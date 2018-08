Aufgestanden in Ruinen!

#aufstehen kann eine Chance sein. Wenn es sich auf die richtigen Themen besinnt. Die Themen nämlich, die sich der moralische Liberalismus oder der liberale Moralismus als Hauptaugenmerk auf die Fahnen geschrieben hat, haben schon politische Plattformen. Linker Realismus braucht jetzt auch eine Sammelstation.

Die neue linke Sammelbewegung #aufstehen war gerade publik geworden, da hagelte es schon wilde Kritik. Die Wiwo nannte die Maßnahme eine »PR-Aktion mit starken Egotrip-Anteilen«. Der sozialdemokratische Oberkritikaster Ralf Stegner wetterte natürlich auch mit, als »Partei-Linker« hält er es ganz wie der Highlander: Es kann nur einen geben – so eine linke Plattform ist ein Angriff auf seine Stellung: Am Ende merkt noch einer, wie links der Herr Stegner tatsächlich ist. Das SPD-MdB Sebastian Hartmann verstieg sich zu der Annahme, dass es eine linke Sammelbewegung seit 1863 gegeben hätte. Sie hieße SPD und man sollte doch bitte in sie eintreten. Echt kein Wunder, dass die Sozis nur noch von Freunden, Bekannten und Verwandten gewählt werden. Julian Reichelt von der Bild hatte man wieder gar nichts kapiert und twitterte was von Venezuela und leere Regalen. Vermutlich mal wieder Kommunistenparanoia. Historiker Michael Wolffsohn verglich #aufstehen ganz gegenteilig mit der NSDAP. Interessant ist das, weil als die Linkspartei als Sammelplatz einer Wahlalternative ins Leben gerufen wurde, stellte zum Beispiel Roland Tichy den damaligen Mitinitiator Lafontaine auf eine Stufe mit Hitler. Leider hatte Altaltaltkanzler Schmidt seinerzeit nichts anderes im Sinn, als in Mentholschwaden zu baden und zeitgleich zu philosophieren, dass Oskar so ein bisschen wie »Adolf Nazi« sei. Immer wenn sich links des liberalen Mainstreams was sammelt, dann muss mindestens ein Hinweis auf Hitler her. Ohne einen griffigen Hitler-Vergleich auf den Lippen scheint die deutsche Bedenkenträgerei nun mal keine Freude im Leben zu haben.

Gerade die #aufstehen-Kritiker aus der Linkspartei sollten sich zurückerinnern. Auch sie waren seinerzeit Sympathisanten eines Projektes, das die großen Meinungsmacher im Lande gemeinhin als Ausdruck des Rechtsruckes darstellen wollten. An der Kritik am Sammeln erkennt man zuweilen, wer angekommen ist in der Republik und wer sich eine gewisse Mobilität bewahrt hat.

Nun will ich ja wahrlich nicht so tun, als sei #aufstehen bereits jetzt der ganz große Wurf. Man weiß es nicht. Noch ist alles offen, die Agenda kann in fast jede beliebige Richtung steuern. Und wie es scheint, passiert ein Stück weit das, was auch damals passierte, als sich Die Linke manifestierte: Alles was irgendwie, auf irgendeine Art und Weise links ist, sich links fühlte, glaubte, wusste, drang in oder an die Peripherie der neuen Partei. Das ist natürlich auch wichtig, denn je mehr Menschen aufstehen, desto mehr Schlagkraft kann eine Bewegung wie diese entwickeln.

Problematisch wird es nur, wenn die Themenauswahl nicht klar ausgerichtet wird: Nämlich auf die soziale Frage, sprich: Auf den Komplex, der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesundheitspolitik betrifft. Harte Verteilungsthemen, die ein klares Primat vor den Soft Skills linker Identitätsthemen genießen. #aufstehen sollte als Sammlungsplattform klare Grundsätze haben. Toleranzsujets haben in der Parteienlandschaft eine Heimat. Ob nun Antirassismus, Antisexismus, Antihomophobie oder Genderismus: Bei Sozialdemokraten, Grünen und natürlich Linken sind das doch die It-Themen. Eine überparteiliche Sammlungsbewegung muss sich dieser Themen nicht auch noch annehmen. Sie hat als ein eher ökonomisches Panel zu fungieren – natürlich unter den Gesichtspunkten nicht zu akademisch und verquast zu klingen, eher sowas wie eine »populäre« Andockstelle dem Wortsinn nach darzustellen.

Die kurz angeschnittenen Thematiken des liberalen Moralismus sind nicht das Problem der Menschen, die in diesem Land leben. Nils Heisterhagen analysiert in seinem Buch »Die liberale Illusion: Warum wir einen linken Realismus brauchen« wie folgt: Die Linksliberalen haben »sich auf eine liberal-postmoderne Identitätspolitik fokussiert und das führte zu Ausblendungseffekten. Man hat vor allem die ›soziale Frage‹ ausgeblendet.« Seine Kritik am neuen postmodernen Linksliberalismus lautet, dass wir es mit einer Haltung zu tun haben, »die ein von einer neuen Akademikerklasse vorangetriebenes Selbstverwirklichungsdenken für Menschen widerspiegelt, welche aus den größten ökonomischen Nöten schon längst herausgewachsen sind, dass er also im Grunde Identitätspolitik für Postmaterialisten ist.« Die kleinen Leute und die Besorgten in der Mittelschicht, so Heisterhagen weiter, würden dabei schlicht vergessen.

#aufstehen sollte eine materialistische Bewegung sein. Materialistisch dem Sinne nach, dass Themen im Fokus stehen, die mit der Verteilung des erarbeiteten Wohlstandes, mit der sozialen Frage und mit Gerechtigkeit an sich zu tun haben. Ressourcen statt Gefühle, mentale Rohstoffe statt Befindlichkeit. Wenn sich diese neue Sammlungsbewegung genauso verwässern lässt mit jenem postmaterialistischen Kanon, dann wird sie schnell an ihr Ende geraten und sich überflüssig machen. Die normative Linke hat sich zuletzt als das stilisiert, was sie als Losung der Bundeskanzlerin stets kritisiert hat: Alternativlosigkeit. Man hat um weiche Themen gestritten, teils grandiose Verleumdungskampagnen gefahren und die Ansichten andersdenkender Linker mit Schaum vorm Mund verurteilt. Es ist Zeit für harte Themen. Nur sie sollte der gemeinsame Nenner dieses parteiübergreifenden Projekts zu sein. #aufstehen muss vielfältig aufgestellt werden, Diversität ist ja ein Merkmal unserer Gesellschaft. Aber die Themenauswahl sollte von vielen verschiedenen Menschen schon eingeengt werden – sonst verliert man sich auch hier abermals in einer Beliebigkeit, mit der kein Staat zu machen ist.

Die Linke ist eine Ruine, hat zuletzt abgewirtschaftet und die Flucht nach hinten angetreten, indem sie ihre ureigensten Themen nicht mehr so beherzt besetzte, wie sie das sollte, um als Alternative zum neoliberalen Kurs wahrgenommen zu werden. Aufgestanden in Ruinen / Und der Zukunft zugewandt! Es braucht eine Neugestaltung der Linken, die nicht das Rad neu erfinden, sondern sich einfach nur des Rads erinnern muss. Arbeitsmarkt, soziale Absicherung, Gesundheit, Bildung: Das sind die Themen. Unisexklos, politisch korrekte Sprachregelungen_innen, thematische Begrenzung auf Grenzenlosigkeit oder hinter jedem Satz antirassistische Spyware anzuschrauben: Das ist die Kür von Leuten, die offenbar nicht mal ahnen, wie schwer man in der Mittel- und Unterschicht um die Existenzsicherung zuweilen ringen muss.



Ob nun #aufstehen die letzte Chance ist, ein Mitte-Links-Bündnis langfristig zu etablieren: Es wäre vermessen so ausschließlich zu mahnen. Aber eines dürfte dann schon sicher sein: So viele Möglichkeiten wird es dazu sicher nicht mehr geben.