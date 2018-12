Republikanisch sinnvoll

Sinnleere, Resignation, alles läuft auf Verschleiß: Was uns fehlt ist eine Erzählung, wofür es sich zu leben, lieben, arbeiten lohnt. Ein New Deal muss her. Es wird Zeit, dass wir wieder Republikaner werden.

Neulich hat mancher hier einen unserer letzten Podcasts kritisiert. Es ging um Resignation. Auch darum, dass wir glauben, es gäbe keine gesellschaftliche Erzählung mehr, weshalb es dem Gemeinwesen an Orientierung und an Sinn fehle. An diesem Punkt, so warf man uns auch vor, hätten wir weniger verdrossen, dafür mehr illusionär sein sollen. »Ich dachte ihr würdet uns eure spannende Erzählung anbieten, stattdessen lamentiert ihr, dass es keine gibt«, beschwerte man sich. Der Vorwurf hat natürlich eine gewisse Berechtigung. Den Schuhe ziehe ich mir an. Was wäre also eine Erzählung? Wie sähe denn ein Gesellschaftsnarrativ wenigstens tendenziell aus, das unter Umständen wieder etwas wie Sinn, Ordnung und Orientierung schaffen könnte?

Die Aufklärung hat die göttliche Ordnung einst aufgehoben. Das war schon Hegel und den Brüdern Schlegel klar. Sie suchten nach Wegen, die Leerstelle mit neuem Sinn aufzufüllen. Menschliche Existenz ohne metaphysische Geborgenheit, so glaubten die Romantiker dazumal, sei kaum auszuhalten. Die forschten nach einer »neuen Mythologie«, die die soziale Gemeinschaft stützen sollte. Ohne eine große Geschichte, so glaubten sie, würde es keinen gesellschaftlichen Konsens mehr geben. Ein künstlich entworfenes Glaubenssystem lehnten sie allerdings ab. Hinter die Ansprüche der Aufklärung durfte eine neue Erzählung nämlich nicht fallen. Die Quelle, so Friedrich Schlegel, sei in den »tiefsten Tiefen des Geistes« zu suchen. Hegel nannte dasselbe »eine Mythologie der Vernunft«.

Hier wurden die Grundzüge einer humanistischen Sinnstiftung entworfen. Für den israelischen Historiker Yuval Noah Harari war das nicht weniger als eine »humanistische Revolution«. Er schrieb in seinem Buch »Homo Deus: Eine Geschichte von Morgen«:

»Der moderne Pakt verschafft uns Macht, allerdings unter der Bedingung, dass wir unserem Glauben an einen großen kosmischen Plan, der dem Leben Sinn gibt, abschwören. Schaut man sich die Abmachung jedoch genauer an, stößt man auf eine raffinierte Ausstiegsklausel. Wenn es den Menschen irgendwie gelingt, einen Sinn zu finden, ohne diesen aus einem großen kosmischen Plan herzuleiten, gilt dies nicht als Vertragsbruch.

Diese Ausstiegsklausel war die Rettung für die moderne Gesellschaft, denn ohne Sinn lässt sich unmöglich Ordnung aufrechterhalten. Das groß angelegte politische, künstlerische und religiöse Projekt der Moderne bestand darin, einen Sinn des Lebens zu finden, der nicht in irgendeinem umfassenden Plan wurzelt. Wir sind keine Darsteller in einem göttlichen Drama, und niemand schert sich um uns und unsere Taten, und so setzt auch niemand unserer Macht Grenzen – aber wir sind trotzdem überzeugt, dass unser Leben einen Sinn hat.

[…]

Das Gegenmittel zu einem sinn- und gesetzlosen Dasein lieferte der Humanismus, ein revolutionärer neuer Glauben, der die Welt in den letzten Jahrhunderten erobert hat. Die humanistische Religion betet die Menschheit an und erwartet, dass diese die Rolle spielt, die Gott im Christentum und im Islam und die Naturgesetze im Buddhismus und im Taoismus spielten.

[…]

Dem Humanismus zufolge müssen die Menschen aus ihren inneren Erlebnissen nicht nur den Sinn für ihr eigenes Leben beziehen, sondern auch den Sinn für das gesamte Universum. Das ist das Hauptgebot, das uns der Humanismus mit auf den Weg gegeben hat: Gib einer sinnlosen Welt einen Sinn. Entsprechend bestand die eigentliche religiöse Revolution der Moderne nicht darin, den Glauben an Gott zu verlieren, sondern den Glauben an die Menschheit zu gewinnen.«

Der Glaube an die menschliche Vernunft hat nicht nur Kratzer erhalten. Man ist geneigt zu glauben, dass der Glaube erloschen ist. Zumal die Vernunft schon oft herhalten musste, um die schlimmsten Sauereien zu rechtfertigen. Dass nach der Ordnung durch ein absolutes Wesen ein Riss in der abendländischen Sinnstiftung entstand, wurde damals schon registriert, wie oben erläutert wurde. Mit dieser Erkenntnis lässt sich vieles, was dann im 19. und 20. Jahrhundert geschah, als Folge einer langen Orientierungslosigkeit nachzeichnen.

