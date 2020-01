Land der Starköche, Land der Sparfüchse

Wenn Julia Klöckner nicht so unglaublich miserable Politik machen würde, käme das, was sie über die Zahlungsbereitschaft der Deutschen in puncto Lebensmittel gesagt hat, vielleicht besser an. Den ganz falsch liegt sie damit ja nicht.

Ja, ja, ja, ich weiß schon was gleich kommt. Jemandem wie Julia Klöckner, der Unfähigkeit in Weinköniginnenperson, die der Lebensmittelindustrie alles durchgehen lässt und sie zur Selbstverpflichtung verpflichtet (und damit also zu gar nichts), kann man nicht recht geben. Auch dann nicht, wenn sie vielleicht doch mal was sagt, was nicht ganz falsch ist. Der beste Weg wäre es, in den Chor der Empörten einzustimmen. Der hatte freilich wieder Chorprobe, nachdem sie kundtat, dass die Menschen in Deutschland zu wenig für Lebensmittel ausgäben.

Sie hat ja leicht reden. Kann ja nicht jeder bei Grace am Kurfürstendamm essen. In diesem Nobelschuppen lief sie mir vor vier Jahren über den Weg. Jedenfalls glaube ich bis heute, dass sie es war. Wir hatten ein Abendessen in dem Laden gewonnen. Anders hätte es unser Budget weit überstiegen. Das Essen war vorzüglich – wenn auch weit überteuert. Die Klientel dort war zum Kotzen. Die Kellnerinnen leisteten fachliche Arbeit, aber sie wurden von den Feinkostjunkies arrogant behandelt – anderes Thema. Klar ist also, dass nicht jeder Hartz-IV-Empfänger einfach mal tiefer in die Tasche greifen kann. Aber es sind ja gerade nicht die ganz Armen, die Pfennigfuchser spielen.

Deutsche Tradition günstiger Verköstigung: Freibank, Discounter, Abendbrot



Man muss nur schauen, wer da bei Aldi und Lidl einkauft. Das kommt die Mittelschicht in ihrer Mittagspause angestürmt – und zu guten Teilen auch die gut verdienende, die obere Mittelschicht. Leute also, die sich auch bessere Lebensmittel leisten könnten. Sie greifen aber auf Discounterware zurück. Günstige Speisen haben in Deutschland Tradition.

An anderer Stelle äußerte ich mich mal dazu. Mein spanischer Vater wunderte sich zeit seines Lebens darüber, wie die Deutschen viel Geld in Außenfassaden ihrer Häuschen oder neue Autos steckten, sich abends, nach einem schweren Tag auf Arbeit, allerdings nur ein kaltes Abendbrot gönnten. Ein »Onkel« der deutschen Familienseite lobte Gasthäuser wegen ihrer tellerfüllenden Sättigungsbeilagen und die güstigen Preise – über die Qualität des Essens hat er sich jedoch nie geäußert. Mein deutscher Großvater, nicht schlecht verdienender Arbeiter in der Auto-Union, den heutigen Audi-Werken, kaufte Fleisch nur bei der Freibank. Da konnte er einige Mark sparen. So waren sie gestrickt.

Mein Vater war Gastarbeiter, er kam aus dem an sich armen Spanien der Franco-Ära. Aber gutes, warmes Essen: Das vermisste dort keiner. Deshalb ja dieser Kulturschock, der ihn ereilte. Natürlich hatte das auch was mit dem mütterlichen Teil seiner Familie zu tun, die Árgotes waren berühmt für ihren Hunger – als sich dieser Familienzweig mal zu einer letzten Wiedervereinigung in einem Restaurant traf, haben sie den Laden leergefressen. Da weiß ich wenigstens, woher ich es habe. Kein Wunder, sie stammten ja aus dem spanischen Baskenland – und baskische Küche, man munkelt ja, die hochgelobte französische Küche blickt neidvoll in deren Töpfe. Wer einmal die Raffinesse von Bacalao al Pil Pil genossen hat, weiß was Kochkunst bedeutet. Dort lässt man sich Essen was kosten – auch wenn man weniger hat. Ja, es ist gewissermaßen das Wichtigste im Leben. Lieber spart man am Haus oder am Auto. Sie sind Lebensmittel – und Lebensmittelpunkt.

