Gute Besserung, liebe Aufsteher!

Nicht Wagenknechts Rückzug aus der aufstehen-Spitze wird zum Problem für die Bewegung. Faktisch ist aufstehen schon lange am Ende. Das liegt vor allem daran, dass all die Probleme, mit denen die Linke zu ringen hat, in die Bewegung eingeschleppt wurden.

Sahra Wagenknecht tritt zurück. Aus gesundheitlichen Gründen. Das ist zu respektieren. Den Kopf in den Sand stecken muss man allerdings nicht. Dieser Abgang wird aufstehen nicht in eine tiefe Sinnkrise stürzen. Faktisch steckt das Projekt nämlich schon seit Monaten in einer solchen Krise. Ein Blick in die sozialen Netzwerke, dorthin also, wo sich die Aktivisten moderner Schule zur Verbesserung der Welt hineinklicken, offenbart das Dilemma: aufstehen versumpft in der Beliebigkeit – eigentlich war es mal die Absicht, eine linke Bewegung zu formieren, die eben nicht in die linke Beliebigkeitsfalle tappt. Leider ist das aber trotzdem geschehen.

Im August des letzten Jahres schrieb ich dazu an dieser Stelle: »Problematisch wird es nur, wenn die Themenauswahl nicht klar ausgerichtet wird: Nämlich auf die soziale Frage, sprich: Auf den Komplex, der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesundheitspolitik betrifft. Harte Verteilungsthemen, die ein klares Primat vor den Soft Skills linker Identitätsthemen genießen. aufstehen sollte als Sammlungsplattform klare Grundsätze haben. Toleranzsujets haben in der Parteienlandschaft eine Heimat. Ob nun Antirassismus, Antisexismus, Antihomophobie oder Genderismus: Bei Sozialdemokraten, Grünen und natürlich Linken sind das doch die It-Themen. Eine überparteiliche Sammlungsbewegung muss sich dieser Themen nicht auch noch annehmen. Sie hat als ein eher ökonomisches Panel zu fungieren – natürlich unter den Gesichtspunkten nicht zu akademisch und verquast zu klingen, eher sowas wie eine »populäre« Andockstelle dem Wortsinn nach darzustellen.«

Explizit warnte ich davor, nicht dem linken Moralismus und der dazugehörigen Rigorosität auf den Leim zu gehen. Man muss freilich nicht zum Sympathisant der AfD werden, aber die Reduzierung aller Themen auf die AfD-Karte, wie sie im Mainstream der Parteien (eben auch der Linkspartei) zum Usus transformierte, kann keine zukunftsträchtige, keine stabile Strategie sein. Man fragte Sahra Wagenknecht mal in einem Interview, ob sie im gleichen trüben Gewässer fische, wie die es die AfD tut. Ihre Antwort (sinngemäß): Dieses trübe Gewässer nennt sich Bevölkerung und ja, natürlich wolle man die für sich gewinnen. Liest man aber in den aufstehen-Gruppen mit, die sich bei Facebook formieren, so wird schnell ziemlich deutlich: Die AfD, die Partei wie ihre Wählerinnen und Wähler, sind auch dort ständiger Begleiter, über die man sich mokiert, aufregt, denen man den Kampf erklärt und die man für dumm und daher entbehrlich hält.

Der linke Avantgardismus, der ursächlich war für die Etablierung eines linken Bündnisses, das sich vielleicht eines Tages zu einer neuen Partei formiert hätte, ist auch dort angekommen. Identitätsthemen werden auch dort vorzugsweise behandelt, die Aufregung war zum Beispiel groß in diesen Netzwerken, als AKK ihren Drittgeschlechtswitz machte: Als ob ein linkes Movement nicht ganz andere Betätigungsfelder finden könnte in diesen Zeiten!

aufstehen war die letzte Chance, ein Mitte-links-Bündnis zu etablieren. Man hat sie versiebt. Und das lag nicht an Sahra Wagenknecht, schon gar nicht an ihrem Abgang. Die Sache war vorher eigentlich durch. Wenn sich das Movement inhaltlich nicht wesentlich von der Programmatik jener Parteien abhebt, auf die man Druck aufbauen wollte, macht es sich entbehrlich. Warum aufstehen, wenn man auch liegenbleiben kann? Durch die Spezialisierung auf Themenkomplexe wie Genderismus oder Feminismus, hat sich die Bewegung denen verschlossen, die guten Willens bereit dazu gewesen wären, für eine ökonomische Neuausrichtung im Lande aufzustehen. So aber hat man normale Bürger abgeschreckt und potenzielle AfD-Wählerinnen und -Wähler gar nicht erst als Neumitglieder in Erwägung gezogen. Was eh von vielen aufstehen-Aktivisten gar nicht befürwortet würde, lieber exklusive Gesellschaft bleiben als auch nur jemanden in den eigenen Reihen wissen, der nicht hundertprozentig richtig auf Linie einpendelt – so suppt es aus den Diskussionen der Aktivisten heraus.

Und wenn die Leute zu rückständig, zu dumm sind, das vollumfängliche linke Weltbild nicht verinnerlichen zu wollen, so scheint man in den Reihen dort zu denken, dann haben sie es auch gar nicht verdient, bei aufstehen ein Plätzchen zu finden. Kann man machen. Sinnvoll ist es aber nur dann, wenn man ein beschränkter kleiner Klub bleiben möchte, der keinerlei Mitwirkungsrelevanz im politischen Betrieb erzeugt. Eine Bewegung, die genau das sein und genau das erzeugen will, nämlich Bewegung, darf sich nicht durch Ideologie lähmen. Tut sie es doch, darf sie sich nicht darüber wundern, bewegungslos herumliegen zu müssen.



Ist aufstehen gescheitert? Ja! Und zwar am linken Generalitätsanspruch. Den haben Wagenknecht und Lafontaine wahrscheinlich etwas unterschätzt. In Zeiten sozialer Medien und netzwerkerischer Dauerbefeuerung schaukelt sich der Zelotismus gerne mal schnell hoch und generiert dann undurchdringliche Communities, die nicht mehr offen sind für alle. Insofern: Gute Besserung Frau Wagenknecht – das wird wieder. Und gute Besserung, liebes aufstehen. Aber ob das noch was wird?