Deutschland geht es viel zu gut … drum spendet für die Blogger!

Nie wurden die Arbeitslosenstatistiken so effektiv gefälscht wie heute. Niemals lebten wir in einem Land, in dem man gut und gerne lebt, ohne zu wissen, welche PR-Agentur sich so einen Schwachsinn eigentlich ausdenkt. Nie klang das Wort „Steuergestaltung“ so vorbildlich, und nie waren so viele Deutsche mit mehr Wissen darüber ausgestattet, dass ihr Wissen in Sachen Aktien als Geldanlage eher rudimentär vorhanden ist, von den finanziellen Mitteln, damit einen Haufen Schotter machen zu können, mal ganz abgesehen.

Und die Medien erst. Nie waren sie so faktenreich wie heute, nie waren sie sich so einig in ihren Einschätzungen, sodass sie vertrauensselig voneinander abschreiben. Nie waren Journalisten weiter entfernt von Vetternwirtschaft, Think Tanks und blindem Hass auf alles, was mit „Pu“ anfängt und „tin“ aufhört. Nie waren die Medien gewissenhafter in ihrer Recherche als heute, da wird bis zu 19 Minuten geprüft, gereist, gefragt, bevor nach minutenlangen Redaktionskonferenzen entschieden wird, dass es zwar Fake News sind, die Richtigstellung aber am nächsten Tag noch genauso ofenwarm ist wie heute.

Wir finden das ehrlich gesagt überhaupt nicht lustig. Insbesondere, weil wir Blogger – und damit meinen wir ausdrücklich unzählige Blogs, die einen herausragenden Job machen – gegen die Maschinerie des Mainstreams naturgemäß kaum ankommen. Wir stemmen uns dagegen, schreiben uns die Finger wund, podcasten, kommentieren, streiten, provozieren, suchen nach Hintergrundinfos, die die großen Medien nicht bieten können, meist aber eher gar nicht bieten wollen. Unsere Tastaturfinger „bluten“ gewissermaßen, und zu manchen Zeiten wollen wir einfach nur Pflaster benutzen, uns mit einem Buch oder Gin in die Ecke setzen und der Welt ihren Schmerz lassen.

Machen wir dann aber doch nicht, außerdem ist jetzt auch mal gut mit dem Lamentieren!

Menschen mit einem Gespür für Zwischenzeilen haben längst bemerkt, dass dies ein Spendenaufruf wird. Passend zur Weihnachtszeit, das hat quasi Tradition, machen Blogger auf sich aufmerksam und bitten um Unterstützung. So auch wir. Wir möchten heute aber nicht nur um Spenden für uns bitten (auch wenn das zugegebenermaßen unser primäres Anliegen ist, so viel Egoismus muss sein), sondern anregen, die Szene der sogenannten linken „alternativen Medien“ insgesamt wertzuschätzen. Und das auch und besonders, weil es Blogs gibt, mit denen wir uns gern fetzen, und weil es Blogs gibt, die eben genau das gern mit uns tun. Wir fassen das als Vorteil auf, als das Erlangen eines Reifegrades, als notwendigen und wichtigen Diskurs, auch wenn es zuweilen hoch her geht.

Wir sind das Salz in der Suppe! Nicht wir #neulandrebellen, jedenfalls nicht nur, sondern ungeheuer viele Blogs und Podcasts, die nicht müde werden, die Themen der Zeit aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Wir zählen uns dazu, wir sind froh, unseren Anteil zu leisten und hier und da den einen oder anderen Aha-Moment zu erzeugen, zu provozieren oder auch mächtig auf die Fresse zu kriegen. Gehört alles dazu.

Seit wir mit den #neulandrebellen angefangen haben, sind einige regelmäßige Spender zu uns gekommen, die uns mit Herzblut unterstützen. Diesen Freunden unserer Arbeit möchten wir an dieser Stelle herzlich danken!

Ebenso gilt unser Dank all jenen, die uns einmalig oder auch unregelmäßig Spenden zukommen lassen. Auch sie erleichtern uns die Arbeit sehr, weil wir ein wenig mehr Zeit neben unseren hauptberuflichen Tätigkeiten in den Blog investieren können.

Unsere Bitte jetzt richtet sich an jene, die sich angeregt fühlen, uns zur Weihnachtszeit etwas zukommen lassen zu wollen. Jeder Euro hilft, damit wir weitermachen und uns weiter entwickeln können. Und jeder Euro ist eine Geste der Wertschätzung, die uns – auch in Motivationslöchern wegen Weltschmerz oder anderer Leiden, die das Wesen Mensch so mit sich herumträgt – aufbaut, motiviert und das Gefühl vermittelt, nicht ganz falsch zu liegen mit dem, was wir tun.

Aber ganz ehrlich, ob Ihr es glaubt oder nicht: Wir sind an einem Punkt, an dem wir der festen Überzeugung sind, dass linke Blogs, die gegen den Mainstream schwimmen, heute und in Zukunft immer wichtiger werden (also weit über unseren kleinen Mikrokosmos hinaus). Die Zeiten werden rauer, die Winde beißender, die Attacken heftiger. Deshalb rufen wir heute zu einem Spendenaufruf für Blogs auf!

Spendet, was das Zeug hält, unterstützt Eure linken Lieblings-Blogs, kommentiert, warum Ihr genau diese Blogs so außergewöhnlich findet, lasst die Macher wissen, dass sie einen guten und wichtigen Job machen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass das Balsam für die Blogger-Seele ist und verdammt guttut. Auch und gerade in der Vorweihnachtszeit.

Es gibt „Publikations-Organe“, Blogs, die Eure Unterstützung brauchen und die Euch und Euer Denken und Eure Wünsche unterstützen.

In diesem Sinne: Werdet „Organ-Spender“!