Hierzulande hangelte man sich teilweise mit Graubrot und blassen Aufschnitt durch die Woche. Sicher gesünder als das, was wir aus dem Land meines Vaters kannten. Aber halt auch langweilig. Diese spartanische Speisemoral hat sich bis heute gehalten. Nur kauft man das Brot nicht mehr beim Bäcker und die Wurst nicht mehr beim Metzger. Man geht dorthin, wo es preiswert zu haben ist. Und es kümmert auch nur wenige, warum diese Sachen so kostengünstig sind. Für alle die rätseln: Es könnte was mit der Qualität zu tun haben.

Nicht zu viel Geld in die leibliche Versorgung zu stecken: Das ist in deutschen Landen quasi Tradition. Sicherlich hat es was mit den Weltkriegen zu tun – und ganz sicher auch mit dem kollektiven Schock des Dreißigjährigen Krieges, als man in diesen Breitengraden auch Hunde oder tote Menschen verspeiste. Man hatte nichts, musste es sparsam halten, wenn es doch mal was gab außer ein frommes Gebet.

Wertigkeit der Lebensmittel: Fast nirgends so günstig wie im reichen Deutschland

Die Sparsamkeit hat sich erhalten. Und die Versorgungsbetriebe reagieren darauf – Discounterpreise bestimmen den Lebensmittelmarkt. Wenn ich im Ausland in einen Supermarkt gehe, ereilt mich ein ähnlicher Schock wie meinen Vater seinerzeit. Kulinarisches vom Tier ist zum Beispiel in Belgien sehr teuer. 150 Gramm Schinken, abgepackt und mit der Abpackware vergleichbar, die wir hier so kennen, kosteten dort 3,33 Euro. In Spanien sieht es nicht anders aus, speziell Fleisch ist dort teurer als in Deutschland. Selbst Chorizo oder Jamón Serrano bekommt man in Deutschland günstiger als im Ursprungsland.

Ich staunte nicht schlecht, als ich einen bulgarischen Supermarkt betrat. Dort herrschen Preise wie hier – und das bei einem viel niedrigeren Durchschnittseinkommen. Auf Sizilien dasselbe: Fleisch ist da nicht für Discounterpreise zu haben. Nicht mal im Discounter. Meine Einschätzung ist natürlich nur subjektiv: Aber überall sah die Ware besser aus, als das Zeug, das man uns so unterbreitet. Ich bilde mir ein, das liegt an der Kundschaft. In Spanien oder Italien würden sie einem den Ramsch von hier um die Ohren schlagen.

Natürlich sind die Deutschen Billigheimer. In vielen Dingen, günstig ist schließlich schwarze Null und Geiz ist ohnehin seit Jahrzehnten das geilste Lebensgefühl im Lande. Aber nirgends spürt man das so sehr, wie beim Thema Lebensmittel

Die Wertigkeit spielt dabei nur eine zweitrangige Rolle. Und das eben nicht nur beim Sozialhilfeempfänger, bei dem man es verstehen kann und muss. Sondern in jeder Gesellschaftsschicht. Auch bei denen, die sich was Besseres leisten könnten. Und das ist erstaunlich, denn ich kann mir kaum ein Land denken, in dem Köche so in den Unterhaltungsbetrieb eingebunden werden, wie es in Deutschland seit einigen Jahren der Fall ist. Dort predigen sie Nachhaltigkeit, Qualität und Respekt vor dem Produkt.



Zugegeben, manche dieser Zunft kochen abgehoben und für normale Leute wie dich und mich viel zu Chichi. Aber man kann mit einfachen Zutaten Gutes zubereiten: Das zeigen diese Köche auch hin und wieder. Nur die Qualität muss stimmen. Und die kostet nun mal was. Man muss sie sich leisten können, schon klar. Aber man muss sie sich auch leisten wollen. Und da hapert es. Der Erfolg der Discountkultur legt davon Zeugnis ab. In dieser einen Sache hatte Klöckner recht. Im Übrigen bin ich aber der Meinung, dass Klöckner entlassen werden muss.