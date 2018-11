Politikverdrossenheit: Wir Blogger stecken mittendrin

Möglicherweise sind wir aus ähnlichen Gründen politikverdrossen wie unsere Leser und Hörer. Vielleicht aber auch nicht. Fakt ist allerdings, dass wir uns müde fühlen, die täglichen politischen Meldungen und Ereignisse verfolgen und uns immer häufiger fragen: Was geht uns dieser Scheiß eigentlich noch an?

Darüber haben wir in einem diesmal doch eher ernsten Podcast gesprochen.

Inhalt:

00:14 Roberto & Tom allein zu Haus

01:04 Wie geht es Dir, Roberto?

01:35 Wie geht es Dir, Tom?

03:15 Wo sind die großen politischen Themen?

04:23 Was ändert sich durch den neuen CDU-Vorsitz?

06:20 Die SPD macht depressiv

07:30 Warum will die SPD Hartz-IV abschaffen?

12:00 „Der Mensch ist kein fauler Hund“

14:00 Was für eine Politik fordert von Konzernen „freiwillige Leistungen“?

18:00 Darf man „die da oben“ sagen?

20:00 Es fehlt uns an überzeugenden Erzählungen

22:00 „Querfrontler“ sagt man gar nicht mehr

23:30 Gibt es positive Science-Fiction-Utopien?

28:30 Schneid‘ das raus!

30:00 Was passiert (in Filmen) nach der Revolution?

32:50 Hast Du einen Hubschrauber?

33:10 Du hast einen Hubschrauber!

33:40 Sprechen wir über Michel Houellebecqs „Unterwerfung“

42:22 Wo ist unser höheres Ziel?

47:00 Hartz-IV abzuschaffen, ist kein großes Ziel, sondern eine Selbstverständlichkeit

48:49 Täte uns „The Purge“ gut?

50:59 Noch ein paar Worte zur Rhetorik der Grünen

54:00 Nahles versus Habeck

55:00 Keine erfolgreichen Grünen ohne AfD

56:25 Kurze Info und Abschied