Du bist nicht mehr mein Freund!

An alle Impfgegner: Bitte entfreundet mich von selbst – sonst muss ich es machen. Der Herr G. hat ein Zitat von mir in Umlauf gebracht; liebe Parteigenossen, bitte blockt ihn. Die große Säuberungswelle schwappt mal wieder durch das Plenum des kleinen Mannes: Die sozialen Netzwerke. Corona hat die Bereitschaft zum Cleanen der Filterblase potenziert.

Bitte! Lieber Impfgegner, geht mir aus den Augen – im vorauseilendem Gehorsam. Weil ich es so will. Nein, darum bitte jetzt nicht ich. So hielt es mal wieder jemand bei Facebook. Einer von vielen. Dieser Jemand war besonders effektiv veranlagt, er wollte sich gar nicht erst selbst die Mühe machen, seinen »Freundeskreis« zu reinigen. Die sollte sich selbst regulieren. Ein bisschen so wie ein Antivirusprogramm, das im Hintergrund als Putzkraft wirkt. Man kann da schon ableiten, dass dieses Herzchen eine – sagen wir mal – dynamische Vorstellung von Freundschaft pflegt.

Nun sind diese Leute ja auch keine Freunde, sondern User einer Community. Man lässt sich auf sie ein – oder nicht. Das was dabei rum kommt, nennt man dann Filterblase. Die gefilterte Auswahl von Menschen, die man medial auf sich einprasseln lassen will. Dass die dann bitte so zu ticken haben, wie ich mir das vorstelle: Man kann das als legitim erachten – oder als dumm und ignorant. Die Welt ist nämlich so nicht. Inmitten der Corona-Überspanntheit hat dieses Phänomen der digitalen Bolschaja tschistka mal wieder verstärkt. Dieses Verhalten nimmt zu, meinen Kollegen hier hat man kurz gewarnt und gleich prophylaktisch entfreundet, weil er ein RT-Video teilte. So viel gleichgeschaltete Filterblase war vielleicht nie zuvor.

Das Recht auf Filterblase

Natürlich hat jeder grundsätzlich den Hang dazu, sich mit Leuten zu verbinden, die ihm relativ angenehm sind, dieselben Ansichten teilen oder mit denen man weltanschaulich konform geht. So ein Ausreißer macht einem ja die ganze schöne Stimmung kaputt. Dabei müsste man gerade solche Charaktere unbedingt wahrnehmen, die anders ticken. Denn sich die Meinung Andersdenkender zumindest anzuhören und nach Ursachen für diese Denke zu forschen: Das ist was Demokratisches. Muss man ertragen können. Es für so unerträglich zu halten, dass man sich in einen Mikrokosmos an Konformität einigelt, das zeitigt gefährliche Tendenzen, denn es untergräbt die Überzeugungsarbeit und den politischen Kampf um Mehrheiten und untergräbt die Wahrheitsfindung.

Oder schlimmer noch, lässt andere die Wahrheit definieren. Es suggiert zudem, dass eine Gesellschaft, die sich im Einheitsbrei abschottet, eine Alternative in ihrer ganzen Alternativlosigkeit sein könnte. Die Bubble ist insofern eine Traumwelt, weil sie einem vorspielt, dass das, was man selbst denkt und glaubt, ja von allen gedacht und geglaubt wird – gedacht und geglaubt werden müsste. Dass da jemand Gegenteiliges denkt und glaubt: Das zerschießt die ganze schöne Harmoniesucht.

Dabei wirken Kräfte wie Selbstbestätigung und gegenseitiges Mutzusprechen. Sie machen überdies stumpf, um für seine Überzeugungen zu streiten. Denn wenn die eigene Überzeugung dauerhaft bestätigt und ermutigt wird, streitet man nicht mehr für sie: Der Filterbläser definiert stattdessen alle anderen als Dummköpfe, mit denen es sich nicht mehr zu streiten, die es sich nicht mehr anzuhören lohnt.

Da ist das Entfreunden und Blocken doch so viel einfacher. Mit einem Klick ist alles geritzt. Keine störenden Ansichten mehr. Keine Saboteure an der eindimensionalen Sichtweise, die ja vielleicht nicht unbedingt recht haben mit ihrem Geschwafel, mindestens aber eine Facette im gesellschaftlichen Baukasten sind, der unsere Wirklichkeit ausmacht. Sie müssen ja keine Wahrheitsjünger sein, können vielleicht auch Fake verbreiten: Aber auch das gehört zu unserer traurigen Wahnsinnswelt. Sie wegzuklicken ändert gar nichts. Es macht nur blind und taub für das, was wirklich los ist in diesem Land.

Kompetenzverlust: Wie ertrage ich die Hölle, die der Andere ist?

Denn auch jemand, der zum Beispiel zum Thema Corona spezielle Meinungen vertritt, ist ja Teil unserer Realität. Man kann ihn sich nicht wegdenken. Man muss mindestens fragen: Warum ist der so? Woher kommt sein Misstrauen gegen die Regierung? Diese Leute kamen ja nicht als Staats- und Regierungsverdrossene zur Welt. Sie sind Teil des gesamten Prozesses, den wir erleben. Auch wenn sie vielleicht sogar so tun, als gäbe es diese Viruserkrankung gar nicht – oder zumindest gar nicht so, wie man uns erzählt.

Säuberungswellen zur Reinhaltung der Bubble, die sollte man tunlichst unterlassen. Sie sind nicht nur Ausdruck eines zutiefst undemokratischen Geistes: Sie machen, dass man den Anderen, bekanntlich bei Sartre als Hölle erkannt, nicht mehr erträgt. Und das macht es ja nicht einfacher für einen in einer Welt, wo es von Anderen nur so wimmelt.

Das ist nicht weniger als ein Kompetenzverlust. Denn das Zusammenleben zwischen Menschen ist freilich immer von zweierlei Größen geprägt: Man sucht sich einerseits eine Bubble von Gleichgesinnten und man hält andererseits die aus, die anders ticken. Manchmal überschneiden sich beide Kategorien sogar. So wird man Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, ist da unter Gleichgesinnten, die genauso gerne Feuer und Durst löschen, hat darunter aber auch Kollegen, die die Impfpflicht in Frage stellen, die man selber allerdings als wichtig empfindet. Eine Kompetenz und Kunst ist es nun, den anderen gelten zu lassen. Er darf ja so ticken. Man kann sich fetzen mit ihm, Argumente vorbringen, die er nicht annehmen muss. Aber ihn ausschließen? Das ist kein Mittel – das ist intellektuelle Hilflosigkeit.



Heinrich Heine schrieb etwas mehr als hundert Jahre, bevor die Nationalsozialisten Presseerzeugnisse den Flammen übergaben, dass man dort, wo man Bücher ins Feuer werfe, am Ende auch Menschen verbrenne. Heute würde er unter Umständen prognostizieren, dass man dort, wo man seine Freundeslisten nach Anschauung säubert, am Ende auch Menschen wegputzt. Diese Denke spukt vielen an ihren Tastaturen bewusst oder unbewusst im Kopf herum. Sind das angehende Faschisten? Nein, einfach nur Menschen, deren Zivilisationslack schon sehr dünn geworden ist. Es sind jene Anderen, die denen, die noch eine dickere Lackschicht vorweisen können, als Hölle zusetzen.