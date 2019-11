Donald Trump: Gar nicht mal so übel

Bei allem Verständnis, Donald Trump nicht zu einem einzigartigen Unfall der US-Geschichte aufzublasen: Man kann nicht ständig mit dem Scheinargument um die Ecke biegen, dass zum Beispiel Barack Obama auch nicht besser war. What about notwendige Kritik?

Neulich tippte ich eine kurze Statusmeldung in unserer allerliebstes Netzwerk ein. Irgendeinen Quatsch halt: »Mitten in einer internationalen Krise, ruft Donald Trump bei Twitter dazu auf, seinen Ex-Sprecher bei einer Tanz-Show zu unterstützen. Ich sags euch, wenn Heiko Maas seine Twitterei nicht langsam in den Griff kriegt, endet er genau so.« Exakt 17 Minuten später, einer der Kommentare, die ich besonders liebe: »Ich mag grundlegend […] keine Politiker aber wisst ihr noch, was der Obama alles getan hat als er Angriffskriege und mehr oder weniger gezielte Drohnenangriffe befohlen hat!!??«

Ja, weiß ich – und nun? Ich kann mich noch erinnern an Obama und wie er in seinem CIA-Kabuff drohnte. Na klar. So lange ist das noch nicht her. Ein solcher Kommentar ist übrigens nur dann gültig, wenn er echt mit vielen Satzzeichen endet. Satzzeichen unterstreichen die Empörung oder wollen einen unglaublichen, sich als originell gebenenden Gedankengang (sic!) nochmal extra betonen – Erwin Pelzig nannte diesen Umstand kürzlich in seinem Abendprogramm das »Maschinengewehr des kleinen Mannes«. Tja, was jetzt? Obama war ein schlimmer Finger. And what about Dubya Bush?

Whataboutism: Lähmung der Kritik

Als man seinerzeit kritisch beäugte, wie der Rockstar der amerikanischen Politik, wie US-Präsident Barack Obama, Drohnen in die Welt sandte, um sie vom Bösen zu befreien – Kollateralschäden stets inbegriffen -, da bogen nicht wenige um die Ecke und wandten ein: »Na, da hat wohl einer George W. Bush vergessen? Könnt ihr euch an den noch erinnern? Der hat gelogen, um Krieg führen zu können.« Einige Jahre zuvor dasselbe mit Bush, den man für seinen Krieg gegen den Terror kritisierte. Da kam garantiert einer mit Clinton an, der doch auch nicht besser gewesen sei, als er Jugoslawien bombardierte.

Der kritisierte Clinton wurde wiederum mit dem alten Bush entschuldigt, der alte Bush mit Reagan, Reagan mit Ford, Ford mit Carter und Carter mit Nixon, dem Godfather politischer Verschlagenheit. Nach dieser debilen Logik kann man jedoch nur festhalten: Kritik ist gar nicht mehr möglich, weil irgendwann irgendwo irgendwie immer einer mindestens so dreist, böse, verkorkst und verdorben war wie der, den man heute auf den Kieker hat. Oder es war einer sogar noch dreister, böser, verkorkster und verdorbener – weswegen man froh sein müsse, immerhin habe man sich doch verbessert.

Mit diesem Whataboutism lähmt man heute, speziell in den Netzwerken, die wir aus unerfindlichen Gründen als sozial diffamieren, jeglichen kritischen Ansatz. Mit dem Gegenvorwurf wird jeder Vorwurf entkräftet und in die Litanei einer ganzen Reihe von Vorwürfe erhoben, die den eigentlich, den aktuell vorgetragenen Punkt klein und nichtig machen. Ja, die ihn sogar unscheinbar machen, weil noch immer ein Vergehen rekrutiert werden kann, das weitaus einschlägiger war.

Donald Trump: Gar nicht mal sooo übel

Man könnte Menschen, die mit Whataboutism reagieren, als überkritische Zeitgenossen einschätzen. Schließlich wissen sie auf jede vorgebrachte Kritik mit weiterer Kritik zu antworten. Es wirkt, als sondierten sie die ganze Welt mit den Augen des Kritikers, sie wissen stets noch etwas zu ergänzen, ihnen entgeht nichts. Das Gegenteil scheint allerdings der Fall zu sein. Wer stets mit Gegenvorwürfen ankommt, lähmt jegliche kritische Haltung – denn man degradiert kritische Punkte zu einer Marginalie, die man im Angesicht potenziell viel schlimmerer Vergehen bitte lieber gar nicht mehr thematisieren sollte.

Schlussendlich formiert sich da ja vor dem geistigen Auge auch keine Ahnengalerie amerikanischer US-Präsidenten, die allesamt moralisch zweifelhaft und politisch sinister sind und waren, sondern man kommt zum Entschluss, dass jemand wie der aktuelle Präsident doch eigentlich gar kein so übler Typ sei. Immerhin hat er keinen Krieg begonnen – als sei das die einzige Entscheidung, die der oberste Repräsentant eines Landes verbocken kann.



Den Kurs der liberalen Medienlandschaft – auch hierzulande -, der Trump als Wurzel allen Übels ansteuert, als Unfall der amerikanischen Geschichte, muss man fürwahr nicht für angebracht erachten. Aber so zu tun, als sei er im Vergleich zu anderen dann doch ein erträglicher Kerl, ist tatsächlich nur unangebracht. Nur die Einzelfallbetrachtung scheint ein adäquates Mittel der Kritik zu sein. Mit Gegenvorwürfen mag man hier und da vergleichen und einschätzen können, aber wenn sie nur entschuldbar machen, stimmt das kritische Konzept nicht. What about Differenziertheit?