Gleichwohl wage ich aber zu behaupten, dass es nie in der Geschichte eine Gesellschaft gab, die so sinnbefreit war, wie diese in der wir momentan leben. Jede Zeit hat versucht eine Erzählung zu kreieren, um die Leere der nachgöttlichen Ära zu überspielen. Ja, selbst der Faschismus hat etwas erzählt, perspektivisch ins Auge gefasst. Bloß uns mangelt es an einer Weitsicht, die uns nicht nur als hortendes, egomanisches Subjekt klassifiziert, sondern eben auch als historisches Subjekt, das sich im Kontext zu seinem Umfeld und zu einer Zukunft eingliedert. Wenn man es überhaupt als eine Erzählung sehen will, dann ist es in diesen Zeiten die vom Individuum, das auf sich selbst schaut, sich mehr und mehr von der Gesellschaft abnabelt und ein reiner Eigenverantwortler ist. Ein sozialer Zusammenhang wird gezielt ausgeblendet.

Dies ist im eigentlichen Sinne keine Erzählung, sondern ein Schauermärchen. Gesellschaftliche Erzählungen künden vom Auftrag an sich und die Zukunft, interpretieren einen Sinn ins irdische Treiben, ins Schwitzen und Schuften. Sie nehmen der Mühsal die Sinnlosigkeit, indem sie klarmachen, dass wir alle an etwas arbeiten: Am Fortschritt, an einer harmonischeren Gesellschaft, ja an einer glücklicheren Welt. Wir sind alle hier, weil wir wohin wollen und nicht, damit wir es hinter uns bringen.

Nils Heisterhagen widmete sich in seinem Buch »Die liberale Illusion: Warum wir einen linken Realismus brauchen« dieses Themas. Was ich hier eine fehlende Erzählung nenne, bezeichnete er über viele Seiten als die postmoderne Dekonstruktion. Diese habe letztlich auch die Vernunft aufgelöst, zerlegt in Neuronen, vom freien Willen bereinigt und den menschlichen Determinismus in ein anything goes übergeleitet. Sie habe eine Sinnlosigkeitsphilosophie entstehen lassen – und eine große Depression.

Ganz sicher ist die Verdrossenheit, die wir heute bei vielen Zeitgenossen (und eben bei den Machern dieses Blogs) spüren, eine normale Reaktion auf einen gesellschaftlichen Zustand, der eben genau das, also die Gesellschaft, sukzessive atomisiert. Wie die oben genannten Romantiker muss man aber natürlich einsehen, dass man nicht hinter die Zeit zurückgehen kann, in der ein Gott die ordnende Instanz war. Dieser Zug ist – paradoxerweise gesagt: Gott sei Dank! – abgefahren.

Klar ist auch, dass eine bloße Erzählung ohne eine politische Neuausrichtung nichts als ein Märchen ist. Ich glaube aber, dass wir einen Republikanismus dem Wortsinne nach benötigen. Eine Erzählung, die wieder die öffentliche Sache in den Mittelpunkt rückt und den postliberalen Ungeist, der den Staat immer weiter aus der Verantwortung entlässt und das politische Primat abträgt, als eine sittenlose, betrügerische und kriminelle Haltung einordnet.

Wir benötigen ein neues Bewusstsein. Nämlich insofern, dass alles, was innerhalb der Gesellschaft geschieht, eine von öffentlichem Interesse ist. Ganz so, wie es im Wort Republik angelegt ist. Das heißt aber auch, dass eine neue Erzählung damit beginnen muss, das Primat der Politik zu reaktivieren und die Konzernokratie zu entmachten. Was ferner nötig ist, das ist die Reregulierung in vielen gesellschaftlichen Feldern. Ein gesundes Auspegeln von Rechten aber auch Pflichten, die sich für jeden republikanischen Staatsbürger ergeben. Es gilt im Privaten liberale Entfaltungsmöglichkeiten weiter zu etablieren, den öffentlichen Liberalismus, der viel zu oft als Ausrede dazu benutzt wurde, tun oder lassen zu können, was immer man gerade möchte, aber an die Leine zu legen.

