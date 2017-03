Schock: Die wahren Gründe für die Rechtschreibreform

Vor Jahren erhitzte die Rechtschreibreform die Gemüter. Widerstand machte sich breit und manche Zeitung verkündete stolz, sie würde nach wie vor traditionell Deutsch drucken. Was keiner wusste: Die Rechtschreibreform wurde von den Verlagen gefordert.

Dem Inhalt eines vertraulichen Dokumentes der deutschen Verleger an die Bundesregierung aus dem Jahr 1994 nach, heißt es: »Im Hinblick auf die schlechte Verfassung der deutschen Autorinnen und Autoren, fordern wir die Kultusminister dringend auf, die deutsche Rechtschreibung zu verbessern.« Die Verleger beklagten sich bitterlich über den inhaltlichen Verfall deutscher Autoren, die es kaum noch schafften, »Manuskripte weiterzuleiten, die dem Umfang eines anspruchsvollen Buches« entsprechen würden. Die schreibende Zunft könne sich zwar eloquent ausdrücken. Orthographisch liege auch wenig im Argen, aber »sie [befinde] sich in einer inhaltlichen Talsohle, die dazu führe, dass es nach 170 Seiten nichts mehr zu erzählen« gäbe. Eine gewisse schreiberische Müdigkeit wolle man ferner nicht ausschließen. Deshalb fordere man nun die Politik auf, die Grundlagen der Sprache neu zu setzen, um Texte »mit dem Stilmittel der Rechtschreibung« optimisch in die Länge ziehen zu können. Nur so ließen sich wieder Bücher mit einem Umfang von über 200 Seiten publizieren. Es handle sich hier um eine »Frage der Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt um die Rettung des Verlagswesens«.

Der gesamte Inhalt des Papiers wurde im Zuge des letzten Schwungs geleakter Dokumente bekannt.

Wer heute also ein Buch kauft, der läuft Gefahr, ein durch Rechtschreibung aufgeblähtes Machwerk in Händen zu halten. Und tatsächlich sind viele Regelungen so angelegt, um möglichst wenig platzsparend auszukommen. Man hat ß durch ss ersetzt. Schreibt viele ehemals zusammenhängende Worte auseinander und etablierte Wendungen wie »Leserinnen und Leser«. Bis zu exakt dieser Stelle besteht dieser Text aus 1896 Zeichen. Wäre er in alter Rechtschreibung getippt, käme er mit 1712 Zeichen aus. Rechnet man das auf mehrere DIN 4A-Seiten hoch, kann man den Gewinn in etwa beziffern. Zeilenschinderei nennt man das unter Schreibern.

Endete dieser Text an genau dieser Stelle, könnte er einschlägig werden auf jenen obskuren Websites, die die ganze jüngere Geschichte als einzigen verschwörerischen Akt bewerten. Sie würden vielleicht geifern und rufen, dass man daran wieder mal sehe, wie pervertiert der ganze Betrieb sei. Man werde nur betrogen und jeder Trick zu Erreichung dieses Zieles würde ohne mit der Wimper zu zucken durchgeführt. Nochmal für das Protokoll: Die ersten vier Absätze waren frei erfunden.

Ein etwaiger Erfolg dieser Meldung (es wurde schon Kurioseres als Meldung gehandelt) liegt auch auf der Hand, denn diese Fake-News, die hier in den ersten vier Absätzen fabriziert wurde, beinhaltet doch fast alles, was eine Fake-Meldung haben muss, um als solche wahrgenommen zu werden:

Sie leitet reißerisch ein und offenbart gerade so viel, um zum Anklicken zu animieren.

Sie berichtet von einer Konspiration zwischen verschlagener Industrie und korrupter Politik und bestätigt damit das, was der Leser eh schon immer gewusst zu haben scheint.

Sie baut auf ein etwaiges, nicht näher benanntes Papier, das der Sache einen eher offiziellen Eindruck verleiht.

Sie stützt die Selbstwahrnehmung von Leuten mit Faible für Fake-News, die ja häufig glauben, sie würden tagtäglich betrogen und Bauernfängern auf dem Leim gehen.

Sie nährt das Empfinden, dass die Bürgerinnen und Bürger (Anm.: ich schreibe beide Geschlechter an, damit der Text Volumen kriegt) gewissen Entwicklungen ausgeliefert sind.

Sie thematisiert eine Angelegenheit, die jeden mehr oder weniger betrifft und bei dem sich so jeder mehr oder weniger betroffen wähnt.

Sie postuliert einen abendländischen Niedergang in Form von Autorinnen und Autoren, die es inhaltlich offenbar nicht mehr bringen und deren schlechte Arbeit im Gegensatz zu der guten alten Zeit inhaltlich ausgereifter Schreiberinnen und Schreiber steht.

Sie erklärt außerdem, dass man diesem Niedergang nicht qualitativ begegnet, sondern durch Methoden der Vertuschung.

Besonders die letzten beiden Punkte sind nicht zu unterschätzen. Das latente Gefühl, dass früher alles besser war, dass das Heute nur noch Verschlechterung in allen Bereichen bedeute, macht Menschen für Fake-Meldungen besonders empfänglich.



Nun steht es den Lesern natürlich offen, die ersten drei Absätze an seine Community weiterzuleiten. Den einen oder anderen wird es sicherlich brennend interessieren, wie er verarscht wird von den Verlegern. Vielleicht sollte man dann aber auch darauf hinweisen, wo man weiterlesen könne. Man will sich schließlich nicht den Vorwurf machen lassen, nur Fake-News zu verbreiten. Dieser Text hat an dieser Stelle 4767 Zeichen. Mit der nicht mehr ganz so neuen Rechtschreibung kann man echt gut Zeilenhonorar schinden.