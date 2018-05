Empfundener Antisemitismus: Ein Bärendienst

Hanitzsch’ Karikatur war nicht sonderlich originell, aber sie war das, was Kollegahs geschmacklose Textpassage auch war: Nicht antisemitisch. Dennoch gibt es eine klare Linie: Antisemitisch Empfundenes obliegt der Ächtung. Mit Wehrhaftigkeit hat das nichts zu tun. Es ist eher ein krampfhafter Ausdruck, der den Antisemitismus in die Hände spielt.

Die ganze Aufregung nach dem Echo war – mit der nötigen Ruhe betrachtet – auf diese Weise nicht nötig. Klar doch, die beiden Rapper-Kerlchen hatten da nun wahrlich ziemlich geschmacklose Zeilen gedrechselt – aber das war es auch schon: Geschmacklos. Antisemitisch, wie man an vielen Stellen hernach las, konnte man die gemeinte Passage jedoch nun wirklich nicht auffassen. Die beiden Sprechbarden hatten irgendwas von definierten Körpern geblubbert, die gerade so wie bei Auschwitz-Insassen aussehen sollen. Wie gesagt, absolut kein schöner Vergleich – und durchaus auch rüpelhaft und ohne Fingerspitzengefühl. Aber mit keiner Silbe wurde das Jüdische – was immer das dann genau ist – als ablehnenswert oder gar minderwertig deklariert.

Damit sind wir bei einem großen Problem, das wir in letzter Zeit kultiviert haben: Es gibt mal mehr, mal weniger Kritik an israelischer Politik. Manche davon ist tatsächlich antisemitisch. Sie sieht nämlich den Juden an sich als ewigen Quertreiber oder kommt besonders oberlehrerhaft um die Ecke, indem sie klarmacht, dass ausgerechnet die Juden, die doch so viel gelitten haben in ihrer Geschichte, insbesondere durch die Shoa, sich jetzt aufführten wie jene Menschenfeinde, denen sie kollektiv betrachtet zum Opfer fielen. In seinem Kammerspiel »Ein ganz gewöhnlicher Jude«, legte der Autor Charles Lewinsky dem Monolog seines Hauptdarstellers die Erkenntnis in den Mund, dass das eine besonders perfide Art des Antisemitismus sei, ganz nach dem Motto: Jetzt haben wir euch Leute so lange geschlagen und genötigt und ihr habt es immer noch nicht gelernt. Ihr seid immer noch nicht klüger geworden. Wo die Kritik an Israel an das angeblich jüdische Wesen tastet, da kann und sollte man schon vor antisemitischen Tendenzen warnen.

Jedoch ist nicht jede Kritik in der Deutung dieses vermeintlich jüdischen Wesens geerdet. Manche Kritik geht von staatspolitischen Prämissen aus, vom Völkerrecht oder einfach nur von ethischen Grundüberlegungen. Mit keinem Wort wird dort »der Jude« vorgeführt. Und trotzdem wird das Gesagte als Antisemitismus abgetan. Und das ist, Walser sei zitiert, die Auschwitz-Keule – eine unlautere Methode, um Kritik im Keime zu ersticken.

Dieter Harnitzsch hat es in dieser Sache besonders übel erwischt. Seine Karikatur zum Eurovision Song Contest, bei der Netanjahu als Netta über die Bühne wackelt, bewaffnet und kriegslüstern, kann man mögen oder nicht. Man kann sie für geistreich halten oder nicht – persönlich halte ich sie für geistlosen Quatsch, nicht originell oder erhellend. Was man halt erwarten kann von einem, der sonntags im bayerischen Fernsehen Humpen stemmt und mit Markwort seiert. Aber antisemitisch? Gut, er hat dem israelischen Ministerpräsident große Ohren gezeichnet, ganz in Stürmer-Tradition, wie man bei den Kritikern der Karikatur lesen konnte. Stimmt, hat er. Aber lange Löffel hat er auch anderen Karikierten angepinselt. George W. Bush zum Beispiel. Oder Günther Beckstein. Keiner kam damals auf die Idee, dass er antisemitische Klischees bediente. Erst die Empörung bei diesem Bild kostete ihm dann den Job bei der SZ – nachdem er Jahrzehnte für die Zeitung malte und aufgrund von islamkritischen Karikaturen landauf landab belobigt wurde.

