Mir hängt Diverses zum Hals raus

Meine Güte, mir ist doch egal ob Mann oder Frau, ob schwul oder lesbisch, ob körperlich unversehrt oder behindert. Auf sowas achte ich gemeinhin gar nicht. Wenn man mir jedoch Diversität mit dem Hammer eintrichtern will, merke ich dummerweise, wie sich Ablehnung in mir auftut. Der Reaktionär in mir rebelliert. Und das gefällt mir gar nicht.

Nach vielen Jahren habe ich mir dieses Jahr wieder mal die Oscars angetan. Selten in den letzten Jahren waren so hochwertige Produktionen nominiert: »The Irishman«, »1917«, »Joker«, »Once Upon a Time in Hollywood« und natürlich auch der Sieger jenes Abends: »Parasite«. Die Auswahl wurde vorab kritisiert. Zu wenig Frauenthemen, viel zu wenig Black Cinema hieß es. Der Abend (das heißt für mich: die Nacht) hatte genau ein Thema: Und das war nicht das Kino. Nein, die Branche zeigte mal wieder, dass sie das Gute repräsentiert.

Alle drei Minuten wurde die Frau als Heldin angepriesen. Standing Ovations bei jedem Satz, der auch nur in diese Richtung zielte. Und es zielten viele Sätze in jene Richtung. Nebenschauplätze waren Integration von Behinderten und Schwulenrechte. Ausgewogen wurde bei Acts auf die Balance zwischen weiß, schwarz, asiatisch geachtet. Nicht, dass man dagegen was haben könnte. Aber wie reflexhaft das inszeniert war, wie kalkuliert dieser Showfeminismus mit gereckter Faust auf Applaus schielte: Das hatte was von Indoktrination.

Verspannte Vielfalt

Früher waren die Oscars sogar mal lustig, heute erstickt man am eigenen Sendungsbewusstsein und reiht Bekenntnis an Bekenntnis. Damals ging es aber auch nicht ständig politisch korrekt zu. Seinerzeit glaubte das Big Movie Business ja auch noch nicht, es stehe stellvertretend für das gute Amerika. Das hat sich zuletzt sehr gewandelt. Man nominierte nach Diversitätsmerkmalen – die fachliche Leistung wurde dabei nicht immer berücksichtigt. Schauspieler Kevin Hart geriet vor zwei Jahren kurz vor der Veranstaltung in die Kritik. Er sollte die Oscars moderieren, aber irgendwer kramte Tweets von ihm heraus, in denen er unter anderem über Schwule witzelte. Er sagte ab, die Moral hatte gesiegt. Das passte zum ganzen Stil der letzten Jahre.

Bei der diesjährigen Verleihung schien die Filmbranche sich ganz im moralischen Rigorismus eingeigelt zu haben. Dankesreden waren voller Bestärkungen, Erbauung und Durchhalteparolen. Wie gesagt, speziell die Frauen hatten es den Rednern angetan. Im Vorfeld war irgendwo zu lesen, dass zu viele Männerfilme nominiert seien. Dass das großartige Produktionen waren: Kümmerte nicht. Eine Schande, dass in »1917« nur eine Frau zu sehen ist. Man sollte die Geschichte des Ersten Weltkrieges wohl umschreiben, zu einem femininen Grabenkrieg oder so.

Diese Art von Debatte beleidigt im Grunde jeden halbwegs gesunden Intellekt. Joaquín Phoenix, der völlig zurecht für die männliche Hauptrolle in »Joker« gewann, lavierte zwischen Veganismus, Feminismus und Antirassismus. Der Saal war beseelt, die Welt voller böser, rückständiger Rednecks blieb ausgesperrt. Zur Präsentation des besten Soundtracks übernahm eine Frau symbolisch den Taktstock und leitete das Orchester. Prompt gewann eine Isländerin – wieder für »Joker«, wieder völlig berechtigt.

Das war wie gesagt alles ziemlich abgekartet, als Zuschauer fühlte man sich in die Schülerrolle zurückversetzt. Vor einem liefen Oberlehrer auf und ab und erklärten mir Dummkopf mal die Welt. Schön fühlte sich das so mitten in der Nacht nicht an. Das hatte was von Staatsbürgerkunde. Ich meine, mir ist es sowas von egal, wer mit wem vögelt, ob jemand Frau oder Mann ist oder behindert ist. Ich schätze alle Menschen – oder ich schätze sie je nach Laune nun mal nicht besonders. Aber irgendwann ist es echt mal gut.

… dann werde ich zum alten, weißen Mann

Bei mir geht das ja eher nebenher. Ich muss nicht reflexhaft alle fünf Minuten einen Nebensatz anbringen, der meine Haltung unterstreicht. Und über das, was ich sage, möchte ich nicht mit Argusaugen wachen. Wenn so ein Tag lang ist, sage ich oft auch Dinge, die nicht ins enge Korsett der politisch Korrekten passt. Na und? Das wird man schon aushalten können. Die Welt verträgt mehr als man gemeinhin denkt. Und damit meine ich nicht, dass sie den Raubbau durch den Menschen locker wegsteckt – wer das jetzt falsch verstehen will: Nur zu!

Nur wenn man mir die blühende Harmonie, ein so zwanghaftes, so ein pathologisch affektiertes Bessermenschentum unter die Nase reibt. Satz für Satz, Szene für Szene, dann streike ich. Da werde ich zum alten, weißen Mann. Lehne diese schöne neue Welt ab. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Überreizung.

Alles was so den Anschein von Radikalem hat, war mir schon immer ein bisschen verdächtig. Wichtigtuerei fand ich schon in jungen Jahren peinlich. Gschaftlhuber, wie man in Bayern Menschen nennt, die besonders eifrig sind und es extrem wichtig haben, konnte ich noch nie leiden. Wenn solche Gschaftlhuber nun nichts anderes zu tun haben, als einem ungelenk und krampfhaft Schulungen in Sachen richtiger Lebensstil aufzudrängen, habe ich ein Problem damit. Ich bin tatsächlich zu alt, um mich mental derart penetrieren zu lassen. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Pädagogik. Das ist Marketing. Und auf Marketing stehe ich übrigens auch nicht.



Man muss das heute echt mehrmals wiederholen: Mir ist Diversität kein Dorn im Auge. Ich bin ehrlich, sie ist mir ziemlich wumpe im Alltag. Was habe ich davon, mir Sorgen um die sexuelle Neigung von Menschen zu machen? Da bin ich Pragmatiker. Aber wenn sie mir jemand so symbolisch und unangenehm aufdringlich vor Augen hält, fühle ich mich belästigt. Nicht etwa als alter, weißer Mann, sondern mehr so vom Intellekt her und von meiner Auffassung von Umgang miteinander. Dann hängt mir Diverses zum Hals raus. Ich bin mir sicher, eine solche Indoktrinationstour bewirkt bei vielen genau das Gegenteil von dem, was sie erreichen will.