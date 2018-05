In der Folge 5 des Podcasts „podkästchen“ geht es diesmal nicht um Auszüge einer Talkshow – ich gönne mir und den Hörern eine dringend benötigte Pause von Will, Plasberg & Co.

Stattdessen habe ich mir ein kurzes Interview mit Grünen-Chef Robert Habeck vorgenommen. In dem äußert er sich zum Verhältnis mit Russland, stets bemüht, eine differenzierte Sichtweise einzufordern. Ihn selbst betrifft dieser Anspruch aber offenbar nicht.

Hier geht‘s zum Podcast:

http://archive.org/download/der_diff__diffre__-podkastchen/Der_diff__diffre__differenzierte_Robert_Habeck_und_die_Russen.mp3

.

Download

Und hier sind die ersten vier Folgen zu finden:

Talkshow-Rhetorik: Allein mit Volker Kauder bei Anne Will

Bonsai-Podcast: Anne Will und Peter der Große … Exportweltmeister

Zwei Euro für alle oder: die wundersame Arbeitswelt des Christian Lindner

Olaf Scholz’ ganz persönliches Grundgesetz und jede Menge Naturgewalten