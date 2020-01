Die Fachkräfte der Anderen

Ausländische Fachkräfte ins Land holen: Die Debatte ist nicht neu. Altmaier brachte sie unlängst wieder zur Sprache. Als Sahra Wagenknecht vor einigen Monaten eine kritische Haltung zum Thema einnahm, musste sie sich Vorwürfe gefallen lassen. Kritisch muss man das Vorhaben aber weiterhin sehen.

Der Wirtschaftsminister hat einen großen Plan. Da uns die Fachkräfte schwinden, will er welche im Ausland rekrutieren. Und das mit einer neuen Vehemenz. Die Visa-Verfahren sollen beschleunigt, die bürokratischen Hürden bei der Anerkennung von Abschlüssen abgebaut werden. Speziell letzteres ist ein ambitioniertes Vorhaben für einen Bundesstaat, in dem es schon schwierig ist, die im Norden der Republik erworbenen Abschlüsse mit in den Süden der Landes zu nehmen. Aber bekanntlich muss man sich ja hohe Ziele setzen …

Wie das betroffene Ausland die Sache sieht, erfuhr man in der diesbezüglichen Berichterstattung natürlich mal wieder nicht. Wieso auch? In der hiesigen Wahrnehmung exisitiert all das, was die Bundesrepublik umgibt ja nur, um der Bundesrepublik auf diese oder jene Art verfügbar zu sein. Das Ausland ist eine Ressource, ein Selbstbedienungsladen. Und des Wirtschaftsministers Vorhaben, mal eben Fachkräfte dort zu bestellen, eine Art moderner Kolonialismus.

Pflegekraftmangel: Mehr ausbilden?



Der Fackkraftmangel ist Wirklichkeit. Auch wenn das gerne mal heruntergespielt wird. Speziell in der Pflege ist es äußerst schwer, an qualifizierte Kräfte zu geraten. Obwohl ab 2020 die Pflegepersonaluntergrenzen für gewisse stationäre Abteilungen gelten, stehen weiterhin 17.000 Pflegestellen leer. Das heißt für den Krankenhausbetrieb: Die Untergrenzen werden tatsächlich genau das sein – Untergrenzen eben. Mit annähernd denselben Personal wie vorher – und mit neuen Dienstplänen. Das Gesetz verpufft an der personellen Situation. Langfristig hilft da wohl nur, wieder verstärkt auszubilden – oder nicht?

Zu den üblichen Hemmnissen, die die Ergreifung des Pflegeberufes vereiteln – unangemessene Bezahlung, Stress, Burnout-Gefahr und schlechte Arbeitszeiten – gibt es ganz spezielle Grundüberlegungen, die erklären, warum der heutige Zeitgeist und der Pflegeberuf nur schwer vereinbar sind. Im liberalen Duktus kann heute jeder sein wer und was er will, man ist der Herr seiner selbst, ein Ego-Manager, der die eigenen Interessen vertritt. Als Pflegekraft wird man qua beruflicher Definition aber zu einem Mittel zum Zweck degradiert, zu einem Erfüllungsgehilfen. Man geht auf im anderen, im Pflegebedürftigen. Wischt buchstäblich dessen Hintern ab. Nicht selten wird man dabei beschimpft und erniedrigt.

Der Zeitgeist definiert Autonomie aber freilich ganz anders. Gewiss würdevoller für einen selbst. Diese Berufswahl ist also keine wie jede andere. Schon gar nicht heute, schon gar nicht in unserer ichfixierten Gesellschaft. In anderen Berufsfeldern bearbeitet man Metall oder Holz, verwaltet Geld oder verkauft eine Dienstleistung. Die Pflege hingegen ist ein zwischenmenschliches Arrangement in den Grauzonen des menschlichen Würdebegriffs. Wobei die Würde von Patienten und Pflegenden wechselseitig in Gefahr gerät.

Europa und die Welt: Fachkraftschmieden für Deutschland

An anderer Stelle habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass Pflegeroboter daher ein Ausweg aus diesem moralisch-metaphysischen Dilemma sein können. Was macht jedoch eine potente Wirtschaftsmacht, die innerhalb ihrer eigenen Grenzen Ideale wie den Gemeinsinn aufgelöst hat? Sie wildert im fremden Revier. Die Zeiten ändern sich, früher fiel man dort ein, um Lebensraum zu erobern. Heute lockt und ködert man Fachpersonal, speziell Pflegefachkräfte. Die wurden ja sogar teils besser ausgebildet als bei uns.

Gleichzeitig stellt man sich als verlässlicher Partner in der Welt hin, arbeitet aber an der Zersetzung fremder Volkswirtschaften, indem man ihnen die Kräfte entzieht, die von ihnen jeweils ausgebildet wurden. Das Geld, dass andere Gesellschaften investierten, um Fachkräfte auszubilden, wird letztlich also dafür ausgegeben, um sie an Deutschland zu verlieren. Entschädigt wird das selbstverständlich nicht, die neoliberale Parole von der Freizügigkeit erlaubt dieses Wildern in anderen Revieren ja geradezu. Kann doch die Bundesrepublik nichts dafür, dass die Fachkräfte der Anderen weg wollen aus ihrem Land!



Die Volkswirtschaften der Anderen bleiben hingegen auf ihren Kosten sitzen. Schade eigentlich. Aber nach zeitgenössischer Lesart nicht zu ändern. Als Sahra Wagenknecht vor anderthalb Jahren genau diesen Umstand aufs Tapet brachte, zerriss man sie in der Luft. Selbst linke Kollegen distanzierten sich von ihr. Dabei sind es Kollegen wie diese, von denen man sich links distanzieren müsste. Denn sie spielen munter mit, wenn es darum geht, Deutschland durch diese perfide Ausbeutung anderer Wirtschaften schadlos zu halten. Ein kontinentales Gleichgewicht ist jedenfalls nicht vorstellbar, wenn selbsterklärte Friedensmächte das Personal der Anderen abgreifen und das noch als stinknormalen Vorgang deklarieren.