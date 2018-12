Flucht und Migration: Der schlimmste Rassismus ist der Rassismus von oben

Die Migration beherrscht thematisch unsere Gesellschaft bis in die Ränder hinein. Dabei stehen unter anderem die Fragen im Vordergrund, ob „ungebremste Zuwanderung“ unser aller Ende bedeutet oder „gesteuerte Zuwanderung“ unser aller Seelenfrieden zur Folge hat. Darüber hinaus wird schnell das Thema „Ausländerfeindlichkeit“ oder „Rassismus“ aufgemacht, wenn jemand Kritik an der heutigen Form der Migrationspolitik anmeldet. Doch das Problem ist größer als es auf den ersten Blick scheint.

Die Migration hat sich innerhalb der Linken (nicht ausschließlich, aber auch der Partei) längst zu einer Grundsatzfrage entwickelt, die darüber entscheidet, wer auf der richtigen Seite steht, wer tatsächlich humanistisch oder eben das Gegenteil ist. Sehen wir der Einfachheit halber einmal von den zahlreichen Definitionen des Humanismus ab und betrachten wir ihn als Ideal der optimalen Persönlichkeitsentfaltung jedes Menschen, ist selbst diese verkürzte Definition wenig zielführend.

Einige Überlegungen zur Migration

„Alle sollen kommen!“ – politisch scheinbar korrekt, aber nicht wirklich human

Gemäß dem Motto „Offene Grenzen“ scheint es aus humanistischer Sicht geradezu zwingend, jedem Menschen, der Hilfe benötigt, einen Platz anzubieten, unabhängig von den Problemen logistischer Art, die sich daraus ergeben. Wenn jemand in seiner Heimat nicht mehr leben kann, ohne zu verhungern, zu verdursten, einem Attentat zum Opfer zu werden oder an Bomben- oder Drohnenangriffen zu sterben, dann braucht er einen Ort, der ihm Schutz bietet. Das ist indiskutabel, denn es geht um akute Bedrohungen, die Handlungsbedarf zur Folge haben, hier nicht zu helfen, wäre nicht nur nicht humanistisch, es wäre pervers.

Gehen wir also davon aus, dass jeder Mensch, der sich in einer der gerade geschilderten Situationen (oder einer ähnlich gravierenden) befindet, Schutz braucht und Schutz bekommt. Doch die Organisation der Hilfe darf natürlich nicht ausgeklammert werden. Denn was bedeutet es, wenn jedem Menschen, der einen guten Grund zur Flucht hat, diese ermöglicht wird?

Es bedeutet erstens, dass das Land (oder die Länder, reduzieren wir uns aber auf nur ein Land), das alle Migranten aufnimmt, in sich sehr stabil sein muss (von der profanen Frage des zur Verfügung stehenden Raumangebotes einmal ganz abgesehen). Es muss selbst auf robusten wirtschaftlichen Beinen stehen, um die zusätzlichen Herausforderungen – etwa Wohnraum, Integration, Arbeit, Bildung, gesundheitliche Versorgung, soziale Sicherungen – so zu organisieren, dass es weitere Menschen mit Grundbedürfnissen und weitere, die darüber hinaus gehen, einbetten kann.

Nun kann man, Politik und Mainstreammedien folgend, behaupten, dass Deutschland diese Voraussetzung mitbringt. Schließlich geht es „uns“ ja angeblich gut, das Wachstum scheint zu stimmen, die Exporte bleiben auf Rekordniveau, die Arbeitslosenzahlen sind seit Jahren rückläufig. Doch hinter der Fassade sieht es anders aus. Weil eine große Anzahl von Menschen entweder von diesen „Errungenschaften“ nichts mitbekommen oder – was häufiger der Fall ist – schlicht ausgeschlossen sind. Man muss an dieser Stelle betonen, dass sie sich nicht etwa „ausgeschlossen fühlen“, wie es gern kommuniziert wird, sie sind es tatsächlich. Ein Land wie Deutschland, das seit Jahren dafür sorgt, dass die „Mitte“ immer kleiner und die Armut immer größer wird, kann unmöglich von sich behaupten, die Herausforderungen einer Migration im großen Ausmaß zu stemmen, ohne dass es intern Konflikte gibt. Wir erleben das ja auch, es lässt sich belegen durch Bewegungen wie Pegida oder das Erstarken der AfD, die nichts anderes tun, als massenhaften Wohlstand herauf zu beschwören, wenn nur die Migration weg wäre. Viele Menschen wollen daran glauben. Nicht, weil sie die Lösungen von Pegida und AfD für wirklich realistisch hielten, sondern weil ihnen niemand bessere Ideen präsentiert.

