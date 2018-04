Spahn: Ein Fall für die Notaufnahme?

Wenn Jens Spahn etwas kundtut, dann sind Reaktionen in den sozialen Netzwerken sicher. Man sollte aber trotzdem aufpassen, die berechtigte Wut auf diesen Minister nicht zu generalisieren. Wenn er doch mal recht hat, sollte man es so stehenlassen – um nicht die zu verprellen, für die man eigentlich ist.

Natürlich, dieser Gesundheitsminister ist ein wahres Geschenk. Nicht für die Erkrankten – aber für die Kabarettisten und Satiriker, für alle, die gerne spotten und lachen. Selten hat ein Minister so einen dämlichen Einstand gegeben – und hey, wir hatten echt dämliche Ministerinnen und Minister in den letzten Jahren. Kaum dachte man ja, dümmer geht es nicht mehr, grub der Politbetrieb doch noch jemanden aus, der das Prinzip der Evolution der Beknacktheit bewies, indem er seine Vorgänger im Niveaulimbo toppte – also unterbot. Neuer Höhe- und damit Tiefpunkt derzeit: Jens Spahn. Sein Plan scheint zu sein, binnen dreier Wochen sein gesamtes verstörendes Weltbild an den Mann zu bringen.

Das ist ihm bislang ganz gut gelungen. Die sozialen Netzwerke sind wegen ihm überspahnt. Er ist der Mann der Stunde, das Hassobjekt des Augenblicks. Das kann man als Beleg dafür werten, dass es ihm blendend gelingt, seine generelle Einfalt als politisches Programm zu verkaufen. Die Wut darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er hin und wieder auch mal was absondert, was nun auch nicht völlig belämmert ist. Neulich hat der Minister wohl in der BamS gemahnt, dass nicht jede Erkrankung etwas für eine Notaufnahme sei – und prompt regte sich die Community auf. Der Kerl gehöre selbst in eine, schimpften viele. Abscheu wurde geäußert, das sei der schlimmste Hetzer seit Goebbels als Höcke auftritt.

Nun ist es ja so, dass man weiß, wer da warum etwas äußert. Dieser Herr Spahn ist ein aufgeblasener Privatpatient, dem das Leben stinknormaler Bürger völlig fremd und egal ist. Aber manchmal hat er ja auch zufällig recht, einfach weil blinde Hühner hin und wieder trotzdem ein Korn aufpicken. Deshalb bleiben sie ja trotzdem blind. Aus eigener beruflicher Erfahrung in einer Notaufnahme kann ich nur bestätigen: Ja, es stimmt, Jens Spahn hat da ausnahmsweise wirklich recht; nicht jede Erkrankung gehört in eine Notaufnahme. Und das gehört offen angesprochen.

Und das nicht nur, weil gewisse Krankheitsbilder eben dort nicht behandelt werden können. Etwa Erkältungen oder Grippe – letztere sollte von einem Hausarzt untersucht werden. Und Erkältungen, jetzt bleiben wir doch bitte mal geduldig, die gehen doch von alleine wieder weg. Ebensowenig gehört diese Sache etwa nur deshalb angesprochen, weil Patienten mit Erkrankungen, die nicht in eine NFA gehören, den wirklichen Notfällen Platz und Ressourcen entziehen und Wartezeiten in die Länge ziehen. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist noch eine ganz andere Sache: Der vom Personalnotstand geplagten Pflege kann man so ein klein bisschen Entlastung garantieren.

Es ist nämlich tatsächlich witzig, dass es dieselbe Klientel ist, die gemeinhin den Pflegenotstand verurteilt und sich Antworten darauf wünscht, die Jens Spahn aber gleichzeitig dafür abwatscht, dass er nicht jede Erkrankung in einer Notaufnahme behandelt sehen will. Beides bedingt sich aber. Was ein Notfall ist, ist nicht nur subjektives Empfinden des Betroffenen, sondern klar von den Krankenkassen geregelt. Das kann man richtig oder falsch finden, man kann den bürokratischen Hintergrund verurteilen: Aber ein vier Monate anhaltender Kopfschmerz, den man nie vom Hausarzt untersuchen ließ in der ganzen Zeit, ist nun mal kein akuter Notfall, der schnell mal an einem Sonntagmittag, während der üblichen Notbelegung in Krankenhäusern, abgeklärt werden sollte oder könnte. Notaufnahmen sind ohnehin keine ambulanten Versorgungszentren.