Natürlich kann auch weiterhin jeder das sein, was er sein möchte. Diese Losung des Existenzialismus, in der wir uns als momentane Gesellschaft hemmungslos ergehen, hat ja eine Berechtigung. Wichtig ist aber, dass man die Identitätsschattenboxereien ins Private verfrachtet, so wie man die Religion peu a peu zu einem Privatvergnügen erklärte in den letzten Jahrzehnten. Im öffentlichen Raum sollten nun mal andere Kriterien den Diskurs bestimmen. Individuelle Themen sind zweitrangig, jedenfalls um an der ganz großen Glocke zu hängen. Der Diskurs um die öffentliche Sache bietet genug Themen.

Zentral ist diesen Republikanismus eine Frage, die man heute kaum noch vernimmt: Wie wollen wir leben? Im heutigen postliberalen System fragt man dergleichen nicht mehr. Man gibt vor; friss oder stirb. Das aber ist die wichtigste Frage des Gemeinwesens. Miteinander zu eruieren, wie man das Zusammenleben regeln, ausrichten und gestalten will. Wo benötigt man Kompromisse? Der Republikaner muss dazu bereit sein, absolute Reinheit, wie man das heute oft in überhitzten Debatten von rechts bis links als Mindestanspruch anführt, zu verwerfen. Diese Haltung kann man nur als Weltfremdheit bezeichnen, die einen keinen Schritt weiter bringt.

Der öffentliche Raum und seine Sachthemen: Das wäre der Rahmen einer neuen Erzählung. Dort ließe sich ein Diskurs entwickeln, der die Sinnlosigkeit unserer Zeit ersetzt durch die Bewusstmachung, dass alles Treiben hienieden ja irgendwie doch einen höheren Sinn hat. Keinen, der posthum im Paradies endet oder auf eine Weltrevolution hinfiebert natürlich. Nein, der ganz konkret auf die Verbesserung der Lebensbedingungen eingeht, der Fortschritt und Wohlstand für alle nicht nur schwammig in Aussicht stellt, sondern fassbar macht. Die republikanische Haltung ist ein Gemeinschaftsgefühl, es hievt die Arbeit als zentralen Bezugspunkt unseres Lebens, in eine Stellung, in der man sie nicht mehr mit sittenwidrigen Löhnen abspeisen kann, weil man damit der Öffentlichkeit schadet. Arbeit wird zum progressiven Vorgang, zur öffentlichen Sache – ohne dabei jene auszugrenzen, die keine Arbeit haben, denn sie gehören auch dazu.

Der Republikanismus, der mir vorschwebt, ist das wirkliche #Unteilbar. Nicht so, wie das Format unter diesem Namen, das man zuletzt installierte. Jenes barg nicht viele konkrete Ansätze, es war ein vages Bauchgefühl inmitten eines Wirtschaftssystems, in dem die öffentliche Sache mit Füßen getreten wird. Der unteilbare Republikanismus, den ich mir wünsche, prüft die Interessen der Allgemeinheit und hofiert nicht jene der Konzerne. Und er ist sich nicht zu schade dafür, die neue Ordnung auch zu überwachen. Dieses postliberale Paradox von heute, Gesetze zu entwerfen, aber die Überwachungsstruktur nicht zu gewährleisten oder an Personalmangel scheitern zu lassen (siehe Mindestlohn), dient nicht der Sache der Öffentlichkeit. In dieser Frage muss sich der neue Pakt deutlich illiberal geben.

Man kann freilich eine neue Erzählung nicht erzählen, bevor sie ansatzweise Gestalt in der Wirklichkeit annimmt. Wohin die Reise aber gehen muss, wenn wir als Gesellschaft überleben wollen, habe ich skizziert. Wir werden auch ohne überleben – nur nicht als Gesellschaft der gemeinhin anerkannten Wortbedeutung nach. Was wir erleben ist die Zerklüftung in immer mehr Parallelgesellschaften – bis hin zur Vereinzelung. Nur die Betonung eines kollektiven Gedankens kann dem entgegensteuern. Das ist ein Akt der Vernunft, der aber eine sinnstiftende Erzählung benötigt.



Dass wir keinen Plan haben in der hiesigen Gesellschaft, dürfte das gewichtigste Problem unserer Zeit sein. Die Menschen spüren, dass ihr Leben sich in Sinnlosigkeit verstrickt. Sie rebellieren. Nicht immer sinnvoll zuweilen, aber sie sind im Aufruhr. Was sie jetzt brauchen ist kein antifaschistisches Oberbelehren, neue Minijobwunder oder Durchhalteparolen. Gebt den Leuten Sinn! Gebt ihnen Orientierung! Sie wollen wissen, dass es sich lohnt auf der Welt zu sein. Nicht nur gehaltstechnisch, sondern auch perspektivisch. Danach dürsten sie.