Interessant war, dass selbst die Bildzeitung von »[einer] als antisemitisch empfundenen Karikatur« schrieb – damit lag das Blatt mal ausnahmsweise richtig. Denn es ist mittlerweile so, dass selbst die Empfindung reicht, um die ganze Empörungsmaschinerie zu entfesseln. Es kommt absolut nicht mehr darauf an, was ist, sondern was man als seiend empfindet – oder besser gesagt: Was andere beim Anblick empfinden könnten. Schon der Konjunktiv dessen, was wohl der Rezensent denken könnte, welchen Ruf man sich einhandelt, welchem eventuellen Imageschaden mein einheimst, reicht aus. Das ist nicht wehrhaft – es ist krampfhaft.

Und man erweist den wirklichen Antisemiten im Lande einen Bärendienst, denn natürlich müssen solche Aktionen wie jene der SZ mit Kritik beantwortet werden. Man muss sachlich auseinandersetzen, dass die Entscheidung, Harnitzsch wegen dieser Karikatur vor die Tür zu setzen, falsch und von einer kruden Angst angetrieben ist. Das heißt, man spricht von Antisemitismus und von dem, was man nicht dafür hält. Und das kriegen auch wirkliche Antisemiten mit, klinken sich in die Debatte ein und stellen ihre antisemitischen Absichten als eine Art Verteidigungsangebot zur Verfügung. Die SZ unterstellt einem jahrelangen Mitarbeiter fälschlicherweise antisemitisches Verfehlen und lädt damit die wahren Meister dieser widerlichen Haltung quasi ein, sich Herrn Harnitzsch als Anwalt anzudienen. Denn die Causa Harnitzsch bietet den Antisemiten Einstiegshilfe – sie können sich nämlich hinstellen und unken, dass es weit gekommen sei in diesem Land. Der Jude habe es nämlich mal wieder im Griff.

Aber nicht »der Jude« hat es im Griff. Wir haben uns selbst im Griff, indem wir möglicherweise Empfindungen, die man für antisemitisch halten könnte – ungeprüft, aus dem Bauch heraus und ohne sachliche Einstufung -, gleich mit Antisemitsmus gleichsetzen. Wir sind da so getriggert, dass wir damit keine Wehrhaftigkeit der Demokratie und des Liberalismus mehr sichern, sondern den verkrampften Diskurs befördern, der Ergebnisoffenheit per se für sich ausschließt. Denn wer krampft, der kann nicht gleichzeitig entkrampfen. Und genau das ist notwendig: Entkrampfung.



Genau hinhören, reinlesen, anschauen, ob da jemanden dem Jüdischen eins reinwürgen will oder ob er über diesem Jüdischen als Kritikpunkt steht. Und wenn man kritisch darübersteht, dann sollten jene, die stets gleich mit der Angst falsch verstanden zu werden Entscheidungen treffen, auch darüberstehen können. Das hat nichts mit Dammbruch zu tun, sondern mit ganz normaler Entkrampfung und Deeskalation. Das muss eine Debatte im demokratischen Milieu aushalten können. Und das raubt auch den wirklichen Antisemiten die Möglichkeit, sich als Advokat aufzuspielen. Sollten wir aber weiterhin dem irgendwie empfundenen Antisemitismus, also dieses Gefühl, dass man es vielleicht, aber nur vielleicht, damit zu tun haben könnte, mit Anti-Antisemitismus begegnen, kommt wahrscheinlich am Ende das Gegenteil des Gewollten heraus. Gut gemeint: Das Gegenteil von gut.