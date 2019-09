Wenn es wehtut, könnte es Demokratie sein

Streit? Muss das sein? Schroffer Ton? Gibt es da nicht andere Mittel? Muss alles in Hassreden abdriften? Fragen, die sich uns hier zuletzt audrängten und die das Demokratieverständnis auf den Prüfstand stellten. Harmoniesucht ist jedenfalls kein demokratischer Wert.

Vor kurzem haben wir an dieser Stelle einen Podcast präsentiert, in dem wir uns mehr oder weniger gestritten haben. Die Macher der neulandrebellen waren nämlich nicht einer Meinung. Sie sind es in der dort behandelten Frage noch immer nicht – werden es vielleicht, wahrscheinlich aber mit Sicherheit auch weiterhin nicht sein. Die Sache lief nicht freundlich ab, wir waren ruppig zueinander. Das ahnten wir im Vorfeld. Dass das nicht der Geschmack von jedem ist, konnten wir uns denken. Dass es aber Rückmeldungen gab, die uns explizit wegen des rüden Tons kritisierten, erstaunt dann doch. Wie streitet man denn sonst, wenn nicht engagiert und direkt, mit dem Herz auf der Zunge? Hat die jahrelange Indoktrinierung, wonach Polemik kein gutes Stilmittel sei, also wirklich Früchte getragen?

Quasselbude und Parteienhader: Wir wollen uns lieber nicht streiten



Für mich sind es zwei Tendenzen der ersten Jahre des amtierenden Jahrtausends, die sich hier Bahn brechen: Einerseits der Umstand, dass man über Jahre jede Kritik am neoliberalen Kurs als plumpe Polemik abtat. Als reißerischen Versuch, systemtranszendent auftrumpfen zu wollen. Und die alte, teils traditionelle Leier vom Parlamentarismus, der nur eine Quasselbude sei und zu keinen Resultaten führe. Um das Jahr 2000 sprach man viel von Parteien, die nur streiten und keinen Konsens fänden. Interessensgruppen forcierten diese Sichtweise noch, übten Druck auf die Streitkultur im Bundestag aus und glaubten sie als die Ursache der so genannten Politikverdrossenheit entlarvt zu haben.

Als ob der Streit etwas grundsätzlich Schädliches wäre – etwas Demokratiefeindliches. Als man dann ausgestritten hatte und Deutschland durchreformierte, kam der Polemikverwurf gegen die in Mode, die weiterhin kritisch und ablehnend blieben. Insofern gehören die beiden Tendenzen zusammen.

Wenn ich behaupte, dass das was Traditionelles hat, meine ich damit die Weimarer Jahre. In denen haben die Nationalsozialisten massiv gegen den Parlamentarismus als Quasselbude polemisiert. Das geht offenbar fast immer, denn dass Politik bedeutet, keine Beschlüsse fassen zu wollen, lieber endlos im Clinch zu liegen: Das ist eine Binse und Volksweisheit. Den Streit verachtet man. Da hat sich im Grunde ein biedermeierscher Affekt manifestiert. Wer erinnert sich nicht an manche Kaffeetafel, bei der Tante Hedwig nervös auf dem Sessel hin- und herrutschte, weil irgendeiner aus der trauten Runde mit Politik angefangen hat? »Wir wollen uns lieber nicht streiten«, beschwichtigte sie hilflos.

Dabei wäre so ein Streit, so eine Disharmonie grundehrlich demokratisch. Demokratie ist ja gewissermaßen eine Organisationseinheit, die Disharmonien zum Antrieb ihres Gestaltungsauftrages benötigt. Gäbe es nur Harmonie, bräuchte es keine demokratische, wahrscheinlich sogar überhaupt keine Ordnung.

Die Debattenkultur: Ein Weichei



Guckt man sich eine Bundestagsdebatte an, sieht man leider viel zu selten, wie sich gezankt wird. Dabei dürfen sich Abgeordnete sogar richtig fetzen. Nur »Beleidigungen politischen Charakters« können zur Aufhebung der Immunität führen. Ein normales »Arschloch!« oder »Sie können mich mal!« reicht nicht aus. Sie führen nur zu einem Ordnungsruf. Nein, ich will nicht die Vorzüge von Grobheiten in der Debatte loben und als notwendig deklarieren. Worauf ich hinauswill: Selbst die Ordnung des Bundestages ist weniger kleinlich, als mancher da draußen, der sich in seinem Ehrgefühl beleidigt fühlt, wenn zwei Diskussionspartner sich mal härter angehen.

