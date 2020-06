Krankes Krisenmanagement

Die Bundesregierung wollte Leben schützen – hat aber gleichzeitig das Leben vieler Patienten gefährdet. Durch die einseitige Fokussierung auf Covid-19 hat sie andere Krankheiten zu Kollateralschäden herbeigeredet.

Mit etwas zeitlichem Abstand zu jenen Wochen, in der diese Republik wie gelähmt erschien – und ja auch per Infektionsschutzgesetz gelähmt war -, zeigt sich nun doch, wie es kranken Menschen erging. Besonders Onkologen und Kardiologen meldeten sich zu Wort. Ihre Patienten kamen später als gut für sie war in die Praxen. »Bedingt durch Corona«, heißt es meistens, wenn die Medien über diese tragischen Einzelschicksale schreiben, die hinter den Klagen der Fachärzte stecken.

Das stimmt aber so nicht. Es müsste eigentlich heißen: »Bedingt durch die Corona-Politik.« Die einseitige Mobilmachung des Gesundheitssektors auf Covid-19-Erkrankte war fahrlässig. Gepaart mit der Angstmaschinerie hat das dazu geführt, dass Menschen dringende medizinische Behandlungen verschoben haben. Etwaige Sterbefälle werden aber nicht in die Statstik der Corona-Toten aufgenommen – auch wenn sie eigentlich zu dieser traurigen Gruppe gehören. Überhaupt wird man wohl eher wenig über die Folgeschäden erfahren, unter anderem auch, weil sich Krankheitsverläufe nun mal nicht rekonstruieren lassen.

Bleiben Sie zuhause!

Daheimbleiben. Das war die Devise. Was ja zunächst vernünftig klang, wurde zu einer Obsession der ersten Tage, als Corona das öffentliche Leben in den Griff bekam. Jogger wurden angefeindet, Parkbesucher als pflichtvergesse Ichlinge diffamiert. Die Alten sollten die eigenen vier Wände »bis es vorbei ist« nicht verlassen; Initiativen formierten sich, die die Senioren mit Lebensmittel versorgen sollten. Was gut gemeint war, war aber nicht gut, denn so gar nicht aus dem Haus zu gehen: Gesund für Psyche und Physis ist das freilich nicht. Man wollte in den ersten Wochen das Daheimbleiben kultivieren, öffentliche Sender blendeten den passenden Hashtag ein, Medien animierten dazu, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen, boten den dort Sitzenden aber nur Langeweile und Corona – was eine andere Geschichte wäre.

Diese Haltung prägte von Beginn an die Corona-Krise – und sie war verhängnisvoll. Denn die Menschen glaubten, noch im ersten Schock der Ereignisse, dass es in jedem Falle besser sei, nicht vor die Türe zu treten – und zwar wirklich in jedem Falle. Sie verschleppten Krankheiten, schoben den Arztbesuch vor sich her. Und wurden ja auch von Arztpraxen ausgeladen, falls sie doch bereit waren, sich auf die Straße zu wagen.

Notfälle würden auch weiterhin behandelt, hieß es von Seiten der Politik trocken. Es gibt aber eben nicht nur jene klassischen Notfälle, geborchene Beine oder Schlaganfälle etwa, sondern auch Patienten, die aufgrund ihrer Krankheit regelmäßiger ärztlicher Betreuung bedürfen. Dennoch sollten alle medizinischen Betriebe Ressourcen freischaffen, sollten ihren Behandlungsaufwand reduzieren – und mussten so das Patientenaufkommen minimieren.

Divide et corona

Und wie man aus reiner Vernunft nicht zum Friseur ging, als der anfangs der Krise noch geöffnet hatte, verzichtete man eben auch auf den Arztbesuch. Was nicht unbedingt sein muss, könnte man ja unterlassen. So verschleppte man Harnwegsinfekte, Schlaganfälle oder den ertasteten Knoten in Brust oder Leistengegend. Nach Corona könne man ja immer noch zum Arzt. Die fürsorglichen Mienen der Politik, die Tag für Tag in den Medien zu sehen waren, legten einem ja auch viel zu angsteinflössend nahe, möglichst jeden unnötigen Gang vor die Tür zu vermeiden. Man generalisierte und hoffte das Beste. Aussitzen als Methode. Land der Aussitzer: Der Kohls und Merkels – und neuerdings der Krebspatienten. Aussitzen um Leben zu retten: Während man andere oder sein eigenes gefährdete.

Die Bundesregierung hat eine Entwicklung angeworfen, die sich medizinisch und aufgeklärt gab, aber am anderen Ende völlig auf medizinische Versorgung und Aufklärung verzichtete, ja sogar den Arztgang zu einem Moment erklärte, der ja jetzt nun wirklich nicht sein müsse. Sie herrschte im Chaos der ersten Tage, indem sie teilte – die Kranken aufteilte, sie aufsplitterte in solche, die potenziell am Horizont stehen und dann behandelt werden müssten. Und jenen, die schon krank sind und nicht etwa irgendwann. Sie waren es jetzt, in genau diesem Augenblick und benötigten ärztliche Hilfe, Operationen, Therapien oder einfach nur eine Diagnose.



All das wurde in eine Sprache der Vernunft gehüllt. In ein unantastbares Fürsorge- und Vorsorgeidiom. Wer wollte denn da ins Wort fallen? Wer es dennoch tat, galt schnell als jemand, der die Zeichen der Zeit missachtete. Dabei ist es nicht von der Hand zu weisen: Aus Warte der Kranken, hat die Bundesregierung ein ziemlich krankes Krisenmanagement betrieben. Sie hat Chronikern, Krebs- und Herzpatienten das Gefühl gegeben, irrelevante Patienten zu sein. Sie hat sie um ihre Ansprüche auf medizinische Versorgung gebracht.