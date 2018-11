Krückenpresse: Unser täglich Wort gib uns heute – und kritisiere es nicht!

Trump ist nicht Gott, auch wenn er sich gerne so gibt, als sei er im Grunde auf Augenhöhe mit Ihm. Zumindest in einem Punkt aber sind beide – Gott und Trump – gleichauf: Medienkritik geht gar nicht. Sagen zumindest die Medien, die sich von Trump (nicht von Gott, zumindest derzeit nicht) zu Unrecht angegriffen fühlen.

Der US-Präsident hatte nach dem Paketbombenangriff auf einige US-Politiker die Mainstreammedien mitverantwortlich gemacht. Weil sie, so Trump, mit ihrer Berichterstattung dazu beitragen, dass die politische Stimmung im Land ins Radikale kippt. Dass ausgerechnet eine Hassbratze wie Trump einen solchen Vorwurf erhebt, mag zynisch oder gar lustig oder ins Alberne abdriftend wirken. Im Kern ist aber was dran. Auch wenn man schnell mal verbal was auf die Fresse kriegt, wenn man behauptet, Trump habe was Richtiges gesagt.

Edel sei das Medium?

Ich bin kein Experte für amerikanische Medien, aber die deutschen kenne ich ganz gut. Und auch sie springen ja sofort im Dreieck, wenn man ihnen Falschmeldungen oder tendenziöse Berichterstattung vorwirft. So etwas machen die nicht, und wer etwas anderes behauptet, hat immer 10 Mal mehr Unrecht als die Medien. Nicht umsonst greifen unsere geschätzten Mainstreammedien gerne zum Schwert der Wahrheit und checken munter im Netz Nachrichten oder vermeintliche News auf deren Wahrheitsgehalt. Sich selbst nehmen sie dabei gern aus, denn sie fühlen sich als Offline-Medien, und das Böse, das Falsche und das Tendenziöse, das kommt halt aus dem Netz.

Wie viel besser wäre es um die Medienlandschaft bestellt, wenn etwas mehr Selbstkritik walten würde! Aber das ist ein frommer Wunsch, denn der journalistische Anspruch, kritisch über das zu berichten, was ist, der ist längst einer betriebswirtschaftlichen Rechnung gewichen. Und die wiederum prägt das wirtschaftliche Leben der Journalisten. Das ist bis zu einem gewissen Punkt sogar noch nachvollziehbar, mindestens aber erklärbar. Das wirklich Schlimme ist jedoch, dass die Journalisten der etablierten Medien (wer weiß schon, wie lange sie das noch sind – etabliert?) inzwischen gar nicht mehr kritisch berichten können. Sie sehen einfach nicht mehr, worüber sie schreiben bzw. sie haben weder die Lust noch die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.

Der Fall FC Bayern/Hoeneß/Rummenigge versus Medien zeigt eindrucksvoll, was faul ist, auch wenn man zu den Positionen der Bayern-Chefs gerne eine kritische Haltung einnehmen darf, haben sie doch jahrelang von eben der Presse profitiert, die sie erst kürzlich so massiv kritisiert haben. Es ändert aber nichts an dem Medienreflex, erbost und empört zu sein, wenn Kritik geäußert wird. Kritik, also wirklich, das geht nicht, nie nicht und von niemandem. Die Medien sind zu einer Instanz geworden, die zu kritisieren Majestätsbeleidigung gleichkommt. Doch damit das stimmt, ist entsprechendes Verhalten notwendig. Und das zeigen die Medien nun einmal nicht, im Gegenteil.

Beispiel 1: Das „Uns-geht-es-gut-Geschreibsel“

Die Wirtschaft boomt, und das seit Jahren!

Den Menschen ging es nie so gut wie heute!

Die Arbeitslosigkeit war nie geringer als jetzt!

Nie waren mehr Menschen in Beschäftigung als heute!

Diese und ähnliche Schlagzeilen lesen wir nahezu täglich. Übernommen von eben diesen Medien, die für sich Objektivität in Anspruch nehmen und der Meinung sind, die Lage zu checken und entsprechende Ergebnisse zu liefern. Leider ist es aber so, dass diese alte Leier seit der ersten Zigarre Schröders in der Öffentlichkeit wiederholt wird, von der Politik, von Stiftungen, Meinungsumfrageinstituten oder vermeintlichen Wirtschaftsexperten. Und eben von den Medien.

