Gute Greta, böse Greta? Ein Pro und ein Contra

Greta Thunberg ist die junge Heldin des Klimaschutzes – oder einfach nur eine instrumentalisierte Schachfigur im großen Aufmerksamkeitswettbewerb unserer Selfie- und Imagegesellschaft? Liegt sie denn nicht richtig, wenn sie feststellt, dass es so nicht weitergeht? Oder inszenieren ihre Eltern einen neuen politischen Kinderstar? Pro und Contra.

Contra: Pubertiere dürfen so sein, muss man aber nicht ernstnehmen

Ach, mein geschätzter Tom, ich verstehe ja, dass du Greta Thunberg ein bisschen in Schutz nehmen möchtest. Ist ja auch richtig, das Mädchen ist viel zu jung, als dass man mit ihr hart ins Gericht gehen sollte. Der unschuldige Blick macht es nicht einfach, was Kritisches zu ihrer Person anzumerken. Aber wir sollten uns mal nicht täuschen lassen, Greta sucht die Öffentlichkeit und kriegt sie – mit aller berechtigten wie unberechtigten Härte. Ich kreide das ihren Eltern und ihrem Umfeld an, dort hätte man dafür sorgen müssen, dass sich das Mädchen nicht zum viralen Schlager entwickelt, der zwangsläufig polarisiert.

Erstmals wahrgenommen habe ich Greta, als sie 65 Stunden mit dem Zug nach Davos unterwegs war. Ich halte vom Weltwirtschaftsforum in den Alpen ja nichts, aber dass man eine 16-Jährige zum guten Beispiel anführte, alle anderen dafür kritisierte, weil sie Flieger oder Dienstwagen nahmen, ist wohlfeiler Quatsch. Kann es nicht etwa sein, dass Greta einfach mehr Zeit hat, als all die anderen Leute, die es nach Davos verschlägt, als Politiker, Wirtschaftsschnösel und auch Demonstranten? Wie modernitätsfeindlich muss man eigentlich sein, um eine Mittelstreckenreise, die knapp drei Tage dauert, als wegweisend zu betrachten?

Greta zitiert sich zugegebenermaßen gut. Sie hat ja auch recht: Wir können tatsächlich so nicht weitermachen. Das aber zu einer Generationenfrage zu stilisieren, ist eine billige Tour, die man einem Mädchen ihres Alters zwar zugestehen muss, die aber in einer sachlichen öffentlichen Auseinandersetzung nicht zielführend ist. Natürlich hat Greta keine Ahnung von den ökonomischen Feedbacks. Woher soll dieses Wissen, woher soll diese Lebenserfahrung auch herkommen? Daher klingen ihre Einwürfe auch schnell moralinsauer, wie die charmante Generalverurteilung der dummen Erwachsenenwelt. Mit 16 Jahren ist dies eine normale Haltung – fürs Kinderzimmer. Nicht aber für die große Bühne.

Vielleicht ist das der Grund, warum viele Linke sie als eine Art neuer Heldin des Klimaschutzes feiern. Sie klingt so herrlich moralisch, ohne sich Gedanken zu machen, dass wir alle, die jeden Tag einfach so weitermachen, nicht einfach aus der Tretmühle stapfen können, ohne Lebensqualität, Arbeitsplatz oder den Anschluss zu verlieren. Unter Linken kommt das zuweilen an, adoleszentes Gebaren hat dort eine gewisse Tradition – besonders im Hoodie.

Greta verurteilt mehr oder weniger ausschließlich und belässt es dabei. Das ist normal, meine geliebte Tochter, unwesentlich älter als Greta, handelt nicht so viel anders auf privater Ebene. Darf sie – soll sie. Teenager sind halt so. Aber Teenager, lieber Tom, nehme ich nur sehr bedingt ernst. Denn Pubertät ist keine politische Qualität, sondern hormongesteuerte Eindimensionalität. Und mit ein bisschen Glück, geht das alles mal vorbei. Mit 35 oder so.

Pro: Die Pubertät ist nicht schuld am Klimawandel

Tja, Roberto, Dir fällt es schwer, Greta ernstzunehmen, aber wenn ich so lese, was Du schreibst, fällt es mir wiederum schwer, Dich ernstzunehmen. Du philosophierst über das Recht auf Pubertät, sprichst einem Mädchen aber das Recht ab, sich um ihre Umwelt zu sorgen. Zumindest soll sie das nicht so machen, wie sie es macht, das passt Dir nicht.

Und ja, in einem stimme ich Dir ja zu: Greta wurde instrumentalisiert, wahrscheinlich von ihren Eltern und ein paar anderen Leuten, die sich einen persönlichen Gewinn davon versprachen und versprechen. Das ist zum Kotzen, aber nicht neu. Reg Dich dann aber doch bitte über die auf, die sie instrumentalisiert haben, statt Dich an dem 16-jährigen Mädchen abzuarbeiten.

Des Weiteren wirfst Du Greta vor, dass sie die Öffentlichkeit sucht. Äh, hallo, geht‘s noch? Natürlich sucht sie die, tun wir auch, wenn wir hier über sie schreiben. Öffentlichkeit ist die Basis dafür, etwas zu bewirken, ansonsten hätte das Mädchen auch Tagebuch schreiben und es mit einem Schloss verschließen können. Wäre das Deiner Meinung nach angemessen gewesen? Dann lass doch bitte Deine Artikel in Zukunft im Schreibtisch liegen, da laufen sie nicht Gefahr, zu viel Aufmerksamkeit zu erfahren.

So genau weiß ich eh nicht, was Du Greta vorwirfst. Im Grunde, schreibst Du, hat sie ja recht, es muss etwas passieren, kann so nicht weitergehen. Aber dafür drei Tage Zug zu fahren, statt den Flieger zu nehmen … also, nein, das geht dann in Deinen Augen doch nicht. Und dann macht die Greta auch noch eine Generationenfrage aus ihrem Anliegen! Ja, darf die das denn?

Ich würde mal sagen, ja, das darf sie, und wie! In Deinen Augen aber nicht, weil sie zu moralisierend ist und eh noch in der Pubertät steckt. Aber wahrscheinlich nickst Du brav, wenn Dir jemand in leisem Flüsterton sagt, dass das, was wir hier anstellen, die nachfolgenden Generationen erdulden und erleiden müssen. Wenn also genügend Lebenserfahrung vorhanden ist, darf gesagt werden, was Greta sagt?

Die Tatsache übrigens, dass Greta naturgemäß noch nicht viel über die ökonomischen Hintergründe weiß, ist in meinen Augen kein Grund, die Klappe zu halten, im Gegenteil. Es sind ja gerade die immer selben Argumente von Arbeitsplätzen, Finanzierbarkeit und Versorgungssicherheit, die jeden Ansatz im Kein ersticken. Man achte nur auf den verwöhnten Paul Ziemiak (CDU), der Greta genau das vorwirft: dass sie eben nicht bereit ist, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten anzuerkennen. Und somit jede Diskussion pofallamäßig für beendet erklärt.

Und zum Schluss: Greta hat es geschafft – zugegebenermaßen auch mit Hilfe von Leuten, die eher an sich als an die Sache gedacht haben mögen , dass zigtausende von Schülern auf die Straße gehen, um gegen die Bedrohung durch den Klimawandel zu demonstrieren. Ich gehe davon aus, dass sie damit selbst nicht gerechnet hat, und ihr Marketing-Team sicher auch nicht. So viele Schüler, so viele junge Leute, die sich für eine Sache stark machen, statt Pokémon Go zu spielen, damit hätte vor kurzem wohl kaum jemand gerechnet.

Ja, Teenager sind so, sie folgen ihren Hormonen und Launen, sind sprunghaft und unberechenbar, aber sie sind in den meisten Fällen ehrlich. Und mit ein bisschen Glück, geht das alles mal vorbei. Mit 35 oder so. Und mit noch etwas mehr Glück ist Schweden bis dahin nicht untergegangen.