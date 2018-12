Schweigen ums Baukindergeld

Wenn es der gehobenen Mittelschicht in puncto Wohnraum gut geht, würde das am Ende das Klima am gesamten Wohnungsmarkt entspannen. Das ist fast klassische Pferdeäpfel-Theorie. Grober Unfug, aber leider viel zu selten und viel zu leise öffentlich thematisiert.

Den folgenden Text ließ ich absichtlich in der Pipeline stecken. Denn ich wollte vermeiden den Eindruck von Voreiligkeit zu erzeugen. Als vor etwa zwei Woche die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Kritik am Baukindergeld der Bundesregierung veröffentlichte, las ich nur bei SPON einen sehr kurzen Artikel darüber. In den nächsten Stunden, so stellte ich mir vor, werden andere Zeitungen nachziehen, nochmal genauer auf die Vorwürfe der OECD eingehen. Genau das passierte allerdings nicht.

Die Frankfurter Allgemeine ist bis heute nicht auf das Thema eingegangen. Selbst die Süddeutsche, durchaus ausgewogener als die Kontrahentin vom Main, hat sich dazu nicht geäußert, ja nicht mal wertfrei darüber berichtet. Das ist schon erstaunlich, weil Kritik aus dem Ausland oder inländische Kritik, die sich ans Ausland richtet, immer eine kleine Schlagzeile wert ist im hiesigen Medienbetrieb.

Die Zuschüsse, so mahnt die OECD an, würden »den ohnehin schon boomenden Wohnimmobilienmarkt weiter anheizen«, außerdem würde er »den Zugang zu erschwinglichem Wohnraum für einkommensschwächere Haushalte weiter erschweren«. 12.000 Euro pro Kind können Familien innerhalb von zehn Jahren erhalten, sofern sie sich Wohneigentum gebaut oder gekauft haben. Das ist Geld, das nicht in soziale Brennpunkte fließt, nicht dorthin wo Menschen mit kleinem Einkommen in überteuerten Wohnraum leben müssen, sondern in weitläufige Siedlungen am Stadtrand, wo standardisierte Häuschen adäquat in einer Reihe stehen – und wo sie vom Familien-SUV flankiert werden, mit dem man dann und wann in die teuren Innenstädte braust.

Die OECD schlägt ein bisschen undeutlich formuliert vor, dass unter anderem »Investitionen […] in Infrastruktur« wesentlich sinnvoller wäre, als dieses Baukindergeld. Man kann das als durchaus warmen Ratschlag zur Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus begreifen. Denn wenn der das Wohnungsangebot in Deutschland mit preiswerten Wohnraum flutet, sinkt das Niveau der Mieten und Kaufpreise allerorten. Die Pferdeäpfel-Theorie, mit der man das Baukindergeld verankerte und wonach die Besserstellung der gehobenen Mittelschicht zur unteren Mittel- und Unterschicht durchtröpfelt, war wieder mal nichts als Propaganda für eine Politik, die nur bestimmte Kreise hofiert.

Denn das Baukindergeld ist nichts als ein Akt klassistischer Klientelpolitik – ganz so, wie es zum Prinzip der Familienpolitik der letzten Jahre geworden ist. Ob nun Kindergeld, das bei Familien in Hartz-IV-Bezug mit den Regelsätzen verrechnet wird oder das Elterngeld: Staatliche Umverteilung hat sich seit geraumer als eine Maßnahme etabliert, die nicht die Armut sondern die Armen bekämpfen möchte. Diese ungleiche Unterstützung ist eine Politik der gehobenen Mittelschicht für die gehobene Mittelschicht.

Mit dem Journalismus im Lande scheint es sich ähnlich zu verhalten. Nun gut, das ist jetzt nicht die neueste Erkenntnis. Der Beobachter weiß das freilich. Bei der Kritik der OECD zum Baukindergeld sieht man das jedoch wieder ganz deutlich. Wie gesagt, man findet kaum Berichte zur Sache. Da hat das Agenda Setting in den Redaktionen mal wieder versagt. Vielleicht sogar mit Ansage, denn die Edelfedern im Lande, die den Diskurs zuweilen bestimmen und lenken, gehören ja zu der Gesellschaftsschicht, die vom Baukindergeld profitiert.

Schon als das Elterngeld eingeführt wurde, das eine deutliche finanzielle Verschlechterung für Eltern in Sozialhilfebezug darstellte, war eine große journalistische Freude an diesem Projekt Ursula von der Leyens festzustellen. Kritische Worte waren eine Rarität, dass das vormalige Erziehungsgeld nicht auf die Sozialhilfe angerechnet wurde, womit Kinder in Armut bessergestellt waren, schien kein Faktor in der Berichterstattung zu sein. Wer profitierte waren Eltern aus der gehobenen Mittelschicht. Menschen aus dem Alltagsmilieu von »Qualitätsjournalisten«.



Mag ja sein, dass manchem jungen Redaktionsmitarbeiter bei seinem Heimweg, den er per SUV an die Peripherie des Ballungsgebietes antritt, der Gedanke kommt, mal kurz das Baukindergeld auf den Prüfstand zu stellen. Aber wem wäre damit gedient? Das wäre doch irgendwie Defätismus. Warum die Leser, die aus derselben Schicht stammen, mit derart Negativen vergraulen? Außerdem weiß man nie, ob man nicht nochmal Nachwuchs kriegt. 12.000, 24.000 oder gar 36.000 Euro kann man nicht einfach so aufs Spiel setzen. Kritik zurückhalten für ein Deutschland, in dem sie alle gut und gerne leben.