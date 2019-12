Die Menschheit: Ein Wachstumsmarkt

Die Grenzen des Wachstums, wir haben doch nur eine Welt – diese Floskeln kennen wir alle. Am wesentlichen Punkt klinkt sich die Debatte jedoch gerne aus: Wir werden immer mehr und sollten weniger werden. Die Weltbevölkerung muss schrumpfen. Als Mensch aus der Wohlstandssphäre kann man das nur schwer sagen. Dabei wäre es wichtig.

Man kann es ja auch positiv sehen. So wie Jean Ziegler. Als der noch UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung war, hat er immer wieder betont, dass wir global betrachtet in der Lage seien, die derzeitige Menschheit – und sogar noch mehr Menschheit – zu ernähren. Es sei genug für alle da. Jean Ziegler halte ich ja nun für einen äußerst klugen Mann, wahrscheinlich wollte er mit diesem Statement unterstreichen, dass Hunger in dieser Welt nicht sein müsste. Es gibt Lebensmittel für alle und noch mehr. Und da hatte er freilich recht. Dass er freilich für ein weiteres Wachstum der Menschengeschlechts sein soll, kann ich beim besten Willen nicht glauben.

Denn seien wir doch mal ehrlich. Es wird eng. Die Ressourcen reichen nicht mehr. Ganze Volkswirtschaften wollen aufschließen zu unserem westlichen Wohlstand. Sie wären auch nur gerne relativ arm – und nicht absolut. Sie möchten Mobilität und Technologie. Das kann man ihnen nun wahrlich nicht verübeln. Überhaupt sollte man diese Diskussion gar nicht so sehr moralisch überfrachten. Die Klimadebatte in unseren Breiten ignoriert ja ganz gezielt, dass es Wohlstandsnachzügler gibt und das nicht mal zu knapp. Die Rädelsführer der Debatte klammern das Thema aus, weil sie sie als rein moralisches Alleinstellungsmerkal interpretieren. Wir moralisieren über die Grenzen des Wachstums und ignorieren jenes Wachstum, das so gut geht wie nie zuvor in der Geschichte aufrechter Zweibeiner.

Das einzige was noch wächst: Wir!

Knapp 20.000 Jahre hat der moderne sesshafte Mensch benötigt, um die Milliardenmarke zu knacken. Um das Jahr 1800 war es dann so weit: Es gab weltweit geschätzt eine Milliarde Menschen. Diese Entwicklung ging damals selbstverständlich noch leise vor sich. Man hat die Zahlen erst später ermittelt. Keine 130 Jahre später verdoppelte das Erfolgsmodell Mensch seine Zahlen: 1927 gab es 2 Milliarden Menschen. 33 Jahre später wurden wir 3, weitere vierzehn 4, nochmal weitere dreizehn 5 Milliarden Menschen. Kriege und Pandemien eingerechnet. 1999 steigerten wir uns auf 6, 2011 auf 7 Milliarden von uns. 2023 soll es den nächsten Sprung geben: Weltbevölkerung 8.0.

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, werden drei bis fünf Minuten benötigen, um diesen für die Wichtigkeit des Themas zu kurzen Text zu lesen. In dieser Zeit steigt die Zahl neuer Menschen um 450 bis 750. Anders gesagt: Ein ganzer Bundestag wächst nach, während Sie, lieber Leser, mit diesen Zeilen beschäftigt sind. Der Vergleich ist schlecht gewählt, denn die meisten dieser neuen Menschen wird nicht solche Vorrechte genießen dürfen, die ein Abgeordneter in aller Regel erhält.

Dennoch hegt natürlich jeder der bald 8 Milliarden Erdenbürger die Hoffnung, als einzigartig wahrgenommen zu werden. Das Problem ist jetzt nur, dass milliardenfache Einzigartigkeitsansprüche nur schwer in eine begrenzte Welt passen.

Wir haben sicherlich die Grenzen des Wachstums erreicht. Abgesehen von dem Wachstum, den sich viele noch im Bereich eines Green Deal vorstellen können. Nur eine Größe wächst und wächst: Wir! Erstaunlicherweise sprechen wir im öffentlichen Diskurs selten davon. Obgleich das die entscheidende Größe in puncto Klimawandel, Ressourcenknappheit, Umweltbelastung, Auszerrung etc. ist. Man kann das verstehen. Wir weißen Leute aus der globalen Wohlstandssphäre können ja leicht mal in eine üble Ecke gestellt werden, wenn wir über Überbevölkerungen salbadern. Trotzdem muss man darüber sprechen können. Man kann den Faktor der Weltbevölkerung einfach nicht ignorieren, bloß weil es ethisch besser aussieht.

Atombombe, Kondomverteilung, Alphabetisierung

Der Ökologismus neigt ja hin und wieder auch dazu, in eine Art Ökofaschismus umzukippen. Herbert Gruhl zum Beispiel, ein Gründungsmitglied der Grünen, spielte da eine unrühmliche Rolle. In seinem Buch »Himmelfahrt ins Nichts« sprach er sich im Falle des Notstandes – damit meinte er die Übervölkerung in der Dritten Welt – für einen Atombombenabwurf aus. So behauptete es jedenfalls Jutta Ditfurth vor vielen Jahren. Wie immer glauben wir ihr auch das. So oder so sind das natürlich Herrenmenschenvorstellungen der globalen Gewinnerhemisphäre, die zwar erkannt haben, woher die Schieflage stammt, die aber dann ganz im Stile heutiger »Alternativen« mit Brachialantworten kokettieren.

Klar ist aber auch, dass der Katholizismus nicht mehr ohne schlechtes Gewissen die Benutzung des Präservativs verurteilen darf. Verhütung ist eben kein Akt gegen den göttlichen Plan, sondern vielleicht ganz im Gegenteil, ein göttlich-elastisches Gimmick, ein Regulator zur Bewahrung dessen, was Christen »die Schöpfung« nennen.



Der französische Historiker Emmanuel Todd stellte 2002 in seinem Buch »Weltmacht USA: Ein Nachruf« die Behauptung auf, dass der Islam in einer Art von Übergangskrise sei, die zu Gewaltausbrüchen gegen den Westen führe. Diese spule nach dem Prinzip »Alphabetisierung – Revolution – Geburtenkontrolle« ab. Anders gesagt: Die Fertilitätsrate ist stark vom Bildungsgrad der Gesellschaft – besonders dem Bildungsgrad der Frauen – abhängig. In modernen Gesellschaften, so legt er dar, gebären Frauen weniger Kinder. Insofern muss man festhalten: Entwicklungshilfe ist durchaus eine Maßnahme zur Erlangung eines ökologischen Gleichgewichts – und nicht etwa, wie es die Industriestaaten gerne hinstellen, ein reiner Kostenfaktor ohne Nutzen.

Es geht also darum, den vielen Milliarden einen Wohlstand zu ermöglichen, den wir im Westen ja tatsächlich erreicht haben. Erst dann tritt eine Entwicklung in Kraft, die wir auch aus unserem deutschen Mikrokosmos kennen: Eine niedrigere Geburtenrate und Regulierung durch Verhütung. Ich befürchte allerdings nur, dass es dafür eigentlich zu spät ist. Hätte man bei 4, vielleicht bei 5 Milliarden Menschen auf die globale Wohlstandskarte gesetzt, gäbe es heute eine realistische Chance auf Regulierung durch Schrumpfung. Aber so? Diese Furcht mündet direkt in die nächste bittere Frage, die kaum einer stellt: Ist es nicht eigentlich zu spät für alles? Aber das Fass mache ich vor Weihnachten hier nicht mehr auf …