndet wird, sitzt da einer fest im Sattel, obwohl er quasi wöchentlich Schlagzeilen seines ministeriellen Versagens fabriziert. Ungleichbehandlung bleibt auf Dauer nicht ohne Folgen – sie schlägt sich gesellschaftlich nieder und untergräbt den eigentlich demokratischen Anspruch, dass jeder gleich sein soll. Wenn das nicht mehr stimmt, kann man die Demokratie noch so eifrig in eloquenten Reden verteidigen wollen: Man wird sie nicht mehr reaktivieren können.

Eliten mit beschränkter Haftung

Lisa Herzog ist Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der TU München. Aktuell erscheint ihr Buch »Die Rettung der Arbeit« bei Hanser Berlin. Gleich nächste Woche werde ich mich etwas näher mit dem Buch befassen, bis dahin soll uns ihre These, wonach die moderne Arbeitswelt unbedingt um die Entitäten Haftung und Verantwortung bereichert werden sollen, als Sujet genügen. Die hochgradige Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft, so argumentiert Herzog, habe die Verantwortung verschoben – politisch wird die letztinstanzliche Verantwortlichkeit der Verantwortungsträger ausgeblendet. Man denke nur an den Diesel-Betrug.

Verantwortungsträger: Das ist überhaupt so ein kurioses Wort. Man benutzt es hin und wieder noch, obgleich es eigentlich nicht mehr stimmt. Verantwortlich ist in der Wirtschaft im Grunde nur noch der Mittelständler, der sein Unternehmen als Familienbetrieb führt. Vor einigen Wochen wehrte sich in einem »Quer«-Feature ein bayerischer Metzgermeister, er könne nun wirklich nicht mit dem Fleischproduzenten Wilke gleichgesetzt werden. Warum? Weil er mit seinem Namen und seiner Existenz haftet, seine ganze Familie würde für etwaige Schlampereien büßen – daher hält er alle Vorgaben, seien sie auch noch so bürokratisch und widersinnig, penibel ein.

Im Big Business gibt es so eine antiquierte Haftung nicht mehr. Die Arbeitsvorgänge sind so gesplittet, so in kleine Schritte unterteilt, dass am Ende keiner mehr weiß, wer Schuld ist an einem Fehler und wer nicht. Für Herzog sind Whistleblower daher die wirklichen Helden der Arbeit unserer Zeit, denn sie ermöglichen einen Einblick in die Abläufe. Aber das nur nebenher erwähnt. Sie will es aber nicht so verstanden wissen, dass die Verantwortungslosigkeit ein Zufallsprodukt ist, sie leugnet freilich nicht, dass dahinter ein Motiv steckt: Verschleierung eben. Im Grunde handelt es sich da um die Leistungsträgertugend unserer Zeit: Entscheiden – aber nicht verantwortlich sein. Verantwortung suggerieren – aber nicht übernehmen.

Leute wie Scheuer: AfD-Garanten

Das Thema ist ja nun nicht ganz neu, es beschäftigt die Leute – und mich – immer wieder. Scheitern und Verantwortung werden einfach nicht zusammengeführt. Nicht in der Wirtschaft – nicht in der Politik. Es ist kein Wunder, dass da Parteien punkten, die sich selbst als antielitaristisches Movement, als Verbund des Anti-Establishments stilisieren. Dass sie es genau genommen nicht sind, dass sie sich programmatisch als marktradikale Hardliner ausrichten: Geschenkt! Das wird ausgeblendet. Im Unterschied zu den etablierten Parteien kann die AfD nämlich mit einem Argumenten »überzeugen«: Sie hat als »Verantwortliche« noch nichts verbockt.

Gut, die anderen auch nicht – jedenfalls nicht der Bedeutung des Wortes nach. Sie können entscheiden, aber wollen keine Haftung an sich geltend machen lassen. Das gilt für viele aus der politischen Kaste: Seehofer, von der Leyen, früher Schäuble – und heute der Prototyp des unverantwortlichen Verantwortlichen, der Scheuer Andy. Maut in den Sand setzen, vorher Verträge mit Unternehmen zwecks Mauterhebung rechtsbindend unterzeichnen und nun auch noch über erhöhte Vorstandsgehälter bei der Bahn mosern, die man vorher noch selbst angeregt hat. Konsequenzen? Keine! Ohne eine Demokratisierung, so urteilt Lisa Herzog aber im oben genannten Buch zur Arbeitswelt, wird es keine soziale Neuausrichtung geben. Ein Ansatz wären »Claw Back«-Klauseln für Führungskräfte, die einen Teil des Gehalts unter vorher definierten Bedingungen – wie Fehlentscheidungen etwa – zurückfordern.

Verlängert auf die politische Kultur im Lande kann man nur sagen: Ohne eine Rückkehr zur allgemeinen Fairness, zur Gleichbehandlung bei Fehlleistung, eine Abkehr von der kalkuliert beschränkten Haftung, müssen wir gar nicht mehr über den Kampf gegen die AfD sprechen. Denn die Gleichbehandlung ist ein demokratischer Grundwert, der alle unmittelbar betrifft und dessen Nichtbeachtung Menschen verletzt und wütend macht. Ein Kampf gegen die Feinde der Demokratie braucht als Fundament aber ein Bekenntnis zu genau solchen demokratischen Grundwerten. Und das radikal: In Wirtschaft und Politik.