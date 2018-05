Spahn-Kritik – richtig gemacht

Jens Spahn ist ein Monster, ein Putin der sozialen Kälte, ein Teufel aus der Unterhölle. Mindestens. Nicht mal seine Eltern würde er im Alter pflegen, wissen wir seit seinem Auftritt bei Maischberger. Flugs bastelten die Empörten im Lande Memes und shitstormten los. Dabei ist es legitim, was Spahn da für sich in Anspruch nimmt.

Würde Jens Spahn – wenn es mal so weit ist – seinen Job auf Eis legen und sich um seine pflegebedürftigen Eltern kümmern? Das wollte Sandra Maischberger kürzlich wissen. Eine ziemlich legitime Frage an einen Gesundheitsminister. Seine Antwort war klar: Nein, das würde er nicht tun. Eine ziemlich legitime Antwort eigentlich – auch von einem Gesundheitsminister. Hand aufs Herz, wer würde das denn tun? Wer spontan mit Ja antwortet, dem unterstelle ich einfach mal, dass er nicht aufrichtig ist – insbesondere nicht sich selbst gegenüber. Diese weitreichende Entscheidung ist ja nicht nur eine Frage von Zeit, was soviel bedeutet wie Geld. Es hat auch damit zu tun, wie mein sein eigenes Leben gestalten will, welches Verhältnis man zu seiner Arbeit hat, ob sie einem neben der Notwendigkeit auch Freude bereitet zum Beispiel. Dergleichen soll ja vorkommen.

Danach gab es dann wieder mal Empörung über den herzlosen Sohnemann. Daran sehe man, welchen Charakter er eigentlich habe. Wer Vater und Mutter nicht ehrt … da kam die Wut des Christenmenschen im Gewand einer völlig irregeleiteten profanen Sozialkritik über die Netzwerke. Jens Spahn mag das ja selbst verbockt haben. Der Mann kalkuliert mit Provokationen, aus seinem Mund klingt alles irgendwie nach Kalkül und Krawall – und zusammengefasst auch nach kalkuliertem Krawall. Trotzdem hat er in diesem Punkt doch ein Recht dazu, für sich selbst einen solchen Standpunkt einzunehmen. Und zwar ohne auf moralischen Rigorismus seitens seiner Kritiker zu treffen.

Ganz schön selbstherrlich, sich als Unbeteiligter hinzustellen, mit dem Finger auf jemanden zu deuten und ihn zu verurteilen, weil er sich nicht als pflegendes Familienmitglied an einem Krankenbett sieht. Was weiß man denn über die Konstellation, um so einen Schluss zu ziehen? Vielleicht waren seine Eltern ja herzlose Zeitgenossen, von denen er sich im Laufe der Jahre entfernt hat. Vielleicht war es andersherum. Ein legitimer Schritt – auch zwischen Kindern und Eltern, wenn es zwischenmenschlich kriselt. Möglicherweise kann er ja auch aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ferner ist es ohnehin nicht jedermanns Ding, Windeln zu wechseln und jemanden mit Brei anzufüttern. Jeder Mensch mit gesunder Lebenserfahrung wird sich Motive ausmalen können, warum man seine Eltern nicht pflegen möchte – und nicht jeder dieser Gründe macht einen zu einem Teufel oder ganz miesen Charakter.

Überhaupt ist es ja auch ein emanzipatorischer Schritt, wenn man für sich selbst entscheidet, dass das bitte nicht der eigene Lebensinhalt sein soll. Über Jahrhunderte war es üblich, sich um die Alten zu kümmern. Dieses Modell stammt aus der Vormoderne. Zu jener Zeit lebten die Alten, so sie denn überhaupt in ein Alter kamen, da sich Pflegebedürftigkeit einstellte, meist nur noch eine absehbare Zeit. Zwei, drei, vielleicht fünf Jahre. Das war überschaubar. Außerdem lebten zu jener Zeit mehrere Menschen unter einem Dach, der Pflegeaufwand konnte aufgeteilt werden. Heute sieht die Situation anders aus. Manche Pflegebedürftigen leben noch Jahrzehnte. Wer sich da im romantischen Reflex in die Pflegearbeit stürzt, kommt am Ende oft selbst als Pflegefall heraus.

Oft weisen pflegende Familienmitglieder eine Burnout-Biographie vor, sie brennen langsam aber sicher über die Jahre aus – trotzdem machen sie weiter. Was teilweise strukturell bedingt ist, man muss erstmal einen Pflegeplatz bekommen – aber gleichzeitig sind es genau diese moralischen Sprüche, die einen weitermachen lassen, selbst dann noch, wenn es nicht mehr geht. Was sollen denn die anderen denken? Wie reagiert mein Umfeld? Kommt dann wieder der Spruch, dass die Eltern einst die Windeln wechselten und jetzt, da sie selbst welche brauchen, ziehe man sich aus der Affäre? Wenige »Argumente« sind so doof wie dieses, schließlich haben sich Eltern (in den meisten Fällen) mehr oder weniger bewusst für ein pflegebedürftiges Neugeborenes entschieden. Ein Kind baut da keine Schulden bei seinen Eltern auf – wer das so sieht, der lebt noch im 19. Jahrhundert.

Schon vor einigen Wochen wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die »Kritik« an Jens Spahn irgendwie komisch aus dem Ruder läuft. Wie jeder Mensch sagt er ja hin und wieder auch Dinge, die man so stehenlassen kann. Ihn deswegen dennoch zu schelten, das ist tatsächlich ein Problem, denn es macht die Kritik beliebig – und letztlich bewirkt sie das Gegenteil von dem, was Kritik erreichen will. Denn wenn man diesen Herrn Spahn lächerlicher Kritik ausgesetzt, sieht er am Ende ganz passabel aus. Er sieht aus wie das Opfer von Leuten, die einen Rigorismus an den Tag legen, der nicht gesund sein kann. Letztlich taugt eine solche Kritik nur dazu, den Kritisierten zu viktimisieren. Auf dieser Ebene etabliert man nicht nur die Person in seiner Stellung, sondern man entzieht kritische Positionen, die diese Person einnimmt, dem kritischen Zugriff.



Diese Haltung scheint mittlerweile Usus zu sein. Sagt Herr Trump mal was nicht ganz Falsches, kritisiert man ihn auch erbarmungslos. Sondert irgendein AfDler mal was ab, was jetzt nicht sofort grundsätzlich falsch ist, geht es genauso. Was hier geschieht, könnte man als die Personalisierung der Kritik bezeichnen; also als den Umstand, nicht mehr inhaltliche Positionen zu kritisieren, sondern Personen, denen man gewisse inhaltliche Positionen a priori wie einen Markenkern (oft und meist sogar zurecht) nachsagt. Kritik an der Sache, am Inhalt und zwar stets neu von Einzelfall zu Einzelfall abgewogen: So geht das richtig. Wenn der Kerl mal was sagt, was richtig und legitim ist, dann darf man das ruhig auch anerkennen. Oder ignorieren. Sachliche Kritik erkennt man daran, dass sie sachlich bleibt – und nicht Personalien damit verwechselt.