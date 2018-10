Steht die Machtergreifung der AfD bevor?

Podcast mit Jens Berger

Download

YouTube

Inhalt:

00:05 – So!

00:15 – Begrüßung von Jens Berger

00:25 – Das haben wir heute vor

01:40 – In jeder Filterblase ist die AfD Thema – aber nicht nur dort

04:15 – Der Hype gegen die AfD und gegen Rechts – ist da noch mehr?

05:40 – Ich bin dagegen, dass Seehunde erschlagen werden!

07:15 – Wer sind die AfD-Wähler eigentlich?

09:00 – Ein Posting mit Diskussionsbedarf

10:45 – Ist die AfD so gefährlich wie die NSDAP?

21:10 – Der Übergang zum Diesel-Skandal

22:40 – Den Automobilherstellern ist kein Vorwurf zu machen!

28:50 – Den Automobilherstellern müssen massive Vorwürfe gemacht werden!

31:10 – Die Bundesregierung ist handungsfähig – entsprechend bestimmter Interessen

33:00 – Entwicklung nach links oder Entwicklung nach rechts?

36:00 – Wir brauchen Linkspopulisten!

45:00 – Wie kann eine Opposition die Regierung vor sich hertreiben?

Hier mein Text “Macht’s Maul auf, Linkspopulisten!”

Kunden, die dies hörten, hörten auch:

This Land ist Gauland oder: Die journalistische AfD-Linken-Strategie

AfD-Programm: Schall, Rauch, Bonbons und eine Menge Lobbyismus