Olaf Scholz’ ganz persönliches Grundgesetz und jede Menge Naturgewalten

Das (fast) letzte Wort in diesem Podcast hat übrigens diesmal Sahra Wagenknecht, die auf Scholz’ Geblubber eine so prägnante Antwort hatte, dass ich diese eingebaut habe.

Sieht man mal davon ab, dass es zu vielleicht 10 Prozent um Marx ging (was schon eine recht ambitionierte Schätzung ist), sind die Einlassungen von Olaf Scholz bestechend grausam. Und das liegt nicht nur daran, dass seine Qualitäten als Entertainer überschaubar sind. Es hängt vielmehr damit zusammen, was Scholz sagte.

Olaf Scholz reden zu hören, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, keine Frage. Dennoch habe ich ihm intensiv zugehört, als er am 6. Mai 2018 zu Gast bei Anne Will war. Das Thema lautete: „200 Jahre Karl Marx – wie sozial ist der Kapitalismus heute?“.

You are going to send email to