Die Aufgabe wäre es aber, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und aus diesen zu berichten. Dazu müsste die Nähe zu den Menschen gesucht werden, denen es nun einmal nicht gut geht, aber – und das ist der Knackpunkt – dazu müsste die Bereitschaft vorhanden sein, das „Uns-geht-es-gut“-Mantra überhaupt zu hinterfragen. Aber … Pustekuchen! Da kommt nichts mehr, da ist kein Wille zu erkennen, das Mantra einmal auf seine Stichhaltigkeit abzuklopfen.

Auf den Punkt gebracht machen die deutschen Medien Folgendes: Sie verbreiten Fake News, mindestens aber ein unvollständiges Bild, das zahlreiche ihrer potenziellen Leser von ihnen wegtreibt. Sie berichten einseitig und vergessen ihren eigentlichen Auftrag, den Auftrag, ausgewogen zu berichten und unterschiedliche Sichtweisen einzunehmen, ohne sich selbst einnehmen zu lassen. Weil sie längst eingenommen wurden.

Keine Ahnung, was Trump von dieser Einschätzung hält, aber sollte er es ähnlich sehen, bin ich da ganz bei ihm.

Beispiel 2: Russland. Der Feind. Der Angreifer.

Die meisten Menschen wollen keinen Krieg. Und die wenigsten fühlen sich durch Russland bedroht. Bis auf die, die die russische Bedrohung herbeischreiben: die Medien.

(Anmerkung: „Die Medien“ gibt es natürlich nicht, und ich meine explizit die sogenannten „Qualitätsmedien“, und selbst bei denen lassen sich Berichte, Artikel und Kommentare finden, die aus dem Rahmen fallen. Dennoch ist die Tendenz nicht zu leugnen, und die zielt auf eine gemeinsame, kollektive und voneinander abschreibende Charakteristik ab.)

Die Medien also. Sie bekommen Speichelfluss, wenn Hacker die Demokratie zerhacken wollen. Ihnen tropft der Geifer, wenn sie oberflächlich über die Ukraine berichten, sie werden feucht im Schritt, wenn in Syrien wieder mal Menschen sterben, und sie zucken unkontrolliert erregt, wenn sich in Großbritannien ein Giftanschlag ereignet. Weil sie wissen: der Russe war‘s!

Sie behaupten das zunächst nicht, warten ab. Aber sobald westliche Politiker sich auf „den Russen“ als Täter festlegen, sind die Medien dabei. Unschuldsvermutung, das Warten auf Beweise, umfassende Untersuchungen, Befragungen, Zeugen, Gutachter, unabhängige Instanzen – all das spielt keine Rolle, sobald erst einmal ein abstrakter Verdacht als konkreter Beleg ausformuliert wurde.

Formuliert wird gern und zur Sicherheit in Form von Zitaten. Politiker X oder Politikerin Y habe gesagt, sie sei sich sicher, lege sich fest, dass …

Super Sache! Man macht sich gemein mit jenen, die keine Ahnung, aber eine feste Absicht haben, man kuschelt mit jenen, die knallharte und aggressive Ziele verfolgen, die eskalieren wollen, ohne Fakten auf den Tisch legen zu können. Aber man zitiert ja nur. Nun könnte man auch andere Stimmen zitieren, könnte so für Ausgewogenheit sorgen, den Lesern überlassen, wie die sich ihr Bild aus den Informationen formen. Aber genau das bleibt aus, und wenn es geschieht, dann werden Kritiker im Nu als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Natürlich gerne in Form von Zitaten, sicher ist sicher.

Auf den Punkt gebracht machen die Medien Folgendes: Sie übernehmen großkotzig ein Feindbild und bauen dieses aus. Russland wird als Aggressor dargestellt, ohne Hintergründe oder Entwicklungen zu berücksichtigen, die zu dem geführt haben, was wir heute sehen bzw. dargestellt bekommen. Aus Verdächtigungen werden Fakten, aus Vermutungen Wahrheiten, der kritische Blick in beide Richtungen wird unterlassen. Zudem wird bei Auslandsthemen wie Russland nicht recherchiert, weil die Zeit und die Lust fehlen.