Die Unzufriedenheit in Notaufnahmen ist zu großen Teilen darauf zurückzuführen, dass Patienten mit falschen Erwartungen dorthin kommen, dass sie nicht richtig über die Abläufe im Gesundheitswesen informiert sind. Notaufnahmen stellen keine AU aus und verschreiben keinen Hustensaft. Wer vier Stunden im Wartebereich ausharrt, erst dann merkt, dass er hier nicht hausärztlich versorgt wird, der wird am Ende freilich nicht sonderlich zufrieden aus der NFA watscheln. Und wer glaubt, dass in der Notaufnahme strikt nach Anmeldezeit aufgerufen wird, unterliegt erneut einem Irrtum: Akute Fälle first – und dann alle anderen. Dass dabei die Fälle, die nicht in eine Notaufnahme gehören, hin und wieder gar nicht erst in einen Behandlungsraum gelangen oder erst nach vielen langen Stunden des Wartens: Das liegt im Wesen der Priorisierung von Krankheitsverläufen und -bildern begründet. Ein diensthabender Neurologe wird den Kopfschmerzpatienten, der wie gesagt schon seit vier Monaten damit herumläuft, nicht wegen seiner früheren Ankunftszeit im Krankenhaus vorziehen, wenn gleichzeitig jemand mit linksseitigen Lähmungserscheinungen aufkreuzt, die stark nach Schlaganfall aussehen.

Klar ist freilich auch, dass Jens Spahn ein reges Interesse daran hat, das deutsche Gesundheitswesen als intakt zu skizzieren. Seine Auftritte der letzten Wochen sind eine Rainbow-Tour für ein System, in das dringend investiert werden müsste. Er kaschiert die Schieflage mit seinen Statements, übt sich in Tünche. Alles nur, damit man so weiterwursteln kann. Weiter so: Da ist er ganz Kanzlerin. Von ihm ist nicht zu erwarten, dass er die letzten Zuckungen des Systems der privaten Krankenversicherung, die wir in den letzten Jahren schon erlebt haben, dazu verwendet, um eine Reform des gesamten Komplexes vorzunehmen. Er macht einfach so, als sei alles in Ordnung. Und natürlich ist es nicht das ganze Problem, dass da Patienten in der NFA sitzen, die besser zum Hausarzt oder zu einem Facharzt gingen. Das ist nur eine Verwerfung des Systems. Keine zu unterschätzende zwar, aber um politische Neuentscheidungen kommt man nicht herum. Und genau das suggeriert der Gesundheitsminister ja gerne: Wir machen einfach weiter, Grundlegendes muss nicht verändert werden. Und dafür sollte man ihn angreifen.



Dieser Gesundheitsminister hat Gegenwind verdient. Aber bitte da, wo es passt. Seine Aussagen zu den Notaufnahmen sind zunächst mal nicht zu beanstanden. Ich denke dabei an die Kolleginnen und Kollegen der Pflege. Die wären froh, wenn der Andrang weniger würde. Das garantierte Zeitreserven und eine bessere Versorgung. Dass die Versorgung eine auf Mangelbasis bleibt, dass Personal fehlt, zu viel Dokumentation geleistet werden muss: Daran änderte der Umstand allerdings nichts. Und genau an der Stelle ist Kritik am Gesundheitsminister notwendig. Nicht, dass er den Notaufnahmen die Erkälteten wegnehmen will ist es, was man ihm zum Vorwurf machen kann. Dass er so tut, als sei mit dieser einen Maßnahme die ganze Nummer so gut wie gerettet: Das ist die eigentliche Frechheit, die man mal thematisieren müsste. Aber bis man da mal in medias res geht, hat Spahn schon die nächste Sau am Dorfrand platziert. Da drüben steht er. Er nestelt am Halsband des Tiers, will es öffnen, spielt herum und da hat er es auch schon offen … wie sie rennt!