Zweitens bedeutet das Zulassen jeglicher Migration, dass die Herkunftsländer ein Problem haben, oder besser: noch eines mehr. Denn zum einen flüchten Menschen nicht aus einer Laune heraus aus ihren Heimatländern. Sie tun dies in aller Regel, weil sie keine andere Wahl mehr haben.

(Diejenigen, die es doch aus einer „Laune“ heraus tun oder andere egoistische oder kriminelle Motivation haben, können beim Gesamtproblem getrost vernachlässigt werden, denn die Terroristen oder „Sozial-Touristen“, die angeblich hunderttausendfach zu uns kommen, sind ein Märchen, das nicht nur Pegida und die AfD, sondern auch die Unionsparteien, die FDP und die SPD, häufig auch die Grünen, proklamieren.)

Zum anderen führt die Flucht von zahlreichen Menschen dazu, dass später – vorausgesetzt, die betroffenen Länder kommen wieder auf die Füße, was bei der internationalen Lage seit Langem nur schwer vorstellbar ist, weil deren Schwächung gewollt ist – eben diese Menschen in ihren Heimatländern fehlen. Weil sie vielleicht Fachkräfte sind, weil sie am Wiederaufbau nicht teilnehmen, weil die Zusammensetzung der Bevölkerung insgesamt zu einer erheblichen Schwächung führt – qualitativ wie auch quantitativ -, weil die Infrastruktur zerstört ist, weil Familien auseinandergerissen wurden, weil Traumata verarbeitet werden müssen, weil Harmonie und Stabilität empfindlich gestört oder zerstört worden sind. Kurz: weil zu jedem Land Menschen gehören, deren Heimat es ist, weil nur die Verbundenheit zu ebendieser Heimat sicherstellen kann, dass sich eine funktionierende Gesellschaft entwickelt bzw. wiederhergestellt werden kann.

Fazit: Massenhafte Migration führt sowohl in den Herkunftsländern als auch in den Aufnahmeländern zu gravierenden Problemen. Für die Herkunftsländer wird jeder Wiederaufbau mit jedem Menschen, der das Land verlässt, massiv erschwert. Für die Aufnahmeländer steigert sich – je nach innenpolitischer wirtschaftlicher Situation – die Gefahr von Unruhen, Anfeindungen, Hass und Anschlägen.

Zudem mag es befriedigend sein, mit der inneren Überzeugung ausgestattet zu sein, dass man als Individuum bereit ist, jedem Menschen in Not zu helfen. Doch Hilfe bedeutet immer auch, die Rahmenbedingungen für den Menschen in Not zu verbessern. Fehlt dieser Gedanke, ist die Hilfe nicht mehr als eine Geste, um sich selbst gut einschlafen zu lassen. Wenn ich weiß, dass ein Mensch Hilfe braucht, und wenn ich weiß, woran es liegt, dass er Hilfe braucht, muss ich dafür sorgen, dass der Grund seiner Hilfebedürftigkeit behoben wird. Im besten Fall – und davon sind wir inzwischen Lichtjahre entfernt – sorge ich dafür, dass er gar nicht erst in die Situation kommt, hilfsbedürftig zu sein. Das kann man freilich nicht von jetzt auf gleich erreichen, denn es sind massenhaft „Kinder in den Brunnen“ gefallen. Daher ist akute Hilfe notwendig. Doch die Gründe für diesen „Sturz in den Brunnen“ spielen gesellschaftlich und politisch kaum (noch) eine Rolle, sondern nur die Frage, ob wir alle aufnehmen können, müssen, wollen oder nicht.