Lügenpresse, Lückenpresse … Krückenpresse!

Lügen die Medien? Oder hinterlassen sie „nur“ Lücken? Die Antwort ist schlimmer. Sie sind die Krücke der Politiker, die ihrerseits mit ihrer Politik auf dem Vulkan tanzen. Während die Politik von US-amerikanischen Interessen und von denen großer (Rüstungs-)Konzerne beeinflusst wird, stellen die Medien die „Krücke“ zur Verfügung, die sie nach außen hin aufrechter gehen lässt. Damit machen sich die Medien zu Komplizen, zu Komplizen der Politik, der Wirtschaft und der Rüstungsindustrie. Ganz sicher sind sie aber keine Komplizen derer, die sie lesen sollen, nicht mal Verbündete oder auch nur entfernte Bekannte.

Sie versuchen, ein Bild zu formen, das zu den Menschen, die sie erreichen wollen, nicht passt. Sie beschreiben Wohlstand, obwohl immer mehr Menschen immer ärmer werden, es längst sind oder die Gefahr sehen, in dem Strudel nach unten gezogen zu werden. Sie schreiben einen Feind herbei, den sonst kaum jemand sieht und blenden aus, dass sie damit nur jenen dienen, die Interessen verfolgen, die mit ihren Lesern nichts zu tun haben.

Die Opferrolle steht den Medien nicht

Der Neoliberalismus hat die Medien verändert. Nun waren sie schon im Kapitalismus nicht wirklich unabhängig, aber das neoliberale Prinzip hat sie noch abhängiger gemacht. Zur Sorge um abspringende Anzeigenkunden kommt heute das Umschmeicheln der Medien durch die Wirtschaft hinzu. Journalisten, die in Think Tanks und zahlreichen transatlantischen Bündnissen in der ersten Reihe sitzen dürfen und dazu edles Gebäck und köstliche Weine serviert bekommen, tun sich schwer mit Gesellschafts- oder gar Systemkritik. Sie schreiben vielmehr, was von ihnen erwartet wird, und die wenigen, die das nicht tun, sind entweder unangreifbar (zumindest, bis es den Einflussnehmern zu bunt wird) oder unbekannt und fristen ein tristes Dasein in unterbezahlten Home-Office-Büros.

Die Empörung, die wir hören und lesen, wenn Kritik ernst und massiv wird, ist ziemlich absurd. Denn entweder wissen die Kritisierten genau, dass die Vorwürfe in ihre Richtung im Kern korrekt sind. Oder sie wissen es nicht. Besser ist weder das eine noch das andere. Die etablierten Medien, die einerseits voneinander abschreiben, ohne zu recherchieren, weil Zeit Geld ist und die sozialen Medien erbarmungslos mit all jenen umgehen, die zu spät kommen, und die andererseits für sich Objektivität in Anspruch nehmen, locken mit ihrem Gebaren längst keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Unabhängig vom Ursprung oder dem Publikum, das „Lügenpresse“ skandiert, führt doch kein Weg daran vorbei, dass die professionell-distanzierte Sicht des Journalismus heute kaum noch jemand glaubt.

Die Opferrolle steht den Medien daher nicht gut zu Gesicht. Sie schreien und wehklagen, wenn sie kritisiert werden, sie unterstellen „Fake News“ und produzieren sie selbst. Sie unternehmen den hilflosen Versuch, sich auf ein Podest der Edlen, der Noblen, der Gerechten und der Guten zu stellen. Aber die meisten Menschen haben längst durchschaut, dass es ihnen nicht um die Sache geht, sondern nur um die eigenen Posten, die Jobs, die Aufstiegsmöglichkeiten, ja, oft sogar die Ausstiegsmöglichkeiten.

Es ist vergleichbar mit den Politikern unserer Zeit. Sie scheinen die Politik nicht als Berufung oder innere Verpflichtung für die gute, die richtige Sache zu begreifen. Sondern als Sprungbrett, um nach einer kurzen Karriere in der Politik in die Wirtschaft zu wechseln. Und da kann es halt nicht schaden, schon rechtzeitig die entsprechenden Kontakte zu knüpfen und nicht anzuecken. Könnte sich ja später mal negativ auswirken. Und so schreiben und sprechen sie auch.