Bei der schwarzen Null beginnt der Kampf gegen die AfD

Die neue Parteivorsitzende der Sozialdemokraten hat quasi als erste Amtshandlung klargestellt: Schwarze Null – auch wir Sozis stehen zu ihr. Was ist eigentlich aus dem Wahlkampfthema geworden, wonach man den Populisten politisch den Kampf ansagen wollte? Mit der schwarzen Null geht dieser Fight los, ihr roten Nullen!

Oh, was waren das noch für Zeiten, als der hundertprozentige Chef der Sozis im Lande auf die Podeste stieg und den Kampf gegen die Rechtspopulisten anmoderierte. Die Stirn wollte er ihnen bieten. Davon hatte er ja viel. Sie ging ihm bis zum Hinterkopf. Martin Schulz als die gute alte Zeit von eben gerade noch – man fasst es nicht, wie schnell die Zeiten schlechter werden. Nun musste man freilich nicht davon ausgehen, dass der gute Mann irgendwas Substanzielles vorzuweisen hatte, mit welchen Mitteln er der AfD das Wasser abgraben wolle. Zwar kamen dann Sentenzen wie jene, dass man mehr auf die Sorgen und Nöte der Menschen im Lande hören müsse, aber es blieb ansonsten seicht.

Eine, die damals applaudiert hat, als der Hundertprozentige zum Kampf gegen die Rechten aufrief, das war die 66-Prozent-Frau, die jetzt die oberste Sozeuse ihrer Partei ist. Auch sie nickte stets eifrig, wenn die beliebte Parole des letzten Wahlherbstes verkündet wurde, nämlich jene, wonach man die Bürgerinnen und Bürger ernster nehmen müsse in Zukunft. Und kaum ist die Frau in ihr Amt kooptiert worden, fällt ihr ein, was für sie am eiligsten erschien: Die schwarze Null, liebe Bundeskanzlerin und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, sie steht natürlich auch mit uns Sozialdemokraten! Da war er wieder, der sozialdemokratische Minderwertigkeitskomplex, der die Genossinnen und Genossen zu gehorsamem Vorauseilen animiert. Man will ja nicht negativ auffallen, als unzuverlässig gelten.

Nicht übel, die Hälfte der Gründe, weshalb es die AfD zu einem Massenphänomen geschafft hat, hat unmittelbar mit der schwarzen Null, dem Spardiktat, der inneren Austerität zu tun. Und was macht der neue Wind der SPD: Bläst aus dem letzten Loch, dass die Sparsamkeit weitergehen muss. Komme was da wolle …

Die Infrastruktur veraltet, die öffentlichen Verkehrsmittel laufen auf Verschleiß, es mangelt an Personal, in manchen Angelegenheiten kommen Kommunen, Länder und Bund ihren hoheitsherrschaftlichen Aufgaben nicht mehr nach. Die Polizei ist am Limit. Dem Zoll fehlen Mitarbeiter. Zollfahnder gibt es in manchen Bundesländern nur noch als längst ausgestorbene Berufsgattung. Was wir erleben ist ein Sparsamkeitsfetisch, der uns an den Rand einer Katastrophe manövriert. Der öffentliche Sektor trocknet aus, Jugendzentren schließen, Bibliotheken können nicht mehr finanziert werden und zum Schwimmen geht man in privatisierte Spa-Oasen, die lächerlich hohe Sozialpreise anbieten. Arbeitsplätze gibt es, die Stellenangebote sind so mannigfaltig wie nie. Ein Großteil der Stellen stammt aus dem Niedriglohnsektor. Dort wird Arbeitskraft zu Dumpinglöhnen verschleudert, was sonst zum Leben noch fehlt, zahlt die Allgemeinheit in Form von aufstockender Sozialhilfe drauf. Die Unternehmensgewinne bleiben aber nur moderat besteuert, obgleich sie von diesem Subventionsprogramm durch Aufstockung profitieren.

Alles ein alter Hut, längst bekannt. Es ist keine Neuheit, dass es diese Konstellation ist, die die demokratische Erdung zersetzt. Die Bürger sind unzufrieden, wenden sich falschen Alternativen zu oder drehen dem Politischen resigniert den Rücken zu, womit sie wiederum den falschen Alternativen in die Klauen spielen. Wer den Kampf gegen die AfD aufnehmen will, der muss Geld locker machen. Ganz gezielt auch für die Kommunen, nicht nur für abstrakte Bewerbungstrainingsmaßnahmen oder Qualifizierungsangebote, die keiner so richtig mitkriegt. Die Bürger müssen spüren, dass ein Ruck durch das Land geht, Investitionen getätigt werden, durch die sich ihr Leben erneuert, modernisiert und vereinfacht.



Ein Bekenntnis zur schwarzen Null ist das Gegenteil davon. Wer ein solches Credo ablegt, der hat den Kampf gegen die rechtspopulistischen Umtriebe, dieses große Ziel der Sozialdemokraten, gar nicht erst aufgenommen. Die roten Nullen haben kapituliert. Es gibt im Augenblick nur eine Alternative für Deutschland, die die mit dem identischen Namen schwächen könnte: Das Ende der Sparpolitik. Vielleicht war Martin Schulz doch nicht so schlecht. Nostalgie ist so schön. Besonders wenn die Gegenwart wie das derzeitige Ende einer evolutionären Entwicklung des Schwachsinns aussieht. Denn dann war alles Vorherige besser, wenn es auch nicht gut war. Sollte der Mann je was Positives zur schwarzen Null gesagt haben, wir haben es vergessen. Ebenso wie diese Kritik an Nahles’ Bekenntnis, wenn sie demnächst der AfD sonntagsrednerisch den Kampf ansagt.