Wenn die letzten 10 oder 20 oder mehr Jahre darauf verwendet worden wären, die Gründe für die Flucht der unzähligen Menschen konkret und immer wieder beim Namen zu nennen, stünden wir heute nicht da, wo wir stehen. Und – viel wichtiger – die vielen Migranten von heute wären niemals welche geworden.

„Gesteuerte Zuwanderung“ oder „ungebremste Migration“ – ein Trugschluss

Bei der Frage, wie mit Migration am besten umzugehen sei, hat sich die alltäglich benutzte Formulierung der „ungebremsten Migration“ zu einem politischen Gegenstück der „gesteuerten Zuwanderung“ entwickelt. Es ist klar, dass durch das erste Bild eine negative Assoziation im Kopf aufgebaut wird, im zweiten dagegen die potenziellen Vorteile für die Gesellschaft im Fokus stehen. Doch letztlich ist beides ein Schreckensszenario.

Ungebremste Migration impliziert eine Bedrohung. Wenn alle kommen, alle ungebremst zu uns strömen, dann ist das in der Vielzahl nicht leistbar, dann muss man befürchten, dass auch kriminelle Migranten kommen, die womöglich nicht einmal einen nachvollziehbaren oder rechtlich durchsetzbaren Grund für ihr Kommen haben. Ungebremste Migration – so wird es uns längst nicht mehr nur durch die AfD oder Pegida vermittelt, sondern auch durch die etablierten Parteien – ist eine Bedrohung, die es abzuwehren gilt. Nun sind die Flüchtlingszahlen in den letzten Jahren stetig zurückgegangen, trotzdem ist der Kampfbegriff der ungebremsten Migration nach wie vor sehr wirksam. Der Grund dafür ist zum einen ein Feindbild, das gehegt und gepflegt wird, die Migranten stören das soziale Gleichgewicht im Land, sie sorgen dafür, dass der Wohlstand abnimmt – so die absurde Behauptung, weil kein Flüchtling zu uns kommt und Wohlstand erhält. Zum anderen sollen durch Bedrohungen immer auch Maßnahmen erklärt und durchgesetzt werden, die die Freiheit einschränken und die Bürger beschränken. Dabei muss man berücksichtigen, dass der soziale Frieden im Land tatsächlich in Gefahr ist, nicht jedoch, weil geflüchtete Menschen aufgenommen werden, sondern weil parallel zur erschreckenden Situation in den Herkunftsländern auch hierzulande die Rahmenbedingungen immer fataler werden. Dafür jedoch die Innenpolitik verantwortlich zu machen, ist ebenso unerwünscht wie die Fluchtursachen in den Ländern zu suchen, die durch Kriege, Regime Changes und wirtschaftliche Sanktionen erst die Not der Flucht erzeugen.

Fakt ist jedoch, dass die sogenannte „ungebremste Zuwanderung“ nicht zu verhindern sein wird, solange weiter daran gearbeitet wird, die Not in den betroffenen Ländern zu verschlimmern. Ändert sich das nicht, werden die Fluchtbewegungen weiter zunehmen, einfach, weil das Überleben Priorität hat. Und weil die Lebensgrundlagen zunehmend zerstört werden, sodass die Menschen sich nicht auf die Flucht begeben, um in unsere Sozialsysteme auszuwandern, sondern aus nacktem Überlebensinstinkt. Menschen, die sich in einer solch extremen Lage befinden, denken nicht darüber nach, was auf sie zukommt, sondern nur, vor was sie flüchten. Es ist ein Luxusgedanke, der nur Menschen mit einem gewissen Luxus kommen kann, dass flüchtende Menschen einem Kalkül folgen, das über den Überlebenswillen hinausgeht.

