Wir brauchen mehr Leute aus der Wirtschaft im Bundestag!

Die Deutschen sind dumm, denn sie sind misstrauisch, wenn Politiker mal in der Wirtschaft Geld verdient haben. Grundsätzlich stimmt das: Wir brauchen mehr Leute in der Politik, die ihr Geld in der Wirtschaft verdienen. V-e-r-d-i-e-n-e-n wohlgemerkt.



»Wenn Politiker mal Geld in der Wirtschaft verdient haben, macht das viele Deutsche automatisch misstrauisch.« Mit diesem Satz eröffnet Tim Bartz, ein Frankfurter Spiegel-Mann, einen der vielen Artikel, die man bei SPON neuerdings zur Causa Merz wie am Fließband fabriziert. Dass da Merz-Fanboys am Werk sind, kann man nun wahrlich nicht mehr übersehen. Es ist einfach zu offensichtlich, die wollen diesen Mann als Richtlinienkompetenz etablieren. Wahrscheinlich versprechen sie sich Steuererleichterungen, Bierdeckel hat man in der Spiegel-Redaktion bestimmt schon bei Amazon bestellt. Blöd nur, dass nicht alle so mitziehen. Denn so richtig Ablösungsstimmung kommt in der Bevölkerung jedenfalls nicht auf, ganz im Gegenteil, es melden sich sogar viele Bürger kritisch zu Wort, sie glauben, dass ein Mann aus der Wirtschaft, kein BlackRock in der Brandung sein dürfte in diesen schwierigen Zeiten. Was liegt da also näher, als den Deutschen Kleinlichkeit zu unterstellen? Und so unterstellt er ihnen, dass wenn einer Geld verdient hat in der Wirtschaft, dann würden sie plötzlich albern, platt, ja typisch deutsch.

Die Amerikaner sind da freilich ganz anders. Dort gilt wirtschaftlicher Erfolg als Kennzahl für eine politische Karriere. Ganz nach dem Motto: Wer einen Finanzkonzern anführen kann, der kann auch das Weiße Haus rocken. Geld macht dort sexy. Bartz sagt das nicht explizit, aber es schwingt deutlich mit. Die doofen Deutschen, die sind ja wie immer hinterher. Die progressiven Amis haben daher immer wieder Milliardäre als Präsidentschaftskandidaten – oder als Präsidenten. Donald Trump hat bei vielen gepunktet, weil sie in ihm einen Gegner der liberalen Eliten erblickten, die ihre Lebenswirklichkeit schon lange nicht mehr wahrnahmen. Aber wie immer, wenn in the US gewählt wird, schlich sich noch ein Faktor mit ein: Wenn einer Geld hat und Geld macht, ein Imperium führt und verwaltet, egal wie schlecht und dämlich das dann auch ablaufen mag, dann hat er sich für ein Amt empfohlen. In Politics taugt man nur, wenn man was hat. Prädestination nannte sich dieses Prinzip bei Calvin – in den Staaten von heute spricht man eher von Bling-Bling.

Bartz’ Ansatz trifft ja noch nicht mal zu. Wenn er behauptet, die Deutschen mögen keine Politiker, die ihr Geld in der Wirtschaft verdienen, liegt er völlig daneben. Denn natürlich mögen sie solche Leute. Elektriker, Schlosser, Krankenschwestern, Kellner, Busfahrerinnen: Verdienen die ihr Geld etwa nicht in der Wirtschaft? Sie müssen sich jedenfalls in einer Wirtschaftsordnung verdingen, die keinerlei Sanftmut kennt und gewährt. Der Punkt ist bloß, dass es an Politikern, die aus diesem Berufsmilieu stammen, eklatant mangelt. Von den 709 Bundestagsabgeordneten sind 152 Juristen, 115 Wirtschaftswissenschaftler, 61 Politikwissenschaftler und 35 Lehrer. Elektriker, Schlosser, Krankenschwester, Kellner oder Busfahrerin hat keiner als seinen Beruf angegeben. Repräsentativ ist ein Bundestag, der sich so aufstellt, ganz sicher nicht.

Nein, die Menschen in Deutschland haben sicher ganz und gar nichts dagegen, wenn jemand seinen Lebensunterhalt in der Wirtschaft verdient. Viele andere Möglichkeiten gibt es ja ohnehin nicht. Sie werden aber misstrauisch, wenn jemand in der Wirtschaft einen Posten belegt, der nicht den Lebensunterhalt sichert, sondern einen üppigen Lebensstil garantiert. Sie haben Bedenken, dass jemand, der einen fürstlichen Lebensstil pflegen kann und dementsprechend mit Leuten verkehrt, die das ebenso handhaben, nicht ganz bei der Sache ist als Politiker. Ja, sagen wir es offen: Wenn sich jemand etwas verdient, im buchstäblichen Sinne des Wortes, sind die Leute erfahrungsgemäß nicht kleinlich – sie haben aber ein Problem damit, wenn sich jemand etwas nicht verdient, wenn er sich an der Arbeitsleistung arbeitender Menschen bereichert.



Ich bin mir relativ sicher, dass die Mehrzahl der Menschen in Deutschland wieder mehr Menschen in den Parlamenten sitzen haben wollen, die ihr Geld in der Wirtschaft verdienen – ganz anders, als Tim Bartz es beanstandet. Die eigentlichen Fragen ist doch nur: Mit was verdienen sie dort ihr Geld? Und: Verdienen sie es oder kriegen sie es nur? Friedrich Merz mag ja aus der Wirtschaft kommen, wie es in der freien Wirtschaft aber aussieht, wenn man nicht in Aufsichtsräte kooptiert wird, weiß der Mann aber nicht. Man kann mit gutem Recht behaupten, dass dieser »Wirtschaftsexperte« keine Ahnung von der Wirtschaft hat.