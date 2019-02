Und die Geschicht’ von der Moral …

Ethischer Kundenboykott oder moralisch geschulte Manager: Beides ist irrelevant, denn Sittlichkeit ist nicht die Aufgabe des Marktes. Wer sie dorthin verlagert, lässt sie verpuffen. Moral ist ein politisches Primat.



Neulich lag gleich im Eingangsbereich der Frankfurter Stadtbücherei ein Buch aus, von dem ich annahm, es könnte interessant sein: Evi Hartmanns »Wie viele Sklaven halten Sie? Über Globalisierung und Moral« – ich griff zu, nahm es mit nach Hause. Evi Hartmann ist Wirtschaftsdozentin, sie betreut den Lehrstuhl für Supply Chain Management an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Bei Supply Chain Management geht es um Lieferanten- und Kundennetzwerke. Übersetzt würde man Versorgungskettenverwaltung sagen – was zugegeben blöd klingt, aber manchem da draußen deutlicher machen würde, um was es bei der Sache ungefähr gehen könnte. Jedenfalls las sich Hartmanns Buch ganz gut, denn es war nicht im Snobismus des Ökonomensprechs geschrieben. Das fand ich sympathisch. Und Hartmann tat nicht so, als lebten wir in einer harmonischen Welt mit einer Superwirtschaft. Dass was im Argen liegt: Schon der Titel machte das ja klar.

Trotzdem fand ich schwer Zugang. Sie sprach nämlich über Moral. Auch über unsere westliche Moral, die zum Beispiel Kinderarbeit grundsätzlich verdammt, aber nicht berücksichtigt, dass in den Weltgegenden, wo es Kinderarbeit gibt, das Kind nicht von bösen Eltern ausgebeutet wird. Dieser Umstand resultiert aus der Tatsache heraus, dass die Eltern nicht von ihrer Hände Arbeit bestehen können. Entweder ist man also bereit, grundsätzlich Fairtrade-Preise zu bezahlen oder man muss Kinder »etwas zum Haushalt zusteuern« lassen. So wie die Situation aber momentan ist, in diesen unmoralischen Zeiten, findet Evi Hartmann, ist es bigott Kinderarbeit zu boykottieren. Dass sie das so sieht, machte mir den Zugang jedoch nicht schwer. Ich sehe es ja tatsächlich nicht so viel anders. Es war allerdings etwas anderes, was mich störte.

Sie sprach nämlich auch vom Wirtschaftsnachwuchs, den sie betreute. Der kriege keine Ethik vermittelt auf der Uni. Und das findet sie fahrlässig. Wie kann man aber ethische Wertemaßstäbe erwarten, wenn man die jungen Leute in ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet? Ich muss sagen, diese Haltung ist mir zu weltfremd. Moral ist kein Lehrstoff, der einmal beigebracht flugs im Alltag abrufbar ist – natürlich kann man Ethik im Rahmen einer philosophischen Schulung vermittelt bekommen. Aber dann hat man ethische Denkhistorie im Kopf, kann einige Denkmuster mit fachlichem Terminus belegen. Aber ein ethisches Gewissen rekrutiert sich daraus noch lange nicht. Das würde ja irgendwie auch bedeuten, dass Unstudierte keine Chance darauf haben, jemals moralisch zu agieren. Immanuel Kant hätte diese Einschätzung von Ethik übrigens auch verworfen, für ihn gab es eine apriorische Sittlichkeit, der Mensch ist nach seiner Meinung ethisch getaktet von Geburt an, ein moralisches Gewissen lag für ihn also in den menschlichen Genen.

Ob das jetzt so wie im kantianischen Sinne tatsächlich so ist, weiß ich nicht sicher. Es ist auch nicht relevant. Aber dass man lapidar sagen kann: Lehrt den jungen Wirtschaftseliten ein bisschen Moral, dann wird auch die Weltwirtschaft im Laufe der nächsten Jahre moralischer, das halte ich für reichlich naiv. Vielleicht ist es normal, dass man als Wirtschaftsdozentin so denkt. Man lebt in einem Mikrokosmos vermittelbarer Inhalte, sodass man irgendwann einfach zwangsläufig glaubt, dass alles ein solcher Inhalt sein kann. Aber ob ich mich in einer Alltagssituation moralisch verhalte oder nicht, ist nicht das Produkt von Schulung, sondern Charakterfrage, Abwägung und Erfahrung – und, was wahrscheinlich viel wichtiger ist, auch eine Frage gesetzlicher Grundlagen.

Dass nämlich ein Gesetzgeber irgendwie auch die Rolle eines moralischen Caretakers einnimmt, scheint momentan völlig aus der Mode geraten zu sein. Allerorten wird einem grenzenlosen Vertrauen in die Vernunft des Einzelnen gefrönt. Auf dieser »No border«-Grundlage sollen Regularien zum Schwangerschaftsabbruch verschwinden, so wie Regularien im Wirtschaftsalltag schon vor langer Zeit ausgesetzt wurden. Dass moralisches Handeln nur möglich ist, wenn der Gesetzgeber seinem gesellschaftlichen Auftrag entspricht, zum Beispiel dafür gesorgt wird, dass gewisse unmoralische Aspekte der Weltwirtschaft unterbunden werden, Spekulation auf Lebensmittel etwa, setzt doch jemanden mit moralischen Skrupeln keinen Anreiz, seinem inneren Verlangen nachzugeben. Tut er es doch, leistet er juristisch betrachtet Arbeitsverweigerung. Wenn es blöd läuft, verliert er seinen Job – und das nur, weil er moralisch sein wollte. Hätte er mal vor Jahren diesen Ethikkurs nicht besucht, dann hätte er von der ganzen Sache ja keinen Schimmer gehabt und hätte gedacht, dass das Verwetten von Weizen eine gute und grundanständige Sache sei.

Eine umfängliche Moral ist nicht die lehrstoffbasierte, individuelle Verantwortung. Jedenfalls nicht alleine. Ohne einen starken Hegemon, der unter anderem auch nach moralischen Prämissen gestaltet und verwaltet, hilft es nichts, zwischendrin mal ein guter Mensch sein zu wollen. Jedenfalls nichts, was über den Rahmen eines guten Trinkgeldes, Nachbarschaftshilfe oder ein nettes Lächeln zum richtigen Zeitpunkt hinausgeht. Eine Wirtschaft lässt sich nicht in ethischere Bahnen lenken, bloß weil die Mitspieler innerhalb eines ansonsten amoralischen Systems plötzlich hie und da die Moral als Rettungsanker finden.



Moral ist staatliche Agenda, ist das Betätigungsfeld des politischen Primats. Die Wirtschaft muss nicht durch ihre Marktteilnehmer moralisch werden. Sie kann es nur durch gesetzte Grenzen. Durch jemanden, der sagt, bis wohin man darf und wo es kriminell wird. Wir brauchen keine Betriebswirtschaftler, die sich in den Ethikkurs setzen, sondern eine Politik, die sich traut, der Wirtschaft Vorgaben zu machen. Das ist das eigentliche Problem unserer Zeit. Das dadurch entstehende moralische Regulativ nennt sich dann Vernunft. Und die lässt sich nicht in die Wirtschaft hinüberprivatisieren. Frau Hartmann hat es sicherlich gut gemeint – aber mit den Ansätzen des guten Meinens, wie wir das heute an so vielen Stellen erleben, wenn man sagt, der Staat soll doch aufhören Vorgaben, Gesetze, Regeln oder Grundbedingungen zu entwerfen, kommt man lediglich in der Verschlechterung an. Gut gemeint heißt eigentlich fast immer schlecht ausgeführt.