Das Gegenstück zur ungebremsten Migration ist die „gesteuerte Zuwanderung“. Sie folgt dem wirtschaftlichen Blick auf eine bestimmte Zielgruppe, die für den eigenen Vorteil genutzt werden soll. So etwas wie gesteuerte Zuwanderung ist letztlich nur die konsequente und perverse Fortführung des Gedankens an die ungebremste Migration, nur mit mehr Profit für das Land, das Menschen anderer Länder aufnimmt. Um Schutz oder Hilfe geht es den vermeintlich „Helfenden“ nicht. Es ist daher durchaus nachvollziehbar, wenn Linke zwischen Menschen in Not und solchen, die hierzulande ausgebeutet werden sollen, unterscheiden und dies kritisch betrachten. Dennoch wird der nächste gedankliche Schritt nur selten gemacht: nämlich der, dass auch die Flucht ohne entsprechenden fachlichen Hintergrund zu nichts anderem da ist, als die Herkunftsländer der Flüchtenden zu schwächen. Wer Fachkräfte anderer Länder ins eigene Land holt, um deren Fachlichkeit zu nutzen und finanziell auszunutzen, schwächt die Infrastruktur der Ursprungsländer ebenso wie der, der Menschen ohne besondere Fähigkeiten dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Der egoistische Gedanke an Facharbeiter ist genauso kurzsichtig und egoistisch wie der an eine vermeintliche Rettung aus Kriegsgebieten, die von hier aus erst möglich gemacht wurden.

Politisch gewollt ist die Debatte darüber, ob man ein Rassist oder Ausländerfeind ist, wenn man darauf pocht, die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern und so dafür zu sorgen, dass Fluchtbewegungen nicht mehr notwendig sind. Wer diese Haltung zeigt, wird diffamiert als jemand, der den humanistischen Grundgedanken nicht verstanden hat, dabei ist es nur humanistisch, wenn die Bedingungen in jedem einzelnen Land der Welt so sind, dass die Menschen dort eine Heimat haben, in der sie sich entfalten können. Wie arrogant ist der Gedanke, dass eine solche Entfaltung nur hierzulande gelingen könnte?

Migration und die vermeintliche „Bereicherung der Gesellschaft“

Worauf die grundsätzliche Frage im Zusammenhang mit der Migration abzielt, wird in folgendem Absatz des UN-Migrationspakts deutlich:

„Dieser Globale Pakt ist Ausdruck unserer gemeinsamen Entschlossenheit, die Zusammenarbeit im Bereich der internationalen Migration zu verbessern. Migration war schon immer Teil der Menschheitsgeschichte, und wir erkennen an, dass sie in unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt und dass diese positiven Auswirkungen durch eine besser gesteuerte Migrationspolitik optimiert werden können. Die meisten Migranten auf der Welt reisen, leben und arbeiten heute auf sichere, geordnete und reguläre Weise. Dennoch hat Migration unbestreitbar sehr unterschiedliche und manchmal unvorhersehbare Auswirkungen auf unsere Länder und Gemeinschaften und auf die Migranten und ihre Familien selbst.“

Letztlich ist das nicht neu, der UN-Migrationspakt bestätigt nur, was sich schon seit längerer Zeit abzeichnet. Abgesehen davon, dass im gesamten Papier das Wort „Fluchtursachen“ nicht ein einziges Mal erwähnt wird (geschweige denn konkrete Gründe genannt werden), macht der zitierte Absatz die Leugnung der eigentlichen Problematik deutlich. Migration wird erstens als ein Teil der Menschheitsgeschichte gedeutet, den es schon immer gab. Das ist korrekt, doch die Gründe für die Migration haben sich in Zeiten von Kriegen, Regime Changes und der Gier nach Ressourcen verändert. Der Absatz verschleiert zudem, dass Migration in der Tendenz nicht etwa auf „sichere, geordnete und reguläre Weise“ geschieht, sondern aufgrund von Existenz- und Todesangst.

Doch der Knackpunkt ist ein anderer. Wenn von der Migration als „eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung“ gesprochen wird, wird klar, dass es vornehmlich um den Wohlstand der Aufnahmeländer geht. Es ist daher kein Wunder, dass die Ursachen für Flucht unerwähnt bleiben, sie interessieren schlicht nicht.