Vor einigen Monaten habe ich mich an dieser Stelle mit Verweichlichung und Harmoniesucht befasst. Ich beschrieb, dass sich ein homo novus etabliert hat. Ein verspannter, nicht gelassener Typus Mensch, dauernd auf der Suche nach Auslöserreizen, sich in einem Safe Space einrichtend. Überall wittert er ein bisschen pussyhaft Hass und Hatespeech. Wenn ich mir angucke, was zuweilen als Hasspredigt eingeordnet, macht mich das ratlos. Oft trifft es berechtigte, aber sehr direkte Kritik an einem Umstand.

Debattenkultur ist nichts für Weicheier. Sie ist kein sicherer Raum. Kann sie gar nicht sein. Dass es zuweilen ungebührlich und schroff zugeht, liegt in der Natur dessen, seine Interessen klarmachen zu wollen. Im Grunde hat Tante Hedwig das ganz richtig erkannt seinerzeit: Wenn man politisiert, ist der Streit manchmal nicht weit. Er gehört dazu. Nachvollziehbar, wenn man das beim Nachmittagskaffee nicht haben möchte. Denn wer weiß, wann man wieder zusammenkommt und wielange die Hedwig noch unter uns ist? Also ist man züchtig, spricht vom Wetter und vom leckeren Obstkuchen.

Aber für eine Demokratie ist diese Haltung nicht gut. Ein demokratischer Betrieb, der vom Obstkuchen reden soll, erfüllt seine Aufgaben nicht. Und wenn zwei Typen sich über ein Thema streiten, muss man das nicht nur aushalten können. Man sollte froh sein darüber in diesen an Tacheles armen Zeiten.

Aushalten können – es ertragen – damit leben

Manches muss man halt einfach mal aushalten können. Hierzu muss man hart zu sich selbst sein. Demokrat zu sein: Das geht so. Es bedeutet jeden Tag zur Erkenntnis zu kommen, dass die eigene Ansicht nur eine von vielen ist – und dass andere Sichtweisen aggressiv und nachdrücklich verfochten werden können und dürfen. Demokratie bedeutet Tag für Tag aushalten zu können. Ich die anderen – die anderen mich. Du den Provokateur – ich den unter die Gürtellinie Zielenden.

Ich sage nicht, dass das einfach ist. Und ich sage auch nicht, dass es mir persönlich immer gelingt. Aber besser ein nicht ganz perfekter Demokrat sein, als ein perfektionierte Mimose, die sich zimperlich und weinerlich abwendet, nur weil es kracht.

Der Rückzug in biedermeier-bürgerliche Wertvorstellungen hat diese Demokratie über Jahre sediert. Wie schon erwähnt, in den Reformjahren um die Jahrtausendwende, hat man diese Haltung instrumentalisiert, um Sozialabbau und Kürzungen durchzuexekutieren. Es galt plötzlich als Makel, dass Politiker um Inhalte wirklich und launig stritten, man kanzelte Agenda-Gegner als Bremsklötze notwendiger Veränderungen ab, ihre Bereitschaft zur inhaltlichen, aber auch deftigen Auseinandersetzung, entwertete man als antidemokratisch. Denn sie würden damit angeblich Politikverdrossenheit schüren.



Eine solche Haltung ist überkommen. Wir können sie uns nicht leisten. Eine streitbare Demokratie muss eben genau das sein. Nun ist der oben erwähnte Podcast natürlich nicht »die Demokratie«, bestenfalls und wohlwollend nur ein Auszug eines Ideals, das leider immer mehr vergeht. Manche nannten den Ton »prollig« – damit können wir leben. Lieber prollig als harmoniesüchtig. Harmonie ist häufig Tyrannei – und als programmatischer Wert für eine Diktatur besser geeignet als für das, was wir eigentlich für uns anstreben.