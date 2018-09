Worauf wollen wir eigentlich hinaus?

Schaffe, schaffe – und s’Häusle baue? Das war die Sinnstiftung der alten Bundesrepublik. Ja, selbst die DDR hatte einen Plan und animinierte seine Bürger, aus den Ruinen aufzuerstehen und was zu schaffen. Und heute? Was ist unser Plan? Durchhalten? Aber wofür?

Seit Jahrzehnten wissen wir, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben. Was das genau heißt, bleibt schemenhaft. Ob diese Wettbewerbsfähigkeit mehr Wohlstand, Investitionen oder Innovationen bringt, eine Verbesserung der Lebensumstände für die Bevölkerung: Das ist nicht automatisch gesagt. Wettbewerbsfähigkeit kann ja auch heißen – und man muss wahrscheinlich befürchten, dass genau das damit gemeint ist! -, dass man flexibel und mobil bleibt, günstig und effizient, was heißt: Den Gürtel noch ein Loch weiter zuzuziehen. Damit wir auch weiterhin wettbewerbsfähig zubeißen können. Die Tragödie an der Sache ist nun jene: Diese Abwärtsspirale, die man ökonomisch verquast Wettbewerbsfähigkeit nennt, scheint das einzige Ziel unseres Wirtschaftssystem zu sein. Oder fällt Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser ein anderes ein?

Ja gut, Profitmaximierung und Akkumulation großer Unternehmen. Stimmt schon, das ist ein Ziel – wenn auch kein zielführendes. Aber das meine ich an dieser Stelle ja auch mal ausnahmsweise gar nicht. Was ich meine: Welches große Ziel, welchen visionären Plan hat der neoliberale Kapitalismus für die Gesellschaft in petto? Wenn schon nicht mit ehrlichen Absichten, so doch als Potemkinsches Dorf, als Attrappe zur Hebung der allgemeinen Befindlichkeit …

Je länger man darüber nachdenkt, desto ernüchternder ist es. Denn dieses System macht sich nicht mal mehr die Mühe, sich mit einem hehren Motiv, mit einer Verheißung oder einem Versprechen auszustatten. So arm war noch kein Wirtschaftssystem davor. Mensch, im Osten hatten sie doch nichts! Aber einen Plan konnten sie sich schon leisten, eine Vision war auch dort lieb und teuer. Fünf-Jahres-Pläne wurden verabschiedet, wenn auch nicht immer erfüllt – auch wenn man selbstverständlich so tat, als habe man sie schon vorher erledigt. Nach dem Krieg sollte es den Menschen besser gehen im sozialistisch geplanten Deutschland, Wohlstand sollte sukzessiv Einzug halten. Die Menschen bekamen einen Grund für ihren Arbeitseinsatz, sie mussten nicht nur schuften, damit der Dorn des Gürtels nachher eine Stanze weiter eingelocht werden kann.

Nicht so viel anders lief es in der Bundesrepublik. Wenngleich das Versprechen dort mit persönlichem Wohlstand für alle unterfüttert war. Dass die Wirtschaft aber nach dem Krieg kein Selbstzweck zu sein hat: Das hat man auch in der Bonner Republik begriffen. Das Sozialstaatsgebot ist ein Beleg dafür.

Doch nochmal zurück zu Sache: Welches Versprechen wirft diese neue Wirtschaftsordnung ab? Worauf wollen wir eigentlich hinaus? Individuelles Weiterkommen? Ja, vielleicht, mit etwas Glück, Beziehungen und sozialer Vorabstellung. Kollektives Verbessern zum Wohl aller? Man weiß so wenig. Ein debattiertes Thema ist es allerdings nie. Wird schon irgendwie weitergehen: Diese Losung ist nun tatsächlich nichts, was Arbeit und Handel in ein sinnvolles Licht rückt.

Natürlich, Schwamm drüber, dass Versprechungen nicht immer hielten, was sie – na eben! – versprachen. Geschenkt auch, dass sie nie allen die Segnungen zuteil werden ließen, die auf dem Gabenteller präsentiert wurden. Aber so ganz ohne, so völlig bar einer Perspektive, ohne ein Ziel am Horizont, schmiert doch alles ab. Zumal dann, wenn das System nicht mal rudimentär fair aufgestellt ist, Ausgleiche schafft oder Wohlstandsüberschüsse der einen zu den anderen hin umverteilt. Die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens und Schaffens, der menschlichen Arbeit und Betriebsamkeit: Wer das als Teil des Konzepts vernachlässigt, der hat die menschliche Kondition völlig falsch eingeschätzt.

Ein System, bei dem man nicht das Gefühl nährt, dass es keine Entwicklung und keinen Fortschritt gibt, im Gegenteil, bei dem man stets geneigt ist zu glauben, dass der derzeitige malade Zustand noch eine bessere Verfassung im Hinblick auf die Zukunft darstellt, gerät zwangsläufig in die Sinnkrise. Dieses Problem war stets im Neoliberalismus angelegt, denn er etablierte sich als eine teils chaotische, teils unfair geregelte Wirtschaftsordnung, in der durch Spar- und Sachzwänge, durch strikten Taylorismus in allen Branchen, durch Effizienz um jeden Preis, einen dauerhaften Unterbietungswettbewerb entfesselte, der keinerlei Ambitionen mehr hegte, diese im Wesenskern angelegte zwanghafte Leere durch Tilgung gestalterischer Freiräume mit einem neuen sinnfüllenden Narrativ aufzufüllen.



Es gibt keinen Raum für einen etwaigen Sinn, weil der einzige systemische Sinn ist, die pure Sinnlosigkeit des Arbeitens und Werteschaffens ohne den Genuss der erarbeiteten Früchte in den Mittelpunkt zu stellen. Aus der Perspektive der menschlichen Natur birgt Arbeit um der Arbeit willen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wohin die Arbeit eines Tages führt, was sie einbringt, wie sie Früchte trägt, nichts als die pure Sinnlosigkeit in sich. Sinnloses arbeiten, sparen, durchhalten, Gürtel enger schnallen ohne auch nur zu ahnen, für was das alles gut sein soll: Dazu müsste das menschliche Gemüt nihilistisch sein. Ist es aber nicht: Es braucht Narrative, Sehnsüchte und Ziele. Und nichts davon hat der Neoliberalismus zu bieten.