Auf „heise.de“ heißt es dazu:

„Migration mag zwar für einige (Kapital)Gruppen, die sich der Ausbeutung von MigrantInnen bedienen können, eine Quelle des Wohlstandes sein, für die absolute Mehrheit der MigrantInnen – ob durch Kriege oder ökonomische Krisen zur Wanderung in fremde Länder getrieben – stimmt diese Wahrnehmung ebenso wenig wie für die Ansässigen in den Zielländern der Massenwanderungen. Der gehobene Mittelstand mag da und dort von billigen Putzkräften und Altenpflegerinnen profitieren, die weniger Betuchten spüren die Konkurrenz am Arbeits- und Wohnungsmarkt.“

Diese Strategie zu erkennen, ist im Grunde einfach, die Ausbeutung soll dank kontrollierter Migration weiter fortgeführt und ins Extreme gesteigert werden. Doch die Rhetorik ist weichgespült, sie lässt es zu, dass sich auch Menschen, die mit der Ausbeutung anderer eigentlich nichts am Hut haben, mit den Formulierungen identifizieren können. Und zwar aus einem einfachen Grund: die Migration wird als natürlicher Prozess beschrieben, gegen den zu sein ein Zeichen für Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus ist. Wohlstand für alle, das bedeutet offene Grenzen für alle, und wer sich gegen eines oder beides ausspricht, kann kein Humanist sein, geht es doch darum, dass es allen besser geht.

Solch eine Haltung muss man sich jedoch leisten können, und viele Menschen hierzulande können das eben nicht. Weil sie ganz sicher keine Putzkraft bezahlen können, weil sie ihren Job sicher nicht großzügig abgeben oder teilen können, weil sie sowieso schon Schlange stehen, wenn sie eine Wohnung suchen, die durch die private Wohnungswirtschaft kaum oder gar nicht mehr bezahlbar ist. Wohlstand beginnt erst mit einem gewissen erreichten wirtschaftlichen Niveau, und wer davon weit entfernt ist, sich nach und nach davon entfernt oder konkrete Anzeichen für eine begründete Angst vor dem Verlust eines gewissen Wohlstandes empfindet (nicht, weil mit der Empfindung etwas nicht stimmt, sondern weil die Zeichen seinerseits richtig gedeutet werden), der kann mit der Vorstellung auf Wohlstand für alle wenig anfangen.

Migration versus Fluchtursachen

Ausgangspunkt des grundlegenden Konfliktes ist die fehlende Differenzierung zwischen dem Thema Migration und Fluchtursachen. Beides wird kaum noch zusammengebracht, sondern vielfach unabhängig voneinander betrachtet. Dadurch wird die massenhaft erzwungene Migration, also die Flucht vor Umständen, die das Leben im Heimatland unmöglich machen, nicht in dem Maße berücksichtigt, wie es sinnvoll und wichtig wäre. Dies führt zur irrigen Unterstellung, dass Flucht eigentlich gar keine Flucht ist, sondern eine Entscheidung, die Menschen treffen. Und wer aufgeklärt und humanistisch denkt, der akzeptiert und respektiert eine solche Entscheidung.

Doch so funktioniert humanistisches Denken nicht, denn zu Beginn dieses Textes hieß es, dass Humanismus

als Ideal der optimalen Persönlichkeitsentfaltung jedes Menschen

angesehen werden kann. Das impliziert, dass jeder Mensch dort seine optimale Persönlichkeitsentfaltung erfahren kann, wo er diese braucht und sich wünscht. Das kann aber nicht auf Flucht beruhen, denn damit wird die Möglichkeit der individuellen und persönlichen Entfaltung behindert, verhindert. Der Mensch, der einen flüchtenden Menschen zu sich einlädt, beruhigt sein Gewissen, er tut durchaus Gutes, und er signalisiert Hilfsbereitschaft für eine akute Situation (und diese akute Hilfe ist nötig, wie oben erwähnt wurde). Er kann aber – zumindest kurzfristig – nichts für die Persönlichkeitsentfaltung des geflüchteten Menschen tun, denn der muss sich an die neue Umgebung anpassen, die Kultur, das Essen, die Sprache, die Werte (was auch immer das konkret bedeuten mag), das gesellschaftliche, politische System, das ihm zunächst einmal fremd ist. Um also die eigene Persönlichkeitsentfaltung sicherzustellen, muss der geflüchtete Mensch einen langen Weg gehen, der nicht einmal zwingend zur genannten Persönlichkeitsentfaltung führen muss.

Das kann es nicht sein.

Eine einfache Frage

Rund um die Frage, wie der richtige Umgang mit der Migration aussehen kann, soll oder muss, wird eine Überlegung in den Hintergrund gedrängt, die zu einer grundlegenden Vereinfachung beitragen kann. Wenn man sich fragt, was getan werden müsste, damit jeder Mensch – egal, wo er lebt – gut auskommen könnte, liegt die Antwort auf der Hand: Nötig sind die wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen, die an jedem Fleck der Erde ein menschenwürdiges Leben zulassen. Geht man die Sache von dieser Seite aus an, entfernt sich die Problematik von Flucht aus dem Fokus. Wenn – und das klingt aus der heutigen, auf nur kleine Punkte reduzierte Sicht der Dinge – kein Grund mehr zur Flucht besteht, besteht auch kein Grund mehr, Angst vor Überfremdung oder die „Einwanderung“ in unsere Sozialsysteme zu haben. Sobald die sozialen Sicherungssysteme global auf einem Niveau eingependelt werden können, das wirtschaftliche Not und daraus resultierende Flucht überflüssig macht, wäre viel gewonnen. Insbesondere für die Menschen, die sich auf die Flucht begeben müssen und denen ja zuallererst geholfen werden muss.

Doch diese Vorstellung dürfte als naiv und weltfremd abgetan werden. Soziale Gleichheit besteht ja nicht einmal innerhalb eines Landes oder Europas. Wer diesen Kritikpunkt anbringt, hat sogar recht, er braucht aber nur noch einen kleinen Schritt, um zu erkennen, dass die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit ein Faktor ist, der in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden kann, aber kaum benannt wird. Wenn es unsere reiche Gesellschaft, unsere reichen Gesellschaften nicht schaffen, die Lebensbedingungen der in ihnen lebenden Menschen gerecht zu gestalten, dann kann man nicht erwarten, dass ebendiese Gesellschaften ein ernsthaftes Interesse daran haben, in einem noch größeren Maßstab echte Verbesserungen zu erzielen, und zwar weltweit.

Eine politische und wirtschaftliche Gesellschaft, die nicht die Fähigkeit oder den Willen besitzt, die Lebensbedingungen aller Menschen zu verbessern, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine Gesellschaft, die viel redet. Aber nichts sagt.

Noch ein paar Worte zum Rassismus, der gern politisch genutzt wird, um den Schwachen deutlich zu machen, dass sie sich für die noch Schwächeren stark machen sollen, obwohl doch diejenigen mit den wirklich starken Positionen ganz woanders zu finden sind:

Auf „Wikipedia“ (das hier durchaus zitiert werden kann), befindet sich unter dem Artikel „Rassismus“ folgender Satz:

„Rassistische Theorien und Argumentationsmuster dienen der Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen und der Mobilisierung von Menschen für politische Ziele.[2] Die Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten „ethnischen Säuberungen“ und Völkermord.“

Hinsichtlich der Diskussionen darüber, inwieweit die Migration dem „Wohlstand für alle“ dient, also: unserem Wohlstand, kann man die Frage in den Raum stellen, woher der Rassismus in der Bevölkerung wohl kommen mag. Und es ist sicher nicht falsch, wenn man vermutet, dass der Wunsch nach etwas wie einem bestehenden „Herrschaftsverhältnis“ oft gut ankommt. Fatal dabei: Jene, die alltäglichen Rassismus als das Mittel ihrer Wahl favorisieren, verkennen dabei, dass sie selbst mit den Herrschaftsverhältnissen schon längst nichts mehr zu tun haben. Sie verteidigen eine Grundhaltung, die ihnen erstens nichts nutzt. Und zweitens dafür sorgt, dass sie für eben diese politischen Ziele missbraucht werden. Politische Ziele, die vor allem auf eines abzielen: die Rechtfertigung der politischen Verhältnisse und deren massive und aggressive Ausdehnung.

Diese Form des Rassismus ist wohl die gefährlichste und am wenigsten medial beachtete, die man sich vorstellen kann.