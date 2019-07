Facebook: App erfolgreich deinstalliert

Facebook ist Gift. Zuviel Kommunikation ist nämlich nicht gut. Jeder dort notierte Gedankensplitter ist keine Bereicherung, sondern Stärkung der Bullshitkultur. Ich ziehe mich da jetzt raus. Nicht ganz – aber deutlich.

Auf dem Hinfahrt zur Lohnarbeit lese ich gewöhnlich Bücher. Immer eins nach dem anderen. Auf der Rückfahrt bin ich fast immer zu ausgebrannt dazu. Also krame ich das Mobiltelefon heraus, prüfe Mails, gucke ob sonst was geschehen ist und ja, dann lande ich auf der App von Facebook. Ich scrolle durch, was dort passiert ist. Sondiere Meinungen, Statements, Berichte meiner Bubble. Ich lasse mich berieseln und spüre schnell, wie mich dieser Akt austrocknet, mich mürbe macht. Manche Posts machen mich regelrecht sauer. Nein, gesund kann das nicht sein.

Diese App ist des Teufels. Wenn man an einen glaubt. Vielleicht kann ich nicht richtig mit ihr umgehen. Aber ich bin ja eigentlich der Ansicht, dass es einen richtigen Umgang mit dieser App nicht geben kann. Sie wird zur Ablenkung, zur Zeitüberbrückung genutzt, füllt folglich wertvolle Lebenszeit mit den Denkansätzen und Denkversuchen von Leuten, die man sonst zu bestimmten Themen niemals fragen würde. Mir fällt außerdem dabei auf, dass die Verrohung um sich greift. Dass Radikalismus und Fanatismus jetzt auch ins liberale und demokratische Lager Einzug gefunden haben. Viele ticken falsch und ticken aus, vergreifen sich im Ton und sind Hetzer gegen die Hetze. Das kann ich leider nicht ändern – aber ich kann meinen medialen Umgang mit Facebook ändern.

Soziale Hetzwerke

Meinungsabweichungen werden auch in meiner, der linken, sich aufgeklärt gebenden Blase geahndet. Neulich schrieb jemand, dass man künftig all diejenigen, die Bilder aus ihrem Urlaub posten, per Posting drangsalieren sollte. Denn sie zeigten damit nichts anderes als Fotos der Klimazerstörung. Der kalkulierte Shitstorm als Aufklärungsarbeit – man fasst es nicht, wie blöd mancher da draußen tickt! Sachlichkeit, zuhören, sich austauschen: Das kommt alles nicht dort vor. Die Netzwerke sind im Grunde Hetzwerke. Nicht nur von rechts, sondern von links und aus der Mitte. Anders lässt sich die penetrante, dauerhafte Nähe, die diese Art von Plattform anbietet, gar nicht denken. Der Massenauflauf, so wusste Gustave Le Bon schon lange, bevor es Social Media überhaupt gab, orientiert sich immer am Dümmsten im Pulk. Die Masse passt sich den Spinnern und Widerlingen an, orientiert sich an jenen, die nicht die hellste Kerze auf der Torte sind.

Zu allen Ereignisse dieser Welt muss man, seitdem es Facebook gibt, gewissermaßen eine Meinung haben. Das erfordert nicht etwa, dass man sich Wissen anlesen muss, um urteilen zu können. Es reicht einen Account zu haben. Dies verpflichtet quasi schon, die Lage einschätzen zu müssen. Das Statement ist zu einem Lebensgefühl geworden. Vor zehn Jahren schrieb ich noch, dass diese »Ich-muss-zu-jedem-Thema-meinen-Senf-dazugeben-Mentalität« die Medien ausmacht, dort seien »Nachrichten […] ein Sammelsurium aneinandergereihter Ein-Satz-Statements und hohler Schnellphrasen«. Da war ich, wie viele andere Millionen, noch nicht bei Facebook. Dass dort mal die Praktiken dieser Speed-News übernommen würden: Wir konnten es ja nicht ahnen …



Neulich machte ich einen Witz. Jemand machte auf einen Grünen aufmerksam, für den es heute kein Problem mehr sei, in der Bundeswehr zu dienen. Früher hatte er verweigert, jetzt holt er sozusagen seine Wehrpflicht nach. Tobias Lindner heißt der Mann. Er ist auf einem Foto neben Cem Özdemir zu sehen. Beide im Camouflage des Heeres. Nun meinte ich flapsig, dass man in einer Armee, in der fast alle Waffen überaltet und alles Gerät defekt sei, ja auch irgendwie Pazifist bleibt. Einer findet sich dann immer, der auch Zynismus nicht versteht in den Hetzwerken. Wie konnte ich bloß? Und überhaupt, dass die Bundeswehr antiquiert sei, müsse man als PR-Trick sehen. Da verstehe er keinen Spaß. Erklärungen fruchten nicht, dass ein Witz nur ein Witz ist, muss man bei Facebook niemand erklären. Meist reitet der Angesprochene eh schon auf dem nächsten Borstentier durchs nächste Dorf.

Tranquilize your Life

Ich will ja gar nicht mit Geschichten aus diesem Second Life langweilen. Jeder von uns kennt diese Auswüchse mehr oder weniger. Worauf ich eigentlich hinauswill: Dieses Phänomen ist schlimm genug. Warum man sich das alles aber auch noch auf das Mobiltelefon legt, statt im heimischen Computer zu archivieren und nur dann abzurufen, wenn man wirklich mal am Kasten sitzt, verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe mich nicht, warum ich das so gehalten habe. Ganz auf Facebook will ich nicht verzichten. Das hat auch mit den neulandrebellen zu tun. Ohne solchen Schnickschnack wird man heute leider wesentlich schlechter wahrgenommen. Man muss mitmischen. Aber ich persönlich will nicht mehr zu deren Regeln mitmischen.

Mein Leben soll ruhiger werden, ich werde die App deinstallieren. Jetzt gleich – im Anschluss an diesem Text. Künftig rufe ich den Wahnsinn ab, wenn es mir beliebt. Meine Erschöpfungszeiten in der Bahn, Wartezeiten irgendwo oder kurze Überbrückungszeiten in Warteschlangen werde ich mir nicht mehr durch dieses miese Hetzwerk versauen. Das bin ich mir wert. Und ja, es hat auch was mit der eigenen Würde zu tun. Das muss man sich echt nicht antun. Die Diskussionen bringen mir nichts. Da installiere ich mir lieber die App einer Tageszeitung und lese das dortige Angebot. Ich weiß, ich weiß, das halten viele, die den Kampf alte gegen neue Medien führen, für einen Frevel. Sie merken offenbar noch nicht mal, dass Facebook kein Medium im journalistischen Sinne ist.



Vielleicht muss man, wenn man sich neulandrebell nennt, einige Abstriche machen. War es bis dato für die Macher im »Neuland« irgendwie chic oder gar existenziell, auf jeden neuen Trend aufzuspringen (was wir hier übrigens nicht oder immer bloß mit reichlich Verspätung taten), so sollten Schaffende in dem Metier heute eine Kultur anpreisen, in der die Dauerpräsenz keinen optimalen Zustand mehr darstellt. Wer fit im »Neuland« sein will, gesund durch diese neuen Lande kommen möchte, sollte nach dem Motto »Tranquilize your Life« agieren. Weniger ist mehr. Weniger ist gesünder für Geist und Verstand. Sollen sie anderen sich bei Blödbook 24/7 abreagieren. Ich bin raus und leiste mir den Luxus, mir den Zugang zu erschweren. Erwartet dort also nicht mehr zu viel von mir …