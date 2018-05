Die CSU-Arroganz, die eine starke Polizei braucht

In Bayern demonstrierten letzte Woche 30.000 Menschen gegen das Vorhaben der CSU, die Polizei mit überzogenen Kompetenzen auszustatten. Der bayerische Innenminister fragt sich indes, wieso so viele Menschen zu Opfern von Lügenpropaganda werden können. Die Gefahr von rechts hat drei Buchstaben: Und die buchstabieren sich nicht mit A-f-D.

Die CSU will Bayern mit einer starken Polizei ausstatten. Mit dem Polizeiaufgabengesetz (PAG) soll das umgesetzt werden. Diese Woche wird wohl es in dritter Lesung auf den Weg gebracht werden. Geschieht das, sind Body-Cams die sichtbarste, aber vielleicht noch die harmloseste Auswirkung auf den Alltag der Bürger. (Obgleich die Nutzung von Body-Cams ein absolut überschätzter Akt ist.) Der gefährlichste Punkt ist die »drohende Gefahr«, ein schwammiger Rechtsbegriff, der polizeiliche Eingriffe immer dann rechtfertigt, wenn eben eine Gefahr droht. Wann das der Fall ist, wie sich eine solche zeigt: Ermessenssache und damit ein Willkürakt. Hernach lässt sich jeder irregeleiteter Polizeieinsatz, als ein Vorfall von drohender Gefahr darstellen.

DNA-Analysen rein zu erkennungsdienstlichen Zwecken werden durch das PAG Wirklichkeit. Die Vorbeugehaft wird zeitlich unbegrenzt eingeführt und es muss hierzu keine konkrete Gefahr mehr drohen – die ominöse »drohende Gefahr« reicht schon aus. Unabhängig vom PAG sieht das separate so genannte Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz vor, dass psychisch erkrankte Menschen in einer Datei erfasst werden sollen, um sie als potenzielle Gefährder zu klassifizieren. Dieses Gesetz hat zwar nur sehr indirekt etwas mit dem PAG zu tun, hat aber bei vielen Menschen das Gefühl hervorgerufen, dass es um nicht weniger, als um die Einführung einer polizeistaatlichen Infrastruktur für den bayerischen Alltag geht.

Natürlich gibt es viele falsche Vorstellungen vom PAG dieser Tage. Besonders in den Netzwerken ist man fleißig am Auslegen falscher Informationen. Oft aus reiner Unwissenheit oder aus Freude am Skandal und Schüren von Empörung. Die derzeitigen Warnungen vor der bald in Kraft tretenden DSGVO legt Zeugnis davon ab. Man liest über Verbote, wonach kein normales Foto mehr geschossen werden dürfe – und die Community stimmt ein, beklagt den Verfall und ist stinksauer. Dabei regelt die DSGVO weniger Bildaufnahmen als den Zugriff auf Kunden- und Nutzerdaten, insbesondere beim Onlinehandel und dem Verwerten von persönlichen Daten zum Zwecke der Werberelevanz. Das Recht am eigenen Bild ist nicht die Grundlage der DSGVO – trotzdem legt man in sozialen Netzwerken, dort wo mit Fotos gearbeitet wird wie nirgends sonst, den Schwerpunkt dorthin und tut so, als seien die persönlichen Bildrechte nicht schon lange geregelt. Beim Thema des PAG ist das nicht anders.

Dass es Fehlinformationen gibt, darf beim PAG aber nicht dazu führen, die berechtigte Kritik an einzelnen Punkten zur Spinnerei einiger demonstrierender Menschen zu stilisieren. Wenn ein Innenminister mit arroganter Haltung die Bedenken jener Bürger so abtut, als würden diese Leute nur den Fake-News aus den Netzen nachstromern, dann ist das unzumutbar. Joachim Herrmann zeigt seine antidemokratische Einstellung in einer derart selbstgerechten Manier, dass man fast meinen könnte, so ein striktes PAG ist dringend notwendig, damit sich dieses herrschaftliche Gebaren von den Bürgerinnen und Bürger abzuschotten weiß.

Selbstverständlich kann man das Gefühl haben, dass die Polizei in vielen Städten, speziell in vielen Brennpunkten, ihre Arbeit nicht mehr adäquat verrichten kann. Das liegt an Personalnotstand und am teilweise total veralteten Arbeitsmaterial. Es gibt Berichte, wonach sich Polizisten selbst Taschenlampen zum Dienst mitbringen müssen, um mit den antiken Funzeln, die gestellt werden, nicht im Dunkeln stehen zu müssen. Ähnliches berichten Beamte beim Thema Schienbeinschützer: Die erstehen sie sich für etwaige Demo-Einsätze selbst, weil in den Kleider- und Ausstattungskammern ihrer Dienststelle zu wenig Material liegt. Die deutsche Polizei benutzte über Jahre keinen digitalen Funk, obgleich das im Ausland schon Standard war. Mittlerweile zog man nach, die Ausführung wird aber weiterhin von Beamten in der Praxis kritisiert, das System laufe nicht gut und ist fehleranfällig. Gürtel seien zudem aus schlechten Material, bei manchem Handgemenge reißen sie, der Halfter fällt dann zu Boden – auch bei der Qualität des Materials sparen wir also die Sicherheit bis an die Grenze der Erträglichkeit.

Was davon ist eigentlich Gegenstand des PAG? Von dem, was man liest: Gar nichts. Die Austerität, mit der unser aller Alltagsleben konfrontiert wird, steht nicht zur Debatte. Sprechen wir doch bitte mal davon, bevor wir Beamte mit Körperkameras ausstatten. Wieso nicht zunächst das richtig und qualitativ wie quantitativ angemessen umsetzen, bevor man mit neuen Maßnahmen nachlegt? Vielleicht ist unser aller Sicherheit ja auch plötzlich besser gewährleistet, wenn man mit dem Sparprogramm aufhört. Dann braucht es nämlich unter Umständen keine PAG-Maßnahmen mehr.

Aber darum geht es der CSU freilich nicht. Das PAG soll dem Rest der Bundesrepublik suggerieren, dass man hier etwas Innovatives schafft, dass man wieder mal Vorbild und Vorreiter ist. Im Bundesinnenministerium sitzt der Ex-Ministerpräsident, der dann in Berlin von den tollen Entwicklungen in München berichten kann. Na, Angela, wäre das nichts im Bund, das bayerische Modell für alle Bundesländer? Mach ma des? Ist diese Befürchtung jetzt auch wieder Lügenpropaganda? Erfindung und Fake? Oder ist es nicht angemessen, wenn man festhält: Die größte Gefahr von rechts, das ist im Grunde augenblicklich gar nicht die AfD. Es ist die CSU und ihre Satelliten in Berlin, es ist die Profilierungssucht dieser stockkonservativen Partei, die an die Grenzen ihrer Wählbarkeit gelangt ist und glaubt, mit radikalen Vorhaben gewinne man die Zustimmung der Menschen zurück. Und wenn die dann nicht so spuren wie gedacht, wenn die doch tatsächlich demonstrieren, dann sind es alle Spinner – oder wenigstens die fehlgeleiteten Opfer von Spinnern.



Bayern droht überall dieser Tage. Und das ist keine gute Aussicht. Denn die CSU trägt den Umstand, dass sie mit ihrem konservativen Weltbild an die Grenzen ihrer eigenen Realitätsverweigerung angelangt ist und mit diesem Profil von mal zu mal entbehrlicher wird, mit einer radikalen Attitüde in den Diskurs. Sie möchte sich auf Kosten von Bürgerrechten profilieren und stellt diese Profilierungssucht auch noch arrogant als progressives Element hin. Diese parteiliche Arroganz macht freilich eine starke, eine zugriffslustige Polizei notwendig. Denn sie gebiert in den Bürgern eine Laune danach, den Verantwortlichen für eine solche Politik, direkt an den Kragen zu gehen. Das PAG ist wohl der parteiliche Ruf nach einer Polizei, die die Eliten im Freistaat schützen soll vor allgemeiner Unzufriedenheit und Zorn auf die Spezln und ihre Touren.