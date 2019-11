Die Pflicht zur Faulheit

Im Süden des Landes ist heute Feiertag. Das ist nicht etwa dekadent – nein, das ist im Grunde die Lösung, dieses nervöse Land, diesen nervösen Planeten wieder in die Spur zu lenken. Weniger tun, weniger arbeiten, weniger einkaufen – mehr Faulheit: Das wäre mal was.



Im Großteil der Republik läuft es heute, wie es jeden Tag läuft. Arbeitssam. Shoppesk. Ja, stressig, laut und nervös geht es zu. Der eine will von West nach Ost, den anderen drängt es vom Süden in den Norden. Unterwegs zu sein ist Lebensmodell. Wir fahren weiter und länger denn je zur Arbeit und wir schlafen, so sagt es jedenfalls die WHO, viel weniger als noch vor zwei Jahrzehnten. Angeblich eine ganze Stunde weniger pro Nacht. Nächte sind ohnedies Tage – nur ohne natürliches Licht. Wenn man will, kann man noch um Drei in der Nacht jemanden aus dem Callcenter seiner Bank erreichen. Da schlägt sich echt so ein armer Tropf die Nacht um die Ohren, um schlaflosen Kontoinhabern bei einer Überweisung zu helfen. Oder aber um Betrunkenen zu lauschen, die ihm einen Teil ihrer Lebensgeschichte verklickern.

Wir verbringen so viel Zeit in Zügen und Autos wie nie zuvor. Jemand, der aus dem 19. Jahrhundert zu uns käme, würde uns glatt für verrückt halten – so kann man doch nicht leben. Und dann dieser Dauerbeschuss der Medien, ich war neulich mal wieder auf der Buchmesse – das letze Mal, ich verspreche es. Ich war in diesem Jahr schon sehr kurz, denn dort ist alles heillos überlaufen – »Besucherrekord!« verkündete man danach stolz -, man findet kaum einen Platz um kurz zu verschnaufen. Überall bombardieren sie einen dort mit den superwichtigen Büchern des Augenblicks, megawichtigen Meinungen von megawichtigen Leuten und extrem wichtigen Trendthemen, die jetzt jedermann kennen sollte. Kennste dies schon – kennste das schon. Am Ende dröhnt einem bloß der Schädel, man fragt sich: Echt – muss ich das alles wissen, kennen, lesen?

Ich gebe offen zu, ich entwickle da oft Minderwertigkeitskomplexe, weil ich mich für unzureichend halte. Alle sind so im Flow, wie man das heute nennt. Nur ich nicht. Warum ist überhaupt nicht nichts, und nur überhaupt etwas? Ich spüre, wie mich so vieles nicht die Bohne juckt, wie mich der ganze Aktionismus nicht mitzieht, nicht mitreißt. Alle anderen aber offenbar schon. Bin ich krank? Fehlt es mir an Lebensfreude? An Neugier? Ich werde all das, was hier und jetzt gerade mal so total wichtig, trendy und unbedingt nötig ist, nie kennenlernen – nie kennenlernen wollen, nie kennenlernen können. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden – und dann halte ich so vieles für reine Zeitverschwendung.

Für mich ist heute kein Feiertag. In Hessen wird geschafft, gekauft, gependelt, gemacht, getan. Ich finde allerdings, es sollte mehr Feiertage geben. Wir sind im Grunde zur Faulheit verpflichtet. Nicht nur, weil weniger Aufregung und Trubel unseren übermüdeten Planeten als Therapie dienlich wäre. Deswegen freilich auch, denn Klimaschutz ist nur mit Entschleunigung auch nur halbwegs vorstellbar. Aber auch, weil uns allen solche Phasen guttun würden. Mehr Schlaf, weniger Hektik und Lärm und weniger Konsum von medialen Irrsinn, weil wir feiertags eben länger schlafen und lange in der Wanne sitzen und uns dann einen Gin Tonic mixen und einen alten Hollywood-Schinken gucken oder so.

Bei Paul Lafargue sprach man noch vom »Recht auf Faulheit« – heute wären wir ihr verpflichtet. Aus Selbstschutz. Und aus Umweltschutzgründen. Im Grunde sollten wir wieder zurück ins katholische Kirchenjahr von dunnemals, von dem auch Lafargue schreibt. 38 Feiertage zählte er. Die Progressiven haben die Bummelei allerdings aufgelöst. Die Protestanten und Kapitalisten, für Max Weber annähernd dasselbe, gingen zuerst ans Werk – deswegen waren sie, so Marxens Schwiegersohn, gegen den Klerus und die Kirche eingestellt. Danach kamen die französischen Revolutionäre, die die Woche auf zehn Tage streckten, wobei nur ein Tag als Ruhetag vorgesehen war. Fortschritt durch Hektik: So heißt die alte Parole.



Progressiv sein, das müsste in unserer heutigen, unserer hektischen, im Dauerbetrieb weilenden Welt, nicht der weitere Ausbau des Ruhelosen sein, sondern das Gegenteil dessen. In der Faulheit steckt das Potenzial, in die Spur zurückzufinden. Als ich vor Jahren mal ein Essay zum Thema Faulheit schrieb, habe ich das so nicht richtig deutlich gemacht. Manches braucht eben seine Zeit. Erkenntnisse ebenso, wie wir für uns und der Planet für sich. Das jedoch wäre ein kitschiger Schlusssatz, daher nur so viel zum Ende: Wenn es die Menschheit nicht schafft, die Faulheit zweckmäßig zu organisieren, dann wird uns das fleißig in eine Welt führen, die nicht sonderlich lebenswert sein wird.