Nachrichten fürs Hundchen

Alles sein können was man will, wann man will, wo man es will. Gleichzeitig hier und da, ja überall sein. Dieser in eine postmaterialistische Dekadenz pervertierte Existenzialismus ist doch keine Lebenseinstellung. Er ist eine Krankheit, die neben Lifestyle-Schnickschnack ein schizophrenes Selbstverständnis von Arschlöchern hervorbringt.



Keine Ahnung warum, aber neulich präsentierte mir die personalisierte Werbung, die man in den Seitenleisten der Online-Ausgaben großer Tageszeitungen findet, eine Hundekamera namens Furbo. Ich habe gar keinen Hund – und eine Kamera wollte ich in den letzten Tagen auch nicht erwerben. Angeblich soll das angepriesene Ding eine ganz tolle Nummer sein, die Rettung all jener Frauchen und Herrchen, die nur sehr bedingt Zeit haben für ihren vierbeinigen Freund. Wenn der »Hund allein zu Haus« ist, hilft nur Furbo: »Ob Gym-Session, Einkauf im Supermarkt oder wichtiges Meeting im Büro […] Du wüsstest gerne, was Dein Vierbeiner treibt, wenn Du nicht zu Hause bist?« Furbo ist eine interaktive Cam, bereit 24 Stunden zu observieren. Man kann sogar Leckerchen zuwerfen. Besonders geeignet, so sagen Tierärzte und Kläffertrainer, sei das Ding für »Hunderassen mit Verlustängsten«. HD-Kamera, 160-Grad-Weitwinkel-Linse, Infrarot-LED-Nachtsicht: Feinste Sahne! Per Lichtsignal kann der Köter sogar sehen, wann er on Air ist. Und wenn er kläfft, schickt Furbo eine Nachricht auf das Smartphone, damit Frauchen, Herrchen, Drittgeschlechtchen das Ereignis den Kollegen zeigen kann: »Ach, ist der niiiedlich!«



Hunderassen mit Verlustängsten? Echt jetzt? Wieso um Himmels willen muss sich jemand, der so wenig Zeit für ein Haustier hat, dass er es nur noch per Kamera betreuen kann, eigentlich einen Hund haben? Und warum zum Henker muss es gleich noch ein Hund sein, der an Verlustängsten leidet, die ihm die Einsamkeit zu einem unerträglichen Zustand machen? Per App ausgelöste Trockenfutterhäppchen richten das schon – ja, nee, ist klar! Liebes Frauchen, liebes Herrchen, ihr müsst nie wieder ein schlechtes Gewissen haben. Ihr könnt doch alles haben: Ein Haustier und ein Leben ohne heimische Anlaufstelle. Vorbei die Zeiten, da man seinen treuesten Begleiter an der Autobahnraststätte anband, weil man nun leider keine Zeit mehr hatte, so kurz vor Bella Italia, um seiner Verantwortung nachzukommen. Heute gibt es ja Furbo, den Autobahnparkplatz-Ersatzservice, der Verantwortungsgefühl suggeriert.

I am what i am / I did it my way / I want it all – and i want it now: So läuft das doch heute. Du hast keine Zeit für ein Hundchen? Scheiß drauf, völlig egal, du kannst trotzdem einen haben. Kein Tamagotchi-Vieh, nee – einen echten aus Fleisch, Blut und Häufchen. Sich Gedanken machen, ob gewisse Umstände ins eigene Leben passen: Das ist ja so altmodisch, so gar nicht postmaterialistisch, so gar nicht trendyliberal. Heute will man alles haben und man will alles jetzt haben. Verantwortungsgefühl ist so Neunziger. Wenn ich ein Tier, ja wenn ich ein Kind haben will, es aber irgendwie nur sehr schwer in meinen Takt passt, in meine Lebensplanung: Völlig belanglos! Man macht es trotzdem, irgendein Gimmick gibt es schon, damit es geht. Die Welt ist so schön Furbo, jedes Problem hat zwar keine Lösung, aber jedes Verlangen, jedes Bedürfnis kann irgendwie gestillt werden. Vielleicht nicht adäquat, vielleicht auch nicht zum Vorteil für das nette kleine Statussymbol aus organischer Materie mit Atmung, aber wenigstens so, dass es sich für den Konsumenten kuschelig anfühlt.

Eine Erzieherin erzählte mir unlängst mal, dass es in ihrer Kinderkrippe eine Mutter gäbe, die ihren einjährigen Spross jeden Tag von halb acht morgens bis halb sechs abends abliefert, dann aber auch noch anfragte, ob denn der Einrichtung ein Babysitter bekannt wäre, der bereit wäre, das Kind wochentags nochmals drei, vielleicht vier Stunden anschlusszuversorgen. Die Mutter war übrigens nicht alleinerziehend, der Herr Vater hat nur auch wenig Zeit, andere sollen doch bitte bereit dazu sein, den Sonnenschein ihres Lebens zu betreuen. Man bezahlt ja auch dafür, Kohle ist ja da. Die Option, erst gar keine Kinder in die Welt zu setzen, wäre die nichts gewesen für solche Leute? Klar, es steht mir nicht zu, die Lebens- und Kinderplanung anderer Leute zu kritisieren. Aber wenn am Ende klar ist, dass man seiner Verantwortung nicht nachkommen kann, weil es einfach nicht ins Konzept passt, ja weil man auch der Ansicht ist, dass man keinen Gang runterschalten muss, auch nicht ab und zu, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, dann ist das sehr wohl ein Thema für Dritte.

Furbo spiegelt eine Warenwelt wider, die beseelt ist von einem Zeitgeist, die dem Menschen eintrichtert, er könne alles sein, alles haben, alles machen, jeden Traum brutal ausleben. Die Welt stehe einem offen – jedenfalls wenn es sich um Bedürfnisbefriedigung handelt. Was wir erleben ist ein Vulgärexistenzialismus, bei dem Sartre und Camus im Grabe rotieren. Innerhalb der philosophischen Strömung dieser beiden Denker pflegte man die Sichtweise, dass der Mensch das einzige Wesen auf Erden sei, welches sich seiner Individualität bewusst ist. Daher könne sich der Mensch ausdenken, was er sein will. Sich neu erfinden, wann es ihm beliebt. Er ist, um es mit Sartres berühmten Worten seiner Schrift »Ist der Existenzialismus ein Humanismus?« zu sagen, in erster Linie »ein Entwurf, der sich subjektiv lebt«.

Hat sich der Existenzialismus zunächst als emanzipatorische Denkschule verstanden, scheint er heute zu einem populärphilosophischen Alltagsirrtum zu verkommen. Der moderne Mensch des postmaterialistischen Zeitalters erkennt nämlich Verantwortung, Vernunft, Abwägungen und Sinnfragen nicht mehr an. Was übrig blieb ist die plumpe Parole, die Mitte der Achtziger zu einem (guten) Popsong wurde: I want it all and i want it now! In jedes Leben hat nun alles zu passen, Verzicht ist ein Frevel, seinen Lebensweg voller Karriere, Vergnügen und Familienplanung plus Hund sind unbedingt möglich. Rainald Grebe glaubt, dass »das psychologische Jahrhundert« am Ende ist und meint damit genau dieses Phänomen. Übrigens ein sehr empfehlenswerter Song zum Thema – kaum jemand umschreibt es so plastisch, wie es Grebe an jener Stelle tut. Weil aber die Parallelität von Hund, Job und Selfietourismus sicherlich schwierig ist, gibt es kleine Helferlein, Furbos fürs »Unter-einen-Hut-kriegen«. No more borders: Die Parole unserer Zeit.

Nun könnte man mich ja schelten, weil ich gewissermaßen behaupte, dass nicht jeder alles sein kann. Sorry, wenn es weh tut. Pflaster sind aus. Ich sage ja aber auch nicht, dass viele zu dumm sind um alles gleichzeitig und sofort zu haben, zu machen, sein zu können. Das ist nicht der Punkt. Was ich meine ist, dass so ein Menschenleben eben nicht an tausend Fronten verlaufen kann, dass es nur eine übersichtliche Anzahl von Baustellen gibt, die man zu beackern vermag. Zu mehr reicht weder Kraft noch die Übersicht. Dass man glaubt, die Angebote des Alltagslebens sind unerschöpflich, könnte natürlich auch eine Art natürliche Reaktion auf ein Zeitalter sein, indem man tausende Personen seine Freunde nennt, bloß weil man sich zufällig dasselbe Netzwerk teilt.



Ich stelle mir Menschen aber als Wesen mit Vernunftbegabung vor, in der es einen kleinen Restposten gibt, der mit dem Wort »Verantwortung« überschrieben wird. Und wenn jemand verdammt nochmal ein urbanes Leben voller Events führt, dann hat er sich eben keinen Hund zu halten – und schon gar keinen, der Verlustängste erleidet. Wer das tut, ist keine trendy Type, nicht in und It-Mensch: Der ist meines Erachtens ein ganz mieses Bussi-Bussi-Gesellschaftsarschloch, dem es um Statussymbolik mehr bestellt ist, als um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem, was ihn umgibt. Und was für Hunde gilt, gilt für viele andere Trends und Must-Haves, wie man das in diesen Kreisen nennt, erst recht. Insbesondere für jene Kinder da draußen, für die eigentlich gar keine elterliche Zeit